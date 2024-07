Idee de afacere în România, cu o investiție de 500.000 EUR: Platformă de licitații online cu mașini second-hand

Un startup românesc lansează, cu o investiție de 500.000 EUR, o platformă de licitații auto online, prin care se pot vinde și cumpăra mașini second-hand.

Direktcar.ro este o platformă de licitații auto prin care românii pot vinde și cumpăra mașini „de oriunde s-ar afla” și „de până la 5 ori mai repede decât prin alte metode”, susține startup-ul, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Platforma oferă posibilitatea de vizionare online în timp real a mașinilor și permite prezentarea și achiziția acestora din orice localitate din țară sau din străinătate, promite startup-ul.

Site-ul este dedicat în special persoanelor fizice care vor sǎ vândǎ sau sǎ cumpere mașini second-hand, online, fǎrǎ a fi nevoie sǎ se deplaseze decât înainte de achiziție. De asemenea, platforma poate fi utilizată de dealeri auto.

„ Am creat o platformă de licitații auto online pentru a îmbunătăți modul în care sunt vândute mașinile second-hand, astfel încât să fie vândute mai repede și la un preț echitabil format în funcție de cerere și ofertă. Dacă printr-un anunț clasic de vânzare auto nu știi când se întâmplă tranzacția, la licitație acest termen este clar stabilit. De regulă, o vânzare printr-un anunț clasic poate dura până la 6 luni, dar prin metoda licitației vânzarea poate avea loc între 14 și 30 de zile. Există o singură zi de vizionare și o singură zi de închidere a licitației auto. În plus, un avantaj considerabil este faptul că proprietarii de mașini sunt cei care vând, nu casa de licitație – platforma Direktcar.ro este un canal de promovare și de vânzare accelerată, iar tranzacția se încheie direct între proprietar și cumpărător, de regulă într-o întâlnire fizică”, susține Cristian Aconi, fondator al platformei de licitații auto online Direktcar.ro.

Startup-ul susține că licitațiile auto online pe platformă funcționează precum cele standard, cu diferența că acestea au loc online, iar mașinile sunt vândute direct de proprietari.

De asemenea:

„Licitația se închide la ultimul preț oferit cu două minute de închidere. În cazul în care în ultimele două minute din licitație apare o nouă ofertă de preț, licitația se va prelungi cu încă două minute până când nimeni altcineva nu oferă mai mult. Dacă în acest interval nu apare nicio ofertă nouă, licitația se închide. Dacă prețul obținut este peste prețul minim, cumpărătorul va fi îndrumat către checkout. După ce achită taxa de licitație, de 1% din valoarea prețului de cumpărare, datele de contact ale cumpărătorului și ale vânzătorului vor fi transmise automat către fiecare dintre ei. Dacă prețul obținut este sub prețul minim setat, vânzătorul va primi un email de informare și va putea decide dacă acceptă acel preț sau îl respinge. În cazul în care acceptă prețul de vânzare sub prețul minim, cumpărătorul va fi anunțat și îndrumat către checkout. După ce achită taxa de licitație, va primi datele de contact ale vânzătorului. Tranzacția de vânzare-cumpărare are loc direct între proprietar și cumpărător, într-o întâlnire fizică”, explică startup-ul românesc.