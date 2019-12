Orașul din România remarcat în toată Europa pentru creșterea comunității de IT-iști

Bucureștiul și Clujul sunt considerate, de obicei, principalii poli ai IT-ului nostru, dar un raport privind starea tehnologiei în toată Europa, publicat, joi, în Finlanda, la evenimentul de tehnologie Slush, remarcă ascensiunea Iașiului la nivel european.

Astfel, Iașiul nostru se situează pe locul al doilea în toată Europa (50 de state suverane) în clasamentul ritmului de creștere a comunităților tech.

„Europa continuă să cunoască diversitate geografică în top 20 al hub-urilor de tehnologie cu cea mai rapidă creștere. Iași, un oraș din România în care gigantul tech american Amazon și-a deschis birouri, se clasează pe locul al doilea în topul comuniților de tehnologie cu cea mai rapidă creștere”, se arată în raportul Starea Tehnologiei Europene, realizat de fondul de investiții britnic Atomico, unul dintre cei mai mari investitori în startup-uri de tehnologie europene.

Sursa: Atomico

În topul european, Iașiul are a doua cea mai rapidă creștere a numărului de participanți la evenimente meetup de tehnologie - 111% în anul 2019 față de 2018. Ieșenii sunt întrecuți doar de Darmstadt, Germania.

Sursa: Atomico

Tot Iașiul este pe locul al doilea în Europa și ca rată de creștere a numărului membrilor activi în meetup-uri de tehnologie (90% de la an la an).

Și Clujul este menționat o dată în raportul Atomico. „Cluj-Napoca, România, Delft, Olanda, Minsk, Belarus. Tehnologia europeană nu mai este condusă doar de câteva orașe din câteva țări”.

Dintre orașele românești, Bucureștiul este menționat în raportul prezentat la evenimentul Slush când vine vorba de bani și investiții în tehnologie. Și asta mai ales datorită companiei de automatizări sofware UiPath, care a fost inițiată la București, dar care are acum sediul central la New York.

UiPath este cel care a pus practic România pe harta tehnologiei în Europa, țara noastră intrând astfel în top 20 (din 50 de națiuni suverane) ca finanțări private atrase de companii de tehnologie. Runda de investiție de 568 de milioane de dolari atrasă de Uipath în aprilie 2019 este considerată a treia cea mai mare din Europa.

Sursa: Atomico

„Marea Britanie este principala destinație europeană pentru investiții în deep tech (companii de tehnologie care fac cercetare - n.r.) , atrăgând 2,9 miliarde de dolari în 2019 și aproape 10 miliarde de dolari cumulat din 2015 până în prezent. Franța și Germania sunt, de asemenea, puteri europene în deep tech și au înregistrat o sumă de 2 miliarde de dolari împreună în 2019. Privind dincolo de Top 10, România iese în evidență datorită sumelor mari investite în UiPath, probabil campionul cu cea mai rapidă creștere din Europa, în deep tech.

Europa Centrală și de Est au ajuns în lumina reflectoarelor în ultimele 12 luni. Nu numai datorită nivelului record de capital investit în România și creșterii UiPath la nivelul unei companii de cel puțin 1 miliard de dolari, ci și datorită avansului lor în domenii precum diversitatea și baza de talente în tehnologie. Așadar, creșterea comunităților tehnologice din țările CEE este o veste excelentă pentru Europa în ansamblu”, notează Atomico.

Sursa: Atomico

În mod particular, Bucureștiul este pe locul al 10-lea în Europa la ritmul de creștere anuală a capitalului investit per programator.

„Media capitalului investit per developer profesionist a crescut cu 23% de la an la an în Europa. Berlinul, și acum și Munchen și București, se clasează în primele 10 orașe, afirmând poziția Germaniei drept puterea tehnică a Europei”, notează autorii raportului. Circa 20.000 de dolari pe an este capitalul investit per developer, în medie, în București, conform sursei citate. Pe locul I este Berlin, cu 100.000 de dolari pe an.