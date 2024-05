Trei antreprenori români au lansat o aplicație de relații și vor să concureze cu gigantul Tinder

Trei români au lansat o aplicație de dating, cu o investiție inițială de 500.000 EUR, și vor să concureze cu giganții consacrați pe piață, ca Tinder sau Bumble.

Aplicația este operată pe firma Spotier Online Services, deschisă la Brașov, în anul 2022. Societatea este deținută de Mugur Frunzetti, cunoscut pentru afacerile sale în mediul online ca Floria.ro, MarketOnline.ro și Retargeting.biz, alături de asociații săi, Marius Bodea și Mihail Florin Simovici, potrivit datelor oficiale colectate de Termene.ro. Cei trei antreprenori dețin părți egale în firmă.

Slide afirmă că se distinge de Tinder și Bumble prin conceptul de „reels", inspirat de TikTok. În plus, aplicația are o componentă de real-time chat între utilizatorii online, atunci când vor o conexiune instant.

„Suntem conștienți că dating-ul online poate fi uneori o experiență frustrantă și nerealistă. Cu Slide, ne-am propus să schimbăm această percepție, oferind utilizatorilor noștri posibilitatea de a se conecta într-un mod mai autentic și mai potrivit. Români fiind, am decis să lansăm aplicația pentru prima oară în România, unde vom confirma experiența superioară oferită utilizatorilor, ne vom adapta la feedback-ul lor și după 2-3 luni vom extinde la nivelul a peste 65 de țări”, a declarat Mugur Frunzetti.

În plus față de inovațiile aduse în ceea ce privește experiența utilizatorului, Slide susține că pune accent pe siguranță. Aplicația românească se laudă cu „mecanisme avansate de verificare, sprijinite de inteligența artificială și de intervenția umană acolo unde este necesară”.

„Am folosit cateva aplicatii de dating in trecut insa m-a deranjat in special faptul ca userii incarca poze supra editate. Din acest motiv, ne-am decis sa fim diferiti si sa ne concentram pe niste functii ce retin originalitatea utilizatorilor, precum cea de Reels, pe care am transformat-o intr-o noua modalitate de swipe” - a comentat Marius Bodea, directorul (CEO) firmei.