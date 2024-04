One United Properties, potențială emisiune de obligațiuni de 300 milioane EUR în următorii 3 ani, să-și „refinanțeze datoriile existente” și să-și „optimizeze costurile de finanțare”

Acționarii dezvoltatorului imobiliar românesc One United Properties, reuniți în adunare generală, au aprobat „o potențială emisiune de obligațiuni de până la 300 de milioane de euro în următorii trei ani”, pentru a permite companiei „să optimizeze costurile de finanțare și să refinanțeze datoriile existente cu obligațiuni corporative emise la termeni mai favorabili”, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

„Compania nu are intenția de a emite obligațiuni corporative în viitorul apropiat, iar refinanțarea potențială a datoriilor prin intermediul obligațiunilor corporative este condiționată de o scădere a ratelor dobânzilor” - a precizat One, în comunicat.

De asemenea, propunerea de a elimina drepturile preferențiale pentru o majorare a capitalului social de până la 20% nu a fost aprobată din lipsa cvorumului necesar. Șefii One au propus acționarilor „un punct alternativ legat de o operațiune de majorare a capitalului social cu drepturi de preferință, care va fi supusă votului în Adunarea Generală a Acționarilor convocată pentru 28 mai 2024”, a mai precizat compania.

Prin urmare, planurile de dezvoltare ale companiei „vor fi finanțate prin majorarea capitalului social, care va fi efectuată după ce va primi aprobare în AGA în vara anului 2024”, a menționat sursa citată.

Compania spune că își propune să majoreze capitalul social cu 350 de milioane de lei, prin emiterea a 1.750.000.000 de acțiuni noi. Acțiunile vor fi oferite, respectând dreptul de preferință, tuturor acționarilor care dețin acțiuni ONE la data de 6 august 2024, la o valoare nominală de 0,2 lei. Data participării garantate, adică data limită până la care un acționar trebuie să achiziționeze acțiuni pentru a avea drept de participare la majorarea capitalului social la valoare nominală, este 2 august 2024. Pentru a subscrie pentru o acțiune nouă, acționarii trebuie să dețină 2,1879186 drepturi de preferință - a menționat dezvoltatorul imobiliar.

One afirmă că „mai mult de jumătate din capitalul pe care compania intenționează să-l atragă este deja asigurat” de cei doi cofondatori și membri executivi ai Consiliului de Administrație, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, precum și de președintele Consiliului, Claudio Cisullo, și de unul dintre membrii Consiliului, Marius Diaconu.

Reamintim că, pe 12 aprilie 2024, One a anunțat că patru acționari, inclusiv cofondatorii Andrei Diaconescu (prin OA Liviu Holding Invest), Victor Căpitanu (prin Vinci VER Holding), președintele Consiliului de Administrație, Claudio Cisullo (prin CC Trust Group AG) și Marius Diaconu (prin Altius S.A.), au vândut 234.205.285 acțiuni ale companiei către un număr de peste 60 de „investitori instituționali locali și internaționali”.

One spune că „tranzacția a fost realizată cu scopul de a crea lichiditate și de a consolida baza de acționari, permițând noilor investitori instituționali să achiziționeze pachete de acțiuni în companie”

În urma tranzacției, co-fondatorii Companiei, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu dețin împreună 50,03% din capitalul social al One United Properties.

One United Properties a mai afirmat atunci că „nu va obține niciun venit în urma acestei tranzacții, însă acționarii vânzători doresc să utilizeze capitalul atras pentru a subscrie acțiuni în următoarea majorare de capital al companiei”.

Distribuirea dividendelor din profitul anului 2023

La AGA de joi, 25 aprilie 2024, acționarii au mai aprobat distribuirea celei de-a doua tranșe a dividendelor din profitul anului 2023, bugetul pentru anul 2024 și au ales membrii Consiliului de Administrație. Cvorumul AGA a fost de peste 80%.

„Strategia ONE 2030 include o serie de obiective ambițioase, precum extinderea noastră în piața rezidențială din București, consolidarea poziției în sectorul de birouri și intrarea în industria ospitalității”, a declarat Claudio Cisullo, președintele Consiliului de Administrație al One United Properties, citat în comunicatul transmis StartupCafe.ro.

One United Properties vizează venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, în creștere cu 15% față de rezultatul din 2023, și un rezultat din activitatea operațională de 687,6 milioane de lei, o creștere cu 22% determinată de majorarea volumului de vânzări de proprietăți rezidențiale. Profitul brut consolidat vizat este de 617,5 milioane de lei, cu 16% mai mare decât rezultatul din 2023, în timp ce profitul net este estimat să ajungă la 525,2 milioane de lei în 2024, în creștere cu 17% față de 2023, cu o marjă netă anticipată de 30%.

Pe anul 2023, One United Properties a raportat o creștere a cifrei de afaceri consolidate cu 31%, ajungând la 1,5 miliarde de lei, „un record pentru Grup”.

Această creștere a fost stimulată de o „piață rezidențială dinamică”, cu vânzări care au crescut cu 47% față de anul precedent, ajungând la 1,1 miliarde de lei, și o creștere de 63% a veniturilor din chirii, care s-au ridicat la 128,4 milioane de lei, potrivit companiei.

Profitul brut a atins 531,7 milioane de lei în 2023, marcând o creștere de 11% la nivel normalizat, comparativ cu anul anterior, a mai raportat One. Indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la sfârșitul anului 2023, în timp ce datoria netă a fost de 12% din activele totale de 5 miliarde de lei.

Pentru anul 2023, One United Properties propune distribuirea unui dividend brut total de 75,9 milioane de lei. Prima tranșă a dividendelor brute de 37,9 milioane de lei a fost aprobată în AGA din octombrie 2023 și a fost distribuită la 31 ianuarie 2024. Pentru AGA din aprilie 2024, Consiliul de Administrație a propus aprobarea celei de-a doua tranșe de 37,9 milioane de lei către acționari. După aprobarea din cadrul AGA, dividendul brut de 0,01 de lei per acțiune va fi plătit pe 15 iulie 2024. Politica de dividende a One United Properties include plata dividendelor de două ori pe an.

Începând cu anul 2022, mandatele acordate membrilor Consiliului de Administrație au o durată de un an, cu posibilitatea realegerii. Prin urmare, în AGA anuală, acționarii au ales și membrii Consiliului de Administrație – au reales membrii actuali ai Consiliului, Claudio Cisullo, Victor Căpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Dragoș Manda, Marius Diaconu, Augusta Dragic, precum și un nou membru al Consiliului – Dirk Pahlke.

„Dirk Pahlke va contribui în cadrul Consiliul de Administrație al One United Properties cu experiența sa extinsă în finanțe corporative și fuziuni și achiziții la nivel european și global, experiență dobândită în aproape trei decenii la Rothschild & Co.” - afirmă dezvoltatorul imobiliar.