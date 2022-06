UiPath disponibilizează personal, a doua oară în 3 ani

Compania IT româno-americană UiPath, care a fost primul „unicorn” fondat în România, a decis disponibilizări de personal, a doua oară în ultimii 3 ani și prima dată de când s-a listat pe Bursa de la New York.

UiPath, care face roboți software ce înlocuiesc munca repetitivă a lucrătorilor din diverse firme, urmează să concedieze 5% din cei aproximativ 4.200 de angajați ai săi la nivel global, în urma unei decizii luate de Consiliul de Administrație al companiei pe 24 iunie 2022, notificate la Comisia americană de supraveghere a burselor (SEC). Astfel, compania se va despărți de circa 210 oameni din echipa sa.

Producătorul global de roboți software le va plăti angajaților concediați salarii compensatorii sau alte drepturi în valoare totală de 15 milioane de dolari.

„Reducerea de personal are scopul de a ne simplifica abordarea de lansare pe piață, începând cu o aliniere care credem că va avea ca rezultat o mai bună segmentare a pieței, o productivitate mai mare a vânzărilor și cele mai bune rezultate și experiență pentru clienți” - susține UiPath în notificarea către SEC.

În România, UiPath are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj.

Pe 10 mai 2022, compania de automatizări software tocami ce fusese inclusă pe lista Best Workplaces for 2022 - Cele mai bune locuri de muncă din SUA, în 2022 - un clasament întocmit de revista americană Inc.com. Evenimentul a fost marcat de companie, într-un comunicat oficial.

Concedierile decise la nivel global survin după ce UiPath și-a adus un co-CEO, pe Robert Enslin, care conduce firma alături de fondatorul Daniel Dines.

Aceasta este prima oară când UiPath decide concedieri colective de când s-a listat pe Bursa de la New York, în aprilie 2021. UiPath a mai făcut disponibilizări de personal înainte să fie listată pe bursă, în octombrie 2019, după ce fusese evaluată la 7 miliarde de dolari, în urma unei investiții de 568 de milioane de dolari. Atunci, compania s-a despărțit de 400 de oameni, din cei aproximativ 3.300 de angajați pe care îi avea la nivel global. Tot atunci a plecat din firmă și directorul financiar (CFO) de la acea vreme, Marie Myers, la mai puţin de un an de când se angajase în acel post.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă.

Din aprilie 2021, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume, devenind prima companie născută în România care ajunge acolo. În luna mai 2021, acțiunile UiPath au crescut până la circa 80 de dolari, valoarea de piață a companiei ajungând astfel la aproximativ 44 de miliarde de dolari. Ulterior, însă, acțiunile firmei cu sediul central la New York au scăzut constant, până la un nivel minim de circa 14 dolari, în luna mai 2022. În ultima perioadă, titlurile PATH s-au mai înzdrăvenit, după anunțarea rezultatelor financiare, iar în prezent sunt cotate la 21 de dolari și 36 de cenți, firma având o valoare de piață de circa 11 miliarde de dolari.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.