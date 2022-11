UiPath face concedieri suplimentare din personalul global, în 2022

Compania româno-americană UiPath, care face roboți software ce înlocuiesc munca repetitivă a angajaților din firme, anunță concedieri suplimentare de personal la nivel mondial, anul acesta.

Așa cum am anunțat deja, în luna iunie UiPath a demarat concedierea a 5% dintre angajații săi la nivel mondial, dar acum face din nou restructurări de personal. Încă 6% din personalul său actual va fi disponibilizat, potrivit unei decizii a consiliului de administrație UiPath, din 10 octombrie 2022.

Astfel, noul val de concedieri va afecta circa 240 de angajați din totalul de 4.025 pe care compania IT îi are în toată lumea. Pe tot anul, numărul de angajați de care se desparte UiPath este în jur de 450.

Oamenii vor primi diverse compensații, prevăzute de legile locale și de contracte în caz de disponibilizare, acestea generând o cheltuială de 15 milioane de dolari pentru UiPath. Astfel, cheltuielile din acest an cu restructurarea vor ajunge la un total de 30 de milioane de dolari pentru UiPath.

Acesta este al treilea val de concedieri de la UiPath, după cel din 2019, când a renunțat la 400 de angajați, și cel din vara anului 2022, când compania a disponibilizat 210 oameni.

În România, liderul mondial al tehnologiei RPA (robotic process automation) are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj.

Concedierile de la UiPath se înscriu pe o tendință generală din companiile tech. Twitter, Meta, Amazon, Stripe sunt doar câteva dintre exemplele notabile de giganți IT care au anunțat disponibilizări de personal, în perioada aceasta.

Firma IT fondată la București și listată pe Bursa de la New York și-a raportat și rezultatele (neauditate) pe cel de-al treilea trimestru al anului său fiscal 2023, adică perioada august-octombrie 2022:

venituri de circa 260 milioane dolari pe cele 3 luni,

venituri anuale recurente (ARR) de 1,108 miliarde dolari,

pierderi operaționale de 70 milioane dolari pe cele 3 luni.

Marți, 15 noiembrie 2022, acțiunile PATH au fost cotate la un preț maxim al zilei de 14 dolari, pe o tendință ușoară de creștere față de zilele trecute.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă.

Din aprilie 2021, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume, devenind prima companie născută în România care ajunge acolo. În luna mai 2021, acțiunile UiPath au crescut până la circa 80 de dolari, valoarea de piață a companiei ajungând astfel la aproximativ 44 de miliarde de dolari. Ulterior, însă, acțiunile firmei cu sediul central la New York au scăzut constant, până la un nivel minim de circa 14 dolari în prezent.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software.

Din luna mai 2022, compania și-a luat un co-CEO, la conducere alături de fondatorul Daniel Dines, pe managerul Robert Enslin, care are peste 30 de ani de experiență la vârful unor companii IT ca Google și SAP.