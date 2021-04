Istoria UiPath - prima companie născută în România și listată la Bursa de la New York

Când publicăm acest articol, vineri seara, acțiunile UiPath sunt cotate la 75,96 dolari, ceea ce înseamnă o că această companie are o valoare de piață de aproape 40 de miliarde de dolari. Miercuri, firma IT a devenit prima companie născută în România și listată pentru tranzacționare publică la New York Stock Exchange - un moment istoric pentru business-ul românesc. Să vedem care e de fapt istoria UiPath și cât de românească mai este acum firma IT.

UiPath este lider mondial pe piața softurilor RPA - robotic process automation. Acestea sunt automatizări software care preiau munca repetitivă a angajaților din companiile care adoptă tehnologia RPA. Filozofia declarată a UiPath este că RPA nu le ia oamenilor locurile de muncă, ci, din contră, îi eliberează de sarcini repetitive care le ocupă inutil timpul și îi lasă să se concentreze pe activități mai creative care necesită, într-adevăr intervenția omului.

Istoria UiPath:

2005. Daniel Dines a fondat compania IT DeskOver, la București. Absolvent al Facultății de Matematică din București (1990-1997, cu masterat), Dines lucrase 5 ani în SUA la Microsoft, ca programator. Revenit în țară, a fondat firma DeskOver, când avea 33 de ani. El l-a recrutat pe Marius Tîrcă, un tânăr talentat, care era încă student la Politehnica bucureșteană, și l-a cooptat drept cofondator al companiei.

Pe atunci, DeskOver avea sediul într-un apartament din strada Delea Veche și 10 angajați. La început firma lucra în primul rând outsourcing - programe concepute de alte companii, mai mari, din străinătate.

Ideea de a lucra la automatizări de procese de business i-a venit în SUA, când lucra la Microsoft la un produs pentru clienți-companii.

Nu a mers torul bine de la început. „Bineînțeles ca am fact toate greșelile posibile din lume. Pe vremea aceea nu avem nicio idee despre ce înseamnă un startup, care sunt mecanismele, cum trebuie inceput. Am început sa lucram creând niste produse pentru consumatori. Atunci credeam ca e suficient sa creezi un produs si lumea o sa năvălească pe el. Imi aduc aminte când noi am dezvoltat prima versiune si am pus-o pe internet, noi ne așteptam sa avem 1 milion de descarcari. Cred ca am lucrat doi ani de zile la un produs de genul acesta, dar aproape nimeni nu l-a descarcat. Sunt convins ca si astăzi, daca cineva dezvolta o aplicatie pentru IOS sau Android crede ca va avea 1 milion de descărcări, dar nu va fi asa. Ca sa construiesti un business ai nevoie sa intelegi care este dinamica pietei, cum sa faci marketing, sa iti intelegi clientul” - rememora Daniel Dines, într-un interviu acordat HotNews, în 2016.

2005-2012. Firma lui Daniel Dines producea softuri diverse, fără un obiectiv de dezvoltare anume.

2013. DeskOver producea componente software de automatizare, pe care însă le foloseau alte firme IT să realizeze programe finite. În perioada aceea, Dines se gândea chiar să închidă compania, dar s-a răzgândit când a apărut un client din India. O companie indiană de business process avea nevoie să dezvolte un produs de automatizări software și voia să lucreze cu o altă firmă IT din Marea Britanie, Blue Prism. Aceasta este considerată a fi întemeietoarea termenului de RPA și unul dintre concurenții UiPath din prezent. Indienii au considerat însă că Blue Prism cerea prea mulți bani și s-au orientat către români.

2014. O echipă de 3 programatori ai DeskOver, printre care cofondatorul Marius Tîrcă, s-a dus până în India să vadă ce vor mai exact indienii de la ei. Acel client i-a învățat că trebuie să renunțe la a mai produce componente de automatizări și să facă softuri finite de RPA. Atunci au creat un soft care se numea UiPath Desktop Automation, bazat pe Microsoft Workflow Designer (potrivit Business Review).

2015. Din DeskOver se desprinde UiPath, ca firmă de sine stătătoare, cu Daniel Dines și Marius Tîrcă drept cofondatori. De asemenea, cofondatori sunt considerați și Andra Ciorici, Lavinia Cojocaru și Adrian Dorache, trei programatori, membri ai echipei inițiale. Oficial, pe 9 iunie 2015 UiPath s-a înregistrat legal în statul american Delaware. De asemenea, UiPath SRL a fost înregistrată la București tot în 2015. Și în prezent UiPath SRL este subsidiară a UiPath Inc.

În septembrie 2015, UiPath și alte două startup-uri românești - DeviceHub.net, Traderion - au fost incluse în acceleratorul de afaceri Seedcamp de la Londra, după cum relata atunci StartupCafe.ro, citând ZDNet. 20 de startup-uri din toată lumea au intrat în acea cohortă.

2016. UiPath finalizează o rundă de investiție seed de 1,6 milioane de dolari de la Seedcamp, Earlybird Venture Capital și Credo Ventures. Runda a fost condusă de fondul german de investiții Earlybird Venture Capital, care îl avea și atunci, ca și în prezent, în echipă pe românul Dan Lupu, care era partener. Lupu este cel care a văzut potențialul UiPath, decisiv în startul internațional al companiei. Potrivit Dealflow.eu runda de investiții fusese începută încă din 2015. În urma acelei finanțări, UiPath a fost evaluată la 8 milioane de dolari.

În 2016, UiPath își mărea echipa de la București și căuta programatori. „Dacă cineva dorește să lucreze la o companie care face afaceri outsourcing sau face afaceri cu statul în România, acel cineva nu va dori să lucreze niciodată la noi. Și pentru noi asta e OK. Noi țintim să lucrăm cu cei mai buni dezvoltatori de software din România, care vor să lucreze la o companie ce dezvoltă un produs propriu, care are propriul ei destin și care nu are absolut nimic cu ce s-a întâmplat în România în ultimii 25-50-100 de ani” - spunea Daniel Dines, în aprilie 2016, pentru HotNews.ro.

Aprilie 2017. UiPath obține o rundă de investiții de serie A, de 30 de milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de fondul american de investiții Accel Partners (prin brațul său european, de la Londra), care finanțase înainte companii ca Facebook, Dropbox sau Spotify, când și acestea erau startup-uri. Earlybird Venture Capital, Credo Ventures și Seedcamp au mai participat și ele la noua investiție. Atunci, la Accel activau și doi români: Luciana Lixandru, care era partener, și Andrei Brașoveanu, care atunci era asociat, între timp devenind și el partener. Amândoi s-au implicat în finanțarea acordată de Accel startup-ului UiPath, iar Luciana a intrat în board-ul UiPath.

Tot în 2017, UiPath și-a stabilit sediul central la New York, însă echipa de programatori principală a rămas tot în firma de la București.

Martie 2018. UiPath devine „UNICORN” după ce obține o investiție de serie B de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G (fondul de investiţii al Google). Atunci, compania a fost evaluată la 1,1 miliarde de dolari.

Aprilie 2018. UiPath deschide un centru de dezvoltare la Washington.

Mai 2018. UiPath deschide un birou și la Cluj-Napoca, al doilea din România.

Septembrie 2018. UiPath este evaluată la 3 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare, de 225 de milioane de dolari, din partea fondurilor CapitalG, Sequoia Capital şi Accel. În noiembrie, runda de investiții a fost extinsă la 265 milioane dolari, prin contribuția unor noi investitori: fondurile IVP, Madrona Venture Group și Meritech Capital.

Aprilie 2019. Unicornul românesc UiPath a luat o finanțare de 568 milioane de dolari. Valoarea estimată a companiei a crescut la 7 miliarde de dolari. Runda de serie D a fost condusă de Coatue Dragoneer, cărora li s-a alăturat Wellington, Sands Capital, precum și fonduri consiliate de T. Rowe Price Associates, Inc. Accel, CapitalG (fondul de investiții al Google), Sequoia, precum și alți investitori din trecut -Madrona Ventures și Seedcamp.

Octombrie 2019. UiPath anunță concedierea unui număr de 400 de angajați din cei 3.300 pe care îi avea. „Am decis că vrem să ajungem pe profit cu un an mai devreme decât am planificat iniţial şi să nu ne trezim în ipostaza în care să fim obligaţi să ne listăm la bursă în următorii ani chiar dacă nu avem condițiile de piaţă potrivite” - a explicat compania.

Iulie 2020. UiPath ajunge „DECACORN”. Compania IT atrage o finanțare de serie E de 225 milioane de dolari, condusă de fondul de investiții Alkeon Capital. La finanțare au mai participat Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington și T. Rowe Price Associates Inc. Valoarea Uipath este esimată la 10,2 miliarde de dolari.

18 decembrie 2020. Decacornul a demarat oficial procedura de listare la bursă, în SUA. UiPath a depus un proiect de declarație de înregistrare, confindențial, la autoritatea americană de reglementare a pieței de capital (SEC), pentru o ofertă publică inițială (IPO). Inițial, Dines voia să listeze compania la Nasdaq, dar în cele din urmă avea să se îndrepte către NYSE.

2020 - Rezultatele finaniare. Ca multe dintre companiile de tehnologie aflate în expansiune, UiPath investește permanent și „arde” resurse pentru a-și dezvolta tehnologiile de vârf și a-și crește cota de piață. De aceea, decacordul româno-american și-a încheiat anul fiscal pe 31 ianuarie 2021 încă pe pierdere, dar aproape de a ajunge la break-even. În 31 ianuarie 2021 a raportat venituri de 607 milioane de dolari pe anul fiscal încheiat, în creștere mare față de anul anterior, când avusese 336 de milioane de dolari, venituri. Pierderile pe ultimul an au fost de 92 de milioane de dolari, în scădere mare față de anul anterior, când UiPath avusese pierderi de aproape 520 milioane dolari.

1 februarie 2021. UiPath primește o nouă finanțare privată, de 750 de milioane de dolari, și ajunge la o evaluare de 35 de miliarde de dolari. Runda F de investiție a fost condusă de fondul Alkeon Capital și Coatue, care erau deja investitori în companie. Au mai participat Altimeter Capital, Dragoneer, IVP, Sequoia, Tiger Global și fonduri și conturi consiliate de T. Rowe Price Associates, potrivit TechCrunch. Investițiile totale în companie ajung la 2 miliarde de dolari.

21 aprilie 2021. UiPath strânge 1,34 miliarde de dolari prin vînzare de acțiuni din oferta publică inițială (IPO). Compania se listează la New York Stock Exchange, iar în prima zi de tranzacționare crește de la un preț de 56 de dolari pe acțiune până la 70 de dolari, la un moment dat, încheind sesiunea de debut la 69 de dolari, conform MarketWatch. Astfel, UiPath a ajuns la o valoare de piață de 37,7 miliarde de dolari, pe bursă, peste valoarea estimată la 35 de miliarde de dolari cu ocazia ultimei runde de investiții private.

Cât de românească este UiPath

Născută în România, UiPath este acum o companie multinațională cu sediul central în SUA, unde este și înegistrată. Practic, o astfel de companie nici nu putea să rămână în România, dacă avea de gând să obțină 2 miliarde de dolari investiții înainte de IPO și să se listeze la Bursa de la New York. Putem spune astfel că UiPath este o companie româno-americană.

Conform situației de la data de 31 ianuarie 2021, UiPath avea 2.863 de angajați full time în 30 de birouri din toată lumea. 122 de angajați erau la sediul de la New York, iar 727 la București. Principalele operațiuni ale UiPath sunt în SUA, România și Japonia.

Compania fondată la București este condusă în continuare de oneșteanul Daniel Solomon Dines (49 de ani), în calitate de CEO - director general. Deși mai are doar un pachet minoritar de acțiuni, el deține controlul decizional în companie, pentru că are acțiuni de clasă B, cu putere de vot superioară.

„Tehnologia este românească, dar firma nu este românească. Avem angajaţi din toată lumea. Ceea ce am făcut noi aici poate fi făcut de multe alte companii”, spunea Daniel Dines în anul 2018, la București.

Totuși, „cultura românească” joacă un rol foarte important în UiPath. Un oficial al companiei spunea, în 2018, că angajații tineri străini ai UiPath, din diverse birouri din lume, erau aduși la București pentru a înșelege cultura locală a companiei.

„Ca și în România, am plecat cu oameni foarte tineri, atunci asta ne permiteam să recrutăm, UiPath nu era un brand cunoscut în United States, așa că am angajat mai mulți studenți și oameni abia ieșiți din facultate. Spre deosebire de celelalte zone, nu am considerat că ne trebuie și cineva din România, să aducă cultura noastră acolo, valorile noastre. Ei bine, angajând oameni foarte tineri, nu prea aveau de la cine să învețe. După care mi-am dat seama de chestia asta și am rezolvat-o, petrecând mai mult timp acolo și aducându-i pe ei în România. Și avem un program acum în care aducem toți juniorii în România, să vadă cine suntem și cum lucrăm. (...) Am avut un core (nucleu - n.r.) de oameni din India, i-am adus în România să vadă cultura, să vadă cum suntem noi, cine suntem noi să să ducă mai departe chestia asta”, a spus Alexandru Statie, Technical Pre-sales Global Lead al UiPath, în 2018.

Echipa de executivi condusă de Daniel Dines (președinte și CEO) mai este formată din:

Ashim Gupta (Chief Financial Officer),

Brad Brubaker (Chief Financial Officer),

Thomas Hansen (Chief Revenue Officer),

Ted Kummert, Executive (Vice President of Product and Engineering).

Înainte de listarea la bursă, cei mai mari acționari ai companiei erau fondurile de investiții Accel Partners, Earlybird Management și CapitalG (fondul de investiții al Google).

UiPath menționează pe site-ul său internațional Bucureștiul ca locul său de naștere, cu Dâmbovița ca ilustrație principală.

Ce înseamnă RPA - robotic process automation?

„Absolut toate corporatiile au foarte multe procese de business care presupune munca umana repetitiva. Sau cum spunem noi, folosesc oamenii nu pentru creierul lor, ci pentru ochi si pentru maini. Noi dezvoltam un software care stie, vede, alte aplicatii software si poate sa fie instruit in acelasi mod ca si un om sa foloseasca aplicatiile de pe computer. Exista echipe de oameni care antreneaza acesti roboti pentru diverse procese de business” - Daniel Dines, pentru HotNews, în 2016.

Cine și cât de bogat este Daniel Dines

Vineri, 23 aprilie 2021, Daniel Dines figura în clasamentul Bloomberg al miliardarilor lumii pe locul al 316-lea, cu o avere estimată la 8,3 miliarde de dolari. Sub el în clasament figurau celebritățica George Soros (locul 350 - 7,6 miliarde de dolari), Steven Spielberg (351 - 7,55 miliarde dolari) sau Ralph Lauren (334 - 7,88 miliarde dolari).

Topul miliardarilor Forbes în timp real estima averea lui Daniel Dines la 8,2 miliarde de dolari, fiind clasat pe locul 306 în lume. În schimb, George Soros figurează în topul Forbes pe locul 299, cu o avere estimată la 8,6 miliarde de dolari.

Putem spune că Daniel Dines este cel mai bogat din lume, însă aceste topuri sunt destul de neclare, având în vedere fluctuațiile de pe burse și natura relativă a valorii.

Topul miliardarilor Bloombeg.

Daniel Solomon Dines (49 de ani) este de loc din Onești, județul Bacău.

Într-un interviu pentru Forbes, Daniel Dines a mărturisit că în copilărie voia să se facă scriitor. Dar pe urmă a descoperit că era mai bun la mate. La începutul anilor '90, era student în București, la Facultatea de Matematică, secția de info. Mama lui era profesoară, iar tatăl, inginer, în anii aceia tulburi de după Revoluție. Se închideau fabrici, lucrătorii își pierdeau joburile, iar tinerii nu prea știau unde să se angajeze.

Ca să se întrețină în Capitală, tânărul Dines cumpăra produse din București, când erau mai ieftine aici, și le vindea mai scump la Onești. „S-a întreținut ca arbitrajor post-comunist al monedei inflaționare a României, cumpărând bunuri când erau mai ieftine în București și vânzându-le acasă cu un adaos”, scria, în 2019, revista americană Forbes, care l-a poreclit pe Dines „Șeful boților - Boss of the Bots”.

Apoi a virat către programare când a văzut că în anii '90 un programator câștiga în jur de 300 de dolari pe lună, un salariu mare pentru România acelor ani, lovită de inflație și crahuri financiare.

Dines a învățat singur limbajul de programare C++, dintr-o carte pe care a împrumutat-o de la bibliotecă și exersa noaptea pe calculatorul unui prieten, în timp ce acesta dormea. S-a angajat la o serie de companii IT care activau în România pentru a se perfecționa în informatică.

Prima sa firmă s-a numit Work Prod Expres SRL, deschisă în 1994 și radiată în 2002, potrivit datelor de pe Termene.ro. Era o afacere de listare de joburi, după cum a menționat și Forbes.

În 2000 a plecat la Microsoft, în SUA, unde a lucrat la produsele enterprise ale companiei. A revenit în România în 2005 pentru a deschide DeskOver, devenită apoi UiPath.

„Există un fel de moment decisiv în viaţa fiecăruia. În 2013 eram aproape de punctul de a-mi distruge cariera. La 8 ani de la plecarea din Microsoft, devenisem practic neangajabil. Eu nu vedeam atunci această piaţă uriaşă ce urma să apară, am crezut că o astfel de tehnologie poate fi aplicată doar pentru anumite cazuri mărunte. Acela a fost momentul cel mai important” - își amintea Dines în februarie 2020.

În prezent, pe lângă activitatea sa în UiPath, Daniel Dines face și investiții în startup-uri de tehnologie, ca angel investor, inclusiv alături de Seedcamp, acceleratorul de afaceri care l-a ajutat să își înceapă ascensiunea mondială.

Daniel Dines - alte citate relevante:

„Multa lume crede ca ideea e cel mai important lucru, alti oameni cred ca echipa e cel mai important lucru, eu zic ca cel mai important lucru pentru un startup este piata pe care actioneaza. E o mare diferenta daca un start-up face un produs pentru piata din Bucuresti, reuseste sa adreseze toata piata din Bucuresti, dar nu resuseste sa iasa pe alte piete. Sau un start-up are o piata globala si adreseaza 10% din aceasta piata. Asta e motivul pentru care noi am reusit si avem succesul de astazi. Pentru ca noi intotdeauna am tintit o piata foarte mare” (2016 - HotNews.ro).

„Eu sunt din Oneşti. Am terminat Facultatea de Matematică-Informatică în 1997. Ca fire, sunt destul de leneş, dar aveam un pic de talent la matematică şi am intrat uşor la facultate, la secţia de Informatică. Facultatea m-a dezamăgit, stilul, profesorii, nu prea am fost la facultate. Un lucru comun pentru mulţi din generaţia mea. Mi-a plăcut mai mult liceul” (2019, Ziarul Financiar).

„Bill Gates obișnuia să vorbească la Microsoft despre un computer în fiecare locuință. Eu vreau un robot pentru fiecare persoană”, (2019, Forbes).

Sfat pentru tinerii manageri: „Păstrează-ți umilința. Această mentalitate va acționa ca o trambulină pentru o continuă învățare și îmbunătățire a ta. I-aș sfătui pe fondatori și pe lideri să creeze o structură orizontală – plată – a echipei. Asta dă oamenilor libertatea de a se concentra asupra jobului lor fără să se mai preocupe cine este deasupra lor sau sub ei în privința ierarhiei organizaționale” (Press One, 2020)