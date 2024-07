Sustenabilitate în industria cafelei: programul Julius Meinl „Generations” și sortimente de cafea premium

The Originals "Generations"

În produsele de cafea Julius Meinl The Originals "Generations", fiecare bob are o poveste. De la cultivatorul de cafea, la ilustratorul ambalajului, la maestrul prăjitor și la barista, gama The Originals reflectă meșteșugul făcut de artizani, pentru artizani. Prăjită la Viena, The Originals "Generations" este o colecție de amestecuri 100% Arabica.