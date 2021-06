Firma prin care miliardarul Daniel Dines face afaceri în imobiliare

Firma prin care face investiții în imobiliare miliardarul Daniel Dines, considerat cel mai bogat român, apare acum în prospectul prin care un mare dezvoltator imobiliar din București urmează să se listeze la bursă.

Recent, Daniel Dines a cumpărat, printr-o firmă de investiții pe care o controlează, 5% din compania One United Properties, un dezvoltator imobiliar din România. Firma de investiții prin care Dines a cumpărat acțiunile este Icevulcan Properties Limited, din Cipru, înregistartă acolo pe data de 27 mai 2021.

Astfel, la ședințele Consiliului de Administrație al One United Properties va participa „ca invitat permanent permanent, DI. Daniel Dines, fondator și CEO UiPath, sau un reprezentant al actionarului Icevulcan Properties Ltd. (controlat de DI. Daniel Dines)” - se arată în prospectul One United Properties.

În acest moment, acționarii One United Properties sunt:

Victor Căpitanu - cofondator - 32,7%

Andrei Liviu Diaconescu - cofondator - 32,7%

CC Trust Group AG - 6,86%

Marius Mihai Diaconu - 5,59%

Icevulcan Properties ltd - 5%

Restul acțiunilor sunt deținute de alți 21 de acționari.

Revenind la Daniel Dines, acesta a înregistrat o premieră istorică în aprilie 2021: compania IT pe care a fondat-o, UiPath, a devenit prima companie înființată în România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York.

Dines, care a păstrat controlul UiPath în Consiliul de Administrație, este cotat cu o avere de 7,7 miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes în timp real. Astfel, el este cel mai bogat român, devansându-l pe Ion Țiriac, care are o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari în același top.

Când va vinde One United Properties acțiuni pe bursă

Compania românească de imobiliare One United Properties urmează să vândă acțiuni pe Bursa de Valori București.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în ședința de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publică inițială de vânzare de acțiuni în vederea listării acțiunilor One United Properties SA pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Oferta publică inițială pentru acțiunile One United Properties va începe pe 22 iunie și se va derula până la data de 2 iulie 2021. Dezvoltatorul va emite 130.007.085 acțiuni, iar intervalul de preț stabilit este între 1,93 și 2,12 lei per acțiune. 60% din oferta publică este adresată unei tranșe de investitori instituționali, în vreme ce restul de 40% investitorilor de retail.

Jumătate din tranșa investitorilor de retail va beneficia de alocare garantată până la 100.000 de acțiuni, în sistemul primul venit, primul servit, investiția minimă fiind de 2.500 de acțiuni.

Cealaltă jumătate a investitorilor de retail va avea alocare pro-rata și va beneficia de un discount de 3% pentru subscrierile realizate în primele 3 zile. Prețul final va fi stabilit în urma procesului de bookbuilding în tranșa investitorilor instituționali.

Prin această operațiune One United Properties oferă spre subscriere acțiuni în valoare de 10% din capitalul social al companiei.

Fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, Directori Executivi și acționari majoritari, compania One United Properties a anunțat în luna aprilie a acestui an intenția de a se lista pe Piața Principală a Bursei de Valori București printr-o ofertă publică inițială (IPO). Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție.

One United Properties este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte in București.

În București, compania spune că vinde 3 tipuri de locuințe, în funcție de veniturile cumpărătorilor: