Adriana a pornit în pandemie Iz de Poveste. Cum s-a dezvoltat mica ei afacere cu lumânări parfumate preferate și de influenceri și corporații

O antreprenoare a pornit în timpul pandemiei Covid-19 o afacere cu lumânări parfumate care au ajuns să fie preferate acum și de mari companii ca Google și TikTok, dar și de influenceri. StartupCafe.ro a stat de vorbă cu Adriana Popescu, omul din spatele „Iz de Poveste”, despre cum pasiunea pentru parfumuri se poate transforma într-un business.

În micul său magazin din inima Bucureștiului, Adriana vinde produse realizate manual, pe care le testează cu grijă într-un laborator, împreună cu prietena sa din copilărie și partenera sa în această afacere, Dana. Echipa este completată de prietenul Adrianei, care „ajută la partea de economic”.

În 2020, înainte să înceapă afacerea propriu-zisă, antreprenoarea și-a testat ideile de lumânări parfumate acasă.

„Am început să experimentez cu ceara de soia, cu parfumanții și am ajuns la o formă de lumânări care mi-a plăcut, le-a plăcut și prietenilor mei și mai departe am zis „why not?” să încerc un business”, spune Adriana Popescu pentru StartupCafe.ro.