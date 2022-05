Miliardarul român Daniel Dines: Scriitorul meu favorit este Dostoievski, chiar dacă e rus

Miliardarul român Daniel Dines, fondator al companiei IT UiPath, primul „unicorn” românesc, crede că ucrainenii vor merge până la capăt în încercarea lor de a respinge invazia rusească din Ucraina.

Daniel Dines s-a dus zilele aceastea la Cluj, unde a ținut o prelegere în fața studenților de acolo și a vorbit puțin și despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina, după cum a relatat Ziua de Cluj.

Antreprenorul român s-a declarat preocupat de război, în condițiile în care UiPath are angajați și în Ucraina, în biroul său de la Liov, în vestul țării.

Dines crede că ucrainenii nu sunt dispuși să accepte „vreo pace” în condiții dictate de Vladimir Putin. „Vor spune <<dacă tot am ajuns aici, I wanna go all in>>”- a apreciat Dines, citat de Ziua de Cluj.

Omul de afaceri în vârstă de 48 de ani, originar din Onești, jud. Bacău, a rememorat și anii copilăriei. El a mărturisit de mai multe ori că era pasionat de literatură și ar fi vrut să devină scriitor, însă nu avea foarte mult talent literar și s-a orientat către matematică și informatică.

„Favoritul meu e Dostoievski, chiar dacă e rus” - a spus acum Daniel Dines, citat de Ziua de Cluj.

UiPath deține cel puțin 3 recorduri în business-ul românesc:

în rândul firmelor din România, este primul „unicorn”, adică un startup care ajunge să fie evaluat la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unei runde de investiții înainte de listarea la bursă (martie 2018),

este primul „decacorn” - evaluare de cel puțin 10 miliarde de euro înainte de listarea la bursă (iulie 2020),

prima companie fondată în România care s-a listat vreodată la Bursa de la New York, cea mai mare din lume (aprilie 2021).

Pe 21 aprilie 2022, UiPath a aniversat primul an de la oferta sa publică inițială (IPO) și listarea la Bursa de la New York, cea mai mare din lume. Rezultatele pe bursă nu arată, însă, bine pentru investitorii UiPath. Miercuri, 27 aprilie 2022, UiPath era cotată cu o valoare de piață de 9,4 miliarde de dolari, de aproximativ 4 ori mai mică decât valoarea de la listarea pe Bursă, de anul trecut, când a încheiat prima zi de tranzacționare la o capitalizare totală de circa 38 de miliarde de dolari. Acum, acțiunile PATH se tranzacționează la 18 dolari și 20 de cenți, în condițiile în care în luna mai 2021 ajunseseră și la 85 de dolari.

În anul fiscal 2022 al UiPath, cuprins între 1 februarie 2021 și 31 ianuarie 2022, compania IT a avut venituri de 892,2 milioane de dolari, în creștere cu 47% față de nivelul din anul precedent, când avusese venituri de 607,6 milioane de dolari.

Firma de roboți software a făcut însă și plăți foarte mari, ieșind pe minus. Astfel, în anul fiscal 2022 (încheiat la 31 ianuarie 2022), UiPath a avut pierderi nete de 525,5 milioane de dolari, de 5,6 ori mai adânci decât cele din anul precedent (de 92,3 milioane de dolari), conform rezultatelor anunțate de companie.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.