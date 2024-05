OpenAI (ChatGPT) ar putea lansa un motor de căutare cu inteligență artificială

Startup-ul de inteligență artificială și creatorul „robotului” conversațional ChatGPT ar putea lansa un motor de căutare cu AI care ar putea concura cu Google săptămâna viitoare, potrivit unor surse citate de Reuters.

Sursele susțin că motorul de căutare ar putea fi lansat luni, 13 mai, înainte de conferința pentru dezvoltatori Google I/O 2024.

Funcția de căutare web ar fi construită în ChatGPT și ar include citații pentru răspunsuri, potrivit The Verge, care citează Bloomberg. În plus, motorul de căutare ar putea fi „bazat parțial pe Bing”, potrivit The Information.

ChatGPT a permis înainte instalarea de plugin-uri prin care chatbot-ul putea căuta informații pe internet, care mai apoi au fost înlocuite de magazinul de GPTs, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Robotul cu inteligență artificială se află într-o continuă dezvoltare, adăugând funcții noi cum ar fi cea de memorie sau posibilitatea de a folosi chatbot-ul fără cont.

Ce este OpenAI, firma din spatele ChatGPT

Elon Musk, Sam Altman și alți antreprenori au fondat în 2015 OpenAI, o organizație pentru studierea și combaterea posibilelor riscuri legate de utilizarea inteligenței artificiale pe scară largă, în viitor.

Musk a părăsit OpenAI pentru că nu s-a înțeles cu asociații asupra planurilor de dezvoltare. De cealaltă parte, Sam Altman a rămas la conducerea OpenAI, ocupând funcția de CEO.

Până acum, în OpenAI au investit Microsoft, fondul de capital de risc Khosla Ventures și fundația lui Reid Hoffman, co-fondator LinkedIn. OpenAI a lansat „robotul” ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) în noiembrie 2022.