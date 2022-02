4 miliarde dolari, valoarea estimată a unui „unicorn” co-fondat de o româncă, în SUA

O româncă a fondat, alături de 3 asociați, un startup de tehnologie, în SUA, iar după 7 ani firma a ajuns la o valoare estimată de 4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente investiții obținute.

Noua investiție obținută de compania Branch, care are printre co-fndatori și pe românca Mădălina Seghete, se ridică la 300 de milioane de dolari. Runda de finanțare de serie F este condusă de fondul de investiții New Enterprise Associates (NEA), un investitor mai vechi în Branch.

Branch este considerat „unicorn”, adică o companie nelistată pe bursă, care are o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari, estimată în urma unei runde de investiții.

În cei aproape 7 ani de existență, compania care dezvoltă soluții de marketing digital a obținut investiții totale de aproape 670 de milioane de dolari. Printre clienții săi se numără compania media NBC, brandul de fashion sport Under Armour și platforma de închirieri de locuințe Airbnb.

Startup-ul de tehnologie a fost fondat în anul 2014, la Redwood City, California, de către Alex Austin, Dmitri Gaskin, Mădălina Seghete și Mike Molinet.

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro în anul 2016, Mădălina Seghete spunea:

Originară din Bacău, Mădălina Seghete a plecat din Romania în 2001, pentru a studia informatica in Statele Unite, unde obtinuse o bursă la Cornell University.

Dupa absolvirea facultatii, a facut un master in „Management Science, Engineering and Design”, la Stanford University si tot acolo a absolvit, cativa ani mai tarziu, si un MBA, unde i-a cunosctut pe doi dintre co-fondatorii Branch Metrics: Alex Austin si Mike Molinet. Cel de al patrulea co-fondator, Dmitri Gaskin, s-a alaturat echipei mai tarziu.

Impreuna, cei trei, Madalina, Alex si Mike, au lansat, in 2013, Kindred Photobooks, o aplicatie prin care selectezi o serie de fotografii postate pe Facebook sau Instagram si pe care Kindred Prints (starup-ul din spatele aplicatiei) le aduna intr-un album printat si ti le trimite prin posta. Aceasta era primul lor proiect antreprenorial, care, de altfel, i-a ajutat sa vina cu ideea pentru ce avea sa fie Branch Metrics.

„Am lucrat timp de un an si jumatate la aceasta aplicatie (Kindred Photobooks). Apple ne-a pus in Best New Apps, in America si in alte tari, si am reusit sa crestem destul de repede. Doar ca dupa ce s-a terminat promovarea facuta de Apple ne-am intebat ce ar trebui sa facem pentru a creste in continuare. Cum sa gasim noi utilizatori, sau mai bine spus cum sa ne gaseasca ei pe noi? Am facut diferite campanii de marketing, printre care o campanie in care daca invitai pe cineva sa folose aplicatia primeai si tu si persoana respectiva un album gratuiti. Dar ne-am dat seama ca nu exista o modalitate prin care noi sa aflam de unde au venit utilizatorii, de pe Facebook sau dintr-o alta aplicatie. Asa a aparut ideea de a crea Branch Metrics”, a povestit Madalina, pentru StartupCafe.ro, în 2016.