LISTA: 18 bănci s-au înscris la IMM Plus 2024, program de credite cu dobânzi subvenționate pentru antreprenorii români

18 bănci și-au exprimat intenția de a participa în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM Plus 2024 şi a componentelor sale IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus și Construct Plus, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea obține credite cu dobânzi subvenționate (cu excepția Agro Plus) și garanții de stat, a anunțat, vineri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Programul urmează să se deruleze în perioada 29 aprilie-30 iunie 2024, prin vechea platformă IMM Invest.

Plafonul total de garantare în valoare de peste 7,9 miliarde de lei, aprobat pentru emiterea de garanții în anul 2024 în cadrul Programului, a fost suprasubscris de finanțatori în procent de 330,14%, stabilit pe baza volumului finanțărilor pe care estimează că le vor acorda în anul 2024, a precizat FNGCIMM.

Fondul a transmis în data de 19.04.2024 unui număr de 20 instituții de credit invitații de înscriere în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM Plus şi a celor 4 componente menționate, respectiv solicitarea de transmitere a cererilor de alocare a plafoanelor de garantare, bazate pe estimarea volumului de garanții pe care le vor acorda în cadrul programului.

La data de 2.05.2024 va expira termenul de înscriere a instituțiilor de credit în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia.

Potrivit Ordinului comun nr. 621/129/1028/20637/1227/2024, din plafonul total în sumă de 11.100.000.000 lei, aprobat în vederea emiterii de garanții în anul 2024 în cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, pentru componentele gestionate de către FNGCIMM, plafoanele de garantare totalizează suma de 7.992.370.000 lei, în următoarea structură:

IMM ROMÂNIA PLUS: 5.892.370.000 lei

AGRO PLUS: 100.000.000 lei

IMM PROD PLUS: 1.000.000.000 lei

CONSTRUCT PLUS:1.000.000.000 lei (din care 900.000.000 lei pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS, iar 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS).

Până la această dată, un număr de 18 de instituții de credit eligibile în cadrul Programului au transmis către FNGCIMM solicitări de alocare a plafoanelor de garantare pentru anul 2024. Valoarea cumulată a solicitărilor de alocare a plafoanelor de garantare transmise de cele 18 instituții de credit este de 26.386.093.000 lei, corespunzător unui grad general de subscriere a plafonului de aproximativ 330,14%.

LISTA celor 18 bănci înscrise la IMM Plus 2024:

BANCA TRANSILVANIA

ALPH BANK

BCR

BRD

CEC

Exim Banca Romaneasca

FIRST Bank

GARANTI Bank

ING

INTESA

LIBRA

OTP

PATRIA

PROCREDIT

RAIFFEISEN

TECHVENTURES

UNICREDIT

VISTA BANK

„Prin IMM PLUS, începând cu data de 29 aprilie și până la data de 30 iunie 2024, când vom închide acest program, cel puțin 15.000 de beneficiari vor primi finanțare garantată pentru a-și asigura capitalul de lucru necesar continuării activității, vor putea să-și dezvolte afacerile și realiza obiectivele de investiții”, a declarat Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM.

Subscrierile aferente fiecărei componente a Programului IMM PLUS se prezintă astfel:

pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, gradul de subscriere este de 317,37%,

pentru componenta AGRO PLUS gradul de subscriere a depășit plafonul alocat în procent de 743,37%,

componenta IMM PROD PLUS are subscriere din partea finanțatorilor de 362,06%,

subcomponentele CONSTRUCT PLUS IMM și CONSTRUCT PLUS înregistrează solicitări de plafon de peste 358,45%, respectiv UAT cu 95,50%.

Prin schema de ajutor de stat IMM PLUS, se asigură accesul IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață, la finanțări cu garanții de stat și costuri subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor, respectiv: