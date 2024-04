Finanțări „Femeia Antreprenor” 2024: Noua grilă de punctaj elimină criteriile restrictive cu incubatoare de afaceri și brevete. Când încep înscrierile la granturile de 200.000 lei

Ultima grilă de punctaj stabilită în cadrul programului de finanțare Femeia Antreprenor 2024, prin care firmele românești eligibile vor putea primi granturi de până la 200.000 de lei fiecare, a eliminat criteriile care favorizau IMM-urile cu activitate în cadrul incubatoarelor de afaceri sau cu brevete de invenții ori mărci înregistrate, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea.

Într-un interviu acordat StartupCafe, pe care urmează să-l publicăm în întregime separat, ministrul Oprea a precizat că a revizuit forma inițială a grilei de punctaj din proiectul de procedură de derulare a programului Femeia Antreprenor, cu un buget de 200 milioane lei, din resurse naționale.

„Nu mai este, am eliminat această chestiune (criteriul incubatoarelor de afaceri - n.r.). Am eliminat toate lucrurile care puteau fi restrictive, am eliminat chestiunea de brevete. Din punctul meu de vedere, ideea inițială a fost generoasă, de a folosi inovarea din România pentru a avea brevete, pentru a avea mai multă proprietate intelectuală. Dar, din păcate, se transformase într-un simplu exercițiu de a-ți înregistra o marcă la OSIM, ceea ce a produs blocaje, timp pierdut, bani cheltuiți degeaba. Un antreprenor care vrea să-și protejeze marca o va face și singur. Grila finală nu are punctaj pe acest lucru” - a declarat ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, pentru StartupCafe.ro.