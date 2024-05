Daniel Dines, despre concedierile operate la UiPath: „Reducerea forței de muncă este precum chirurgia”

Miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei româno-americane IT UiPath, a rememorat recent momentele „îngrozitoare” în care a trebuit să opereze concedieri, dar a apreciat că reducerea de personal este precum chirurgia pentru o astfel de firmă.

UiPath, singura companie născută în România care a ajuns pe Bursa de la New York, a fost nevoită să opereze vreo trei valuri de concedieri colective, pentru reducerea costurilor, în ultimii 5 ani.

Primul val de concedieri a fost în anul 2019, așa cum a relatat StartupCafe, la vremea aceea. Recent, într-un podcast la 20VC cu Harry Stebbings, antreprenorul român Daniel Dines și-a amintit despre momentul de acum 5 ani, când a trebuit să dea afară 400 de oameni de la UiPath. Atunci, scorul companiei româno-americane s-a prăbușit pe Glassdoor, influentul site american prin care angajatorii primesc „note” de la lucrători, cam cum se întâmplă și în România pe platforma Unde lucrăm, de exemplu. Mai mult, concurenții au sărbătorit concedierile de la UiPath cu postări pe LinkedIn.

„Era la mijlocul verii. Planul meu pe acel an, 2019, era să ard maximum 150 de milioane de dolari, ceea ce era OK, aveam 500-600 de milioane de dolari în bancă. Și, prin august, la analiza și planificarea financiară, Ashim (Ashim Gupta - directorul financiar al UiPath, n.r.) mi-a spus simplu: Daniel, orice am face, o să ardem 300 de milioane de dolari. iar eu am spus că este imposibil. Este o diferență imensă.

M-am simțit îngrozitor pentru că puteam să pierdem compania, a fost al naibii de greu. Am avut o ședință de urgență, (...) ne-am întâlnit pe 15 august, la New York. Acela a fost momentul în care am decis că trebuie să oprim trenul angajărilor și să facem o tăiere a forței de muncă. Era anul 2019, totul mergea bine în economie și noi anunțam o reducere a forței de muncă, a fost groaznic. A fost extraordinar de greu pentru mine, am concediat 15% dintre angajați, 400 de oameni.

Al doilea mare competitor al nostru, la vremea aceea, s-a comportat foarte urât, au sărbătorit, au trimis mesaje pe LinkedIn, au spus că această companie avea picioare din lut. Totul într-o manieră de sărbătoare. Dar partea rea pentru ei a fost că au continuat să angajeze până la criza COVID. Iar noi am devenit o companie mai suplă. Și am intrat în criza COVID ca o companie mai suplă”, a povestit Dines, pentru 20VC.