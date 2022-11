Doi antreprenori ruși au câștigat 1 milion EUR la competiția Slush din Finlanda, dar organizatorul le retrage premiul

Doi antreprenori ruși și-au construit un startup în Marea Britanie, iar zilele trecute au câștigat 1 milion de euro la competiția Slush din Finlanda, însă organizatorul a decis apoi să le retragă premiul.

Slush este un eveniment dedicat startup-urilor de tehnologie, organizat încă din anul 2008, de studenții din Finlanda. An de an atrage idei și antreprenori din toată lumea, iar marile companii se înghesuie să fie prezente și ele printre tineri: Nokia, Astra Zeneca, Microsoft sunt doar câțiva dintre giganții globali care au sponsorizat Slush, anul acesta.

Slush are și o competiție în care antreprenori tech din toată lumea se luptă pentru prestigiu, vizibilitate și pentru ceva bani. Anul acesta, în finala de la Helsinki s-au „bătut” 100 de startup-uri. Printre ele și Immigram, o companie dezvoltată, de 2 ani, în Marea Britanie de 2 tineri antreprenori ruși: Anastasia Miroliubova și Mihail Șaronov.

Ei au câștigat premiul-investiție de 1 milion de euro, pus în joc la Slush. Suma e mare, dar investitorii sunt imenși. Aici vorbim despre fonduri de investiții din SUA și Europa, cu bani și mai ales relații pe tot Globul: Accel, General Catalyst, Lightspeed, NEA și Northzone. Acești uriași au acordat investiții unor startup-uri care între timp au ajuns giganți IT: Facebook, Stripe, Airbnb, Spotify. Și companii cu fondatori români au luat finanțări de la acești investitori: UiPath, Databricks, Anyscale, Branch.

Ediția 2022 a Slush a picat în vremuri zbuciumate. Nici geografia nu a fost mai preietenoasă. Cu istoria lor complicată cu Rusia, finlandezii au văzut înmărmuriți cum vecinul lor mai mare s-a năpustit asupra Ucrainei, în cel mai sângeros conflict european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Guvernul de la Helsinki a și aplicat hotărât la aderarea la NATO, punând capăt unei neutralități atent cântărite 70 de ani.

Ce face startup-ul Immigram, fondat de ruși

Acesta este vârtejul în care rușii de la Immigram au câștigat premiul-investiție de la Slush, vineri, 18 noiembrie 2022. Cu ce se ocupă Immigram? Startup-ul ajută specialiștii, mai ales programatorii și IT-iștii în general, să emigreze în Marea Britanie. Startup-ul folosește tehnologia pentru a naviga rapid prin hățișul birocratic, instituțional și legal al imigrării și pieței muncii. De asemenea, firma ajută companiile occidentale să-și găsească specialișțtii potriviți. Clienții Immigram sunt corporații globale care au nevoie de talente din toată lumea, inclusiv din țările mai sărace sau dominate de regimuri autoritare.

Rusia e cunoscută pentru comunitatea IT, iar acum, de când Putin a atacat Ucraina, Immigram a ajutat IT-iștii ruși să iasă din țară și să se angajeze în Marea Britanie. În ultima perioadă, însă, exodul rușilor nu a fost văzut deloc cu simpatie în Finlanda și în Vest, în general. După jumătate de an de măcel în Ucraina, Kremlinul s-a văzut nevoit să apeleze la recruți proaspeți și a început mobilizările în masă în rândul bărbaților tineri din Federația Rusă. Cei care au fugit de atunci s-au lovit de dispreț în țările vecine, sub acuzația că nu le-a păsat de victimele din Ucraina și nu au luat atitudine împotriva „operațiunii speciale” a lui Putin până când războiul a ajuns să le amenințe și lor viața, direct.

Și Immigram a fost luat la țintă imediat. Publicația ucraineană AIN.Capital a dezvăluit că startup-ul tocmai recruta specialiști tech pentru a se muta la Moscova.

Și Inovo, un fond polonez care a investit, printre altele și în startup-ul românesc Archbee, a luat atitudine.

„Înainte să investești într-un startup asociat Rusiei, trebuie să te asiguri că nu susții regimul și că oamenii pe care îi susții au o reputație și o istorie clare. Immigram ajută oamenii să se mute din Rusia, ceea ce este ambiguu. E prea mult pentru comunitatea internațională de investitori să-i mai susțină”, a spus, conform Sifted.eu, Tomasz Swieboda, partener în cadrul Inovo.

Decizia juriului de la Slush a stârnit și indignarea TechUkraine, o organizație ucraineană de startup-uri tech.

„Immigram — câștigătorul concursului de startup-uri Slush 100 — este cufundat în controverse din cauza legăturilor sale cu scena tech din Rusia. Nu numai că fondatorii au pașapoarte rusești, dar și recrutează specialiști tech pentru a se muta la Moscova. Asta i-a făcut pe mulți să se întrebe de ce juriul a decis să investească într-o companie cu legături atât de puternice cu scena de business din Rusia. Sincer, faptul că Immigram sprijină scena tehnologiei și a startup-urilor din Rusia înseamnă că nu ar fi trebuit să poată intra în competiția lui Slush de la bun început” - a spus Iryna Supruniuk, responsabil de comunicare la TechUkraine.

Ea consideră că ar fi meritat să câștige milionul de euro un startup ucrainean prezent și el în finala Slush, Zeely. Acesta folosește tehnologia de inteligență artificială pentru a ajuta posesorii de smarthone-uri să-și creeze site-uri gratis și să-și promoveze afacerile online.

Răspunsul Immigram: „Am angajat ruși pentru a le permite să părăsească regimul îngrozitor”

Într-un mesaj postat duminică pe Facebook, rușii de la Immigram au declarat că „în acest moment” nu au „niciun angajat în Rusia” și că oricum startup-ul nu aduce în Marea Britanie specialiști doar din Rusia, ci din peste 10 țări, printre care Brazilia, India și Nigeria.

„Când Rusia a invadat Ucraina, am lansat programul nostru pro bono pentru talente din Ucraina și am renunțat la tarife pentru clienții noștri ucraineni. De asemenea, pe membrii echipei noastre i-am mutat în UK, Armenia și Georgia. Am angajat o mulțime de ruși talentați pentru a le permite să părăsească regimul îngrozitor și să nu mai susțină economia bazată pe război. În prezent, nu avem niciun angajat în Rusia” - a afirmat Immigram.

Anastasia Miroliubova și Mihail Șaronov au apelat și la originile lor etnice: „Avem rădăcini ucrainene, tătărăști, poloneze și ruse, deci angajarea imigranților este în ADN-ul nostru”.

În plus, startup-ul rusesc a precizat că, în urma investiției de 1 milion de euro de la Slush, intenționează că acorde, din fondurile proprii, donații de 100.000 de euro organizațiilor non-profit pentru a sprijin refugiații și emigranții ucraineni.

În weekend, organizatorii Slush au cântărit situația, iar luni, 21 noiembrie, au decis să retragă premiul startup-ului Immigram și au făcut apel și la fondurile de investiții care au oferit banii vineri să renunțe la runda de finanțare de 1 milion de euro.

„În lumina noilor informații privind operațiunile din Rusia ale câștigătorului competiției de pitching Slush 100, Slush a decis să-i retragă premiul. Slush a solicitat și fondurilor participante, care fac propria evaluare, să-și retragă investiția din Immigram. Slush își prezintă scuzele pentru această neglijență. Trebuia să verificăm mai atent operațiunile tuturor participanților înainte să le permitem să intre în concurs” - au scris, pe Twitter, organizatorii evenimentului din Finlanda.

Și Immigram a anunțat că „renunță la competiția Slush”. „Vom continua să sprijinim Ucraina și să construim o companie pentru milioane de oameni talentați care doresc să treacă la nivel internațional” - au scris rușii pe LinkedIn, alături de o fotografie cu fondatorii premiați, peste care au aplicat steagul Ucrainei cu mesajul #StandWithUkraine” (alături de Ucraina).