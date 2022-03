Pierderile UiPath au crescut de 5,6 ori într-un an, în ciuda majorării veniturilor

Compania româno-americană UiPath, prima firmă fondată în România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York, și-a publicat rezultatele financiare pe ultimul său an fiscal, fondatorul Daniel Dines precizând că firma și-a întrerupt activitatea din Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.

Anul fiscal 2022 al UiPath este cuprins între 1 februarie 2021 și 31 ianuarie 2022. În această periodă, compania IT a avut venituri de 892,2 milioane de dolari, în creștere cu 47% față de nivelul din anul precedent, când avusese venituri de 607,6 milioane de dolari.

Compania a făcut însă și plăți foarte mari, ieșind pe minus. Astfel, în anul fiscal 2022 (încheiat la 31 ianuarie 2022), UiPath a avut pierderi nete de 525,5 milioane de dolari, de 5,6 ori mai adânci decât cele din anul precedent (de 92,3 milioane de dolari).

„Tocmai m-am întors din deplasarea mea de două săptămâni în Europa, unde mi-am petrecut timpul cu angajații noștri din România și cu clienții din întreaga regiune. Avem afaceri semnificative în Europa, care au crescut bine în ultimii câțiva ani. Aceasta include atât angajații, cât și clienții din Ucraina și din Rusia, unde am pus activitatea pe pauză. Vă pot spune, la prima mână, că acest război are un impact profund asupra sentimentului de securitate fizică și economică pe continent și în Marea Britanie. Începem să auzim și clienții din SUA cum își exprimă rezerve atât cu privire la incertitudinea politică, cât și la creșterea dobânzilor” - a afirmat CEO-ul și cofondatorul UiPath, Daniel Dines, cu ocazia prezentării rezultatelor firmei.

UiPath a calculat că renunță la venituri de 15 milioane de dolari pe anul fiscal 2023 prin întreruperea activității din Rusia.

Anul fiscal 2022 al UiPath este anul în care s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume. Pe data de 21 aprilie 2021, UiPath și-a lansat oferta publică inițială (IPO), în urma căreia a strâns 1,34 miliarde de dolari de la investitorii care au cumpărat acțiuni.

La listarea pe Bursă, compania româno-americană a plecat de la un preț de 69 de dolari pe acțiune și a crescut puternic, ajungând la 85 de dolari, în luna mai 2021. Joi, 31 martie 2022, la aproape 1 an de la listare, prețul acțiunii UiPath a picat până la 20 de dolari și 90 de cenți. Practic, valoarea de piață a companiei s-a prăbușit de 4 ori față de nivelul său de vârf, coborând în prezent la 10,7 miliarde de dolari.

Capitalizarea de piață din prezent a UiPath, rezultată în urma tranzacțiilor de pe bursă, este de 3 ori mai mică dect ultima sa evaluare de dinainte de listarea la bursă. Pe 1 februarie 2021, când a primit ultima rundă de investiții, de 750 de milioane de dolari, UiPath fusese evaluată privat la 35 de miliarde de dolari.

„UiPath, unicornul de origine română, și-a văzut acțiunile scăzând cu 20% în urma tranzacțiilor de după închiderea pieței de miercuri, după ce compania a anunțat pentru anul fiscal 2023 previziuni de business mai slabe decât așteptările analiștilor. O parte din impactul asupra afacerilor companiei este atribuit conflictului din Ucraina. Pe de altă parte, UiPath spune că își consolidează în continuare avansul față de competitorii săi” - a comentat și Bogdan maioreanu, analist de piețe al aplicației de tranzacționare bursieră eToro, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Un alt anunț oficial făcut de UiPath miercuri, 30 martie 2022, este numirea unui chief business officer: Chris Weber. El are o experiență de 25 de ani în poziții de management în companii de top, anterior ocupând funcția de vicepreședinte al Microsoft pe zona de produse IT pentru firme mici și mijlocii. În schimb, din companie pleacă Thomas Hansen, care ocupa funcția de chief revenue officer al UiPath.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software, cu circa 700 de angajați. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.