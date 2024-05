Startup Nation 2024: Antreprenorii trebuie să facă 40 de ore de cursuri de formare în business, pentru a putea trece la faza de finanțare (ministru)

Antreprenorii care vor vrea să participe la programul de finanțare Startup Nation 2024 vor avea obligația să urmeze cursuri de formare antreprenorială cu durata cumulată de minimum 40 de ore, indiferent de studiile pe care le-au absolvit deja, a subliniat, vineri, ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea.

„Programul Startup Nation va continua anul acesta cu fonduri europene. Va avea o anumită specificitate, probabil că undeva începând cu luna iunie, formatorii vor putea să se înscrie pe o platformă. Va fi necesar să facem cursuri, 40 de ore, indiferent dacă am avut sau nu am avut cursuri sau am terminat o universitate economică, spre exemplu, pentru că programul de educare şi ocupare are aceste constrângeri în interiorul lui. Vom avea, probabil începând cu luna septembrie, partea de depunere de planuri de afaceri, 18-35 de ani în toată ţara. Pentru anumite zone avem şi o anumită specificitate, astfel încât să reuşim integrarea celor care sunt în anumite forme de educare la acel moment”, a afirmat Oprea, citat de News.ro.