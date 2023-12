Acţiunile producătorului româno-american de roboți software UiPath au urcat cu 20%, vineri, susţinute de rezultatele peste aşteptări

Acţiunile UiPath, listate pe Bursa de la New York, au urcat cu peste 20% vineri, la o zi după ce compania româno-americană de roboți software a publicat venituri trimestriale care depăşesc aşteptările analiştilor de pe Wall Street, transmite CNBC, citat de News.ro.

Firma de RPA (software de automatizare pentru întreprinderi), care are 1.000 de angajați în România, a înregistrat venituri de 325,9 milioane dolari pentru trimestrul încheiat pe 31 octombrie, în contrast cu estimarea LSEG (fostă Refinitiv) de 315,6 milioane dolari.

Câştigul pe acţiune ajustat a fost de 0,12 dolari, mai mult decât estimările analiştilor, de 0,07 dolari.

UiPath şi-a ridicat, de asemenea, previziunile pentru trimestrul al patrulea şi pentru anul fiscal 2024 pentru veniturile anuale recurente. ARR-ul său (venit anual recurent) a crescut cu 24% de la an la an, până la 1,38 miliarde de dolari.

Pentru companii precum UiPath, care se bazează pe abonamente, venitul anual recurent este o măsură importantă, care dezvăluie câţi bani primeşte o companie în mod recurent.

Analiştii au fost mulţumiţi de creşterea ARR şi de strategia companiei de a viza noi afaceri.

„Pariul său strategic, vechi de aproape un an, privind generarea de valoare pentru clienţii mari cu cele mai lungi/mai largi călătorii de automatizare dă roade; aceşti clienţi conduc cea mai mare parte a creşterii”, au scris analiştii de la Davidson, într-o notă pentru investitori.

Analiştii Bank of America au subliniat expansiunea UiPath în noi verticale, cum ar fi retail, IT şi producţie, ca parte a aşteptărilor lor optimiste pentru creşterea companiei.

„Ne aşteptăm să vedem o reaccelerare sănătoasă a parametrilor cheie de creştere, cum ar fi ARR şi NRR (reţinerea veniturilor nete), în primul trimestru, când vom ajunge la comparaţii mai uşoare în segmentul afacerilor mici”, au scris analiştii Bank of America într-o notă pentru investitori.

Analiştii Davidson cred că adoptarea mai răspândită poate fi atribuită, cel puţin parţial, integrării de către UiPath a AI generativă.

„Implicarea AI generativă în platforma sa de automatizare extinsă conduce la o adoptare puternică în rândul întreprinderilor”, au scris analiştii.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. Din 16 mai 2022, americanul Robert Enslin ocupă poziția de co-CEO al companiei, alături de fondatorul Daniel Dines, care urmează să se retragă pe o poziție de Chief Inovation Officer (director de inovare), din 31 ianuarie 2024, ocupând în continuare și funcția de președinte executiv al Consiliului de Administrație al UiPath.

În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România are 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj, reprezentîând un sfert din personalul global. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.