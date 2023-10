Aplicația Revolut adaugă la tranzacționare acțiuni listate pe bursele europene

Aplicația Revolut adaugă la tranzacționare peste 70 de acțiuni listate pe bursele europene în care utilizatorii europeni pot investi, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Aplicația financiară adaugă la tranzacționare peste 70 de acțiuni ale unor companii listate pe bursele europene. Serviciile de investiții sunt oferite în Spațiul Economic European, inclusiv în România, și sunt oferite de Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

Clienții pot investi în acțiunile disponibile în aplicație începând de la 1 euro, iar tranzacționarea este gratuită, în limitele prevăzute de planul ales. Astfel, se poate efectua o tranzacție gratuită pe lună cu planul Standard, se pot realiza 3 tranzacții cu abonamentul Plus, 5 cu Premium sau 10 tranzacții gratuite pe lună cu planul Metal.

„Continuăm să facem spațiul de investiții mai accesibil pentru toată lumea, începând să adăugăm pe platforma noastră de tranzacționare unele dintre cele mai mari companii listate pe bursele europene. Dorim să aducem clienților noștri acces ușor la companiile care sunt de interes pentru ei. De la Adidas la Zalando, clienții noștri pot investi acum în nume cunoscute la nivel european și în curând vom extinde această listă și mai mult”, a declarat Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading în Spațiul Economic European (SEE).