Încă un român pe lista fondatorilor de „unicorni”: Ce face MaintainX, startup co-fondat de Chris Țurlică

Un antreprenor de origine română și-a deschis în SUA, alături de 3 asociați, un startup de tehnologie, iar acum compania a ajuns „unicorn”, după ce a obținut o investiție Serie C de 50 milioane dolari.

MaintainX este un startup înființat în 2018, la San Francisco, de antreprenorul de origine română Chris Țurlică (foto-centru), alături de Hugo Dozois-Caouette, Mathieu Marengère-Gosselin și Nick Haase.

Cu runda recentă de investiții, startup-ul ajunge la finanțări totale de 104 milioane dolari, în doar 5 ani de activitate. Runda a fost condusă de fondul Bain Capital Ventures, cu participarea Bessemer Venture Partners, Amity Ventures, August Capital și Ridge Ventures, dar și altor investitori privați.

În urma acestei finanțări, MaintainX este considerat „unicorn”, adică o companie nelistată pe bursă, care are o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari.

Despre acest startup am mai scris pe StartupCafe.ro și în 2021, când spuneam că MaintainX a ridicat o rundă de investiții de serie B de 39 de milioane de dolari, condusă de fondul Bessemer Venture Partners. La finanțare au mai participat și angel investors, printre care miliardarul român Daniel Dines, fondator al UiPath.

Antreprenorul de origine română Chris Țurlică a făcut liceul în SUA și facultatea în Canada (Universitatea McGill), fiind licențiat în Comerț și Finanțe.

În iunie 2018, el a pus bazele MaintainX, o firmă sofware as a service (SaaS) care dezvoltă produse de digitalizare a proceselor din companiile industriale, pentru creșterea productivității acestora.

Cu soluțiile digitale MaintainX, lucrătorii urmăresc mentenanța reactivă și preventivă și controlează operațiunile zilnice de business, cum ar fi inspecțiile de securitate și de calitate sau listele de verificare a funcționării echipamentelor. Astfel, lucrătorii scapă de o serie întreagă de proceduri birocaratice, care consumau timp.

Chris Țurlică nu este singurul antreprenor de origine română din lista fondatorilor de „unicorni”.

Și startup-ul de tehnologie Branch, co-fondat în SUA de românca Mădălina Seghete, originară din Bacău, a ajuns la acest statut, valorând acum 4 miliarde de dolari, după ce a obținut o finanțare de 300 de milioane de dolari de la un mare fond de investiții.

„Oricine poate avea idei, dar totul este execuția. Poți să găsești pe cineva care are o idee și tu s-o execuți mai bine și o să câștigi. De obicei, companiile care iau piața nu sunt primele. Noi nu eram primii, n-am știut că erau, dar erau alte companii care făceau ce făceam noi și le-am omorât. Deci nu contează ideea - dacă tu ai o idee, sigur și altcineva din lume are aceeași idee. Nu există idei originale, ceea ce contează e execuția. Dar trebuie să ai și o idee bună. De a te duce de la o idee la cum este product-market fit pentru ideea ta și care este produsul - asta ia destul de mult timp”, spunea Mădălina Seghete într-un interviu acordat StartupCafe.ro în urmă cu câteva luni.