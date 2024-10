Acest fond de investiții acordă finanțări de 1-2 milioane EUR startup-urilor IT. Interviu cu Ondrej Bartos, fondatorul Credo Ventures

Fondul de investiții praghez Credo Ventures a finanțat 8 startup-uri lansate de români, în ultimii 13 ani, iar fondatorul său, Ondrej Bartos, a explicat, recent, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, cum pot antreprenorii români din tehnologie să intre în legătură cu echipa sa de investitori.

Antreprenor și investitor tech încă din anii '90, Ondrej Bartos este unul dintre pionierii finanțărilor de capital de risc pentru startup-urile din Europa de Est. Încă din anul 2011 a investit în startup-uri românești, primul fiind Brainient, o platformă de marketing folosită la introducerea de conținut interactiv în clipuri video.

Startup-ul lansat de românul Emi Gal a fost cumpărat de compania americană Teads în 2016, iar Ondrej Bartos și echipa sa de investitori de la Credo Ventures au continuat să acorde finanțări de venture capital companiilor românești. Și UiPath a primit finanțare de la Credo, de exemplu. Cel mai recent, în 2022, platforma românească de software pentru întreprinderi Kubreak a obținut 2,8 milioane de euro, cu participarea Credo.

În prezent, Credo Ventures dispune de un fond de venture capital de 75 de milioane de euro și are în continuare în vedere startup-uri românești, după cum a explicat Ondrej Bartos în interviul acordat StartupCafe, la conferința How to Web de la București:

StartupCafe.ro: Ați finanțat 8 startup-uri din România. Din experiența ta cu antreprenorii români, ce particularități au ei față de antreprenorii din Cehia sau de cei din Europa de Vest sau din SUA?

Ondrej Bartos: E dificil să generalizăm, eu nu vreau să intru în stereotipuri. În România am întâlnit câțiva dintre cei mai străluciți fondatori pe care i-am văzut și cred cu tărie că antreprenorii români pot crea lucruri formidabile.

StartupCafe.ro: Ai investit și în GoodLegal, de exemplu. Ce nu a mers bine la ei, de ce crezi că a trebuit să-și închidă proiectul?

Ondrej Bartos: E o întrebare complicată. Eu cred că acolo cheia a fost timing-ul, nu a fost sincronizată bine, pentru că unele probleme din piață, pe care GoodLegal voia să le rezolve, au fost rezolvate deja de alte companii și așa că GoodLegal nu a ajuns la viziunea sa cea mai măreață, pentru care s-a înființat. Cred că nu au avut cel mai bun timing, de asemenea au avut un proces de go to market dificil, din cauza soluțiilor competitive - toate acestea au condus la închiderea companiei înainte de a-și atinge masa critică.

StartupCafe.ro: Care ar fi startup-urile românești pe care le ai în vedere pentru a investi?

Ondrej Bartos: Nu pot să-ți spun asta. Probabil că ar trebui să te ucid, dacă ți-aș spune (râde n.r.). Dar ne uităm la un număr de startup-uri românești, iar pipeline-ul din România este destul de puternic. Nu știu dacă vom investi, nu știu în care dintre ele vom investi, dar în mod sigur văd că se întâmplă lucruri interesante aici.

StartupCafe.ro: Poți dezvălui ce tehnologii dezvoltă acele startup-uri pe care le aveți în vedere în România?

Ondrej Bartos: Nu ne gândim neapărat în felul ăsta, nu cred că e vreo tehnologie anume la care să exceleze România, iar noi să ne uităm la startup-uri românești din zona aceea tehnologică. Eu cred în teza potrivit căreia companii incredibile pot fi construite oriunde, inclusiv în România, bineînțeles, și pot fi în zone foarte suprinzătoare. Dacă te gândești la UiPath, România nu a excelat în niciun fel în automatizări sau în software pentru companii, până când a apărut UiPath. Deci cred că pot fi create companii uimitoare și nu avem nicio idee în ce zonă se află sau ce tehnologii dezvoltă.

StartupCafe.ro: Din fondul vostru de venture capital curent, care este valoarea rundelor de investiții pe care le acordați startup-urilor?

Ondrej Bartos: În acest moment, investim din fondul nostru de 75 de milioane de euro și, în mod normal, acordăm 1-2 milioane de euro ca prim cec. Putem să oferim mai mult, uneori oferim mai puțin.

StartupCafe.ro: Ce procent preluați din startup-urile în care investiți?

Ondrej Bartos: Tipic, preluăm 10% sau poate un pic mai mult, dar sunt și exemple în care preluăm un pic mai puțin.

StartupCafe.ro: În general, ce fel de startup-uri urmăriți, nu doar în România?

Ondrej Bartos: Nu avem verticale anume în care investim. În tehnologie, suntem agnostici, generaliști într-un fel, deci ne-am uita la orice startup care se bazează pe tehnologie sau care creează un nou fel de tehnologie. Istoric, cele mai multe dintre investițiile noastre au fost în software pentru întreprinderi, dar am investit și în software pentru consumatori, în hardware. Deci ceea ce ne interesează sunt fondatori excepționali, cu soluții sau produse minunate, cu o piață suficient de mare și care au un timing bun.

StartupCafe.ro: Vă uitați și la anumite rezultate financiare, la profit, de exemplu?

Ondrej Bartos: Nu avem criterii stricte în privința asta.

StartupCafe.ro: Dar trebuie să aibă măcar un produs minim viabil (MVP) sau un prototip?

Ondrej Bartos: Nici în privința asta nu avem un criteriu rigid.

StartupCafe.ro: Cum pot antrepenorii români să ajungă la Credo Ventures, cum începe o potențială investiție?

Ondrej Bartos: Ei pot să ne trimită un e-mai „rece” la info@credoventures.com , pot să-mi trimită și mie un mail, la bartos@credoventures.com sau pot să roage pe cineva pe care îl cunoaștem noi să le facă un intro. Deci, eu unul, dacă aș fi în locul lor, aș începe prin a intra pe LinkedIn, aș verifica conexiunile comune cu cineva din echipa Credo și le-aș cere să mă ajute cu un intro. Dar și email-urile „reci” sunt în regulă, ne uităm la toate.

StartupCafe.ro: Cum se derulează procesul de investiție?

Ondrej Bartos: Noi avem o procedură foarte simplă. Desigur, trebuie să facem diligențe de bază, dar cele mai multe sunt legate de business sau de piață, de concurență. Și pentru că investim foarte devreme, nu avem multe de făcut pe partea juridică sau financiară. Procesele noastre sunt destul de rapide, în mod normal.

StartupCafe.ro: Cât durează? În termeni de luni?

Ondrej Bartos: Aș spune, în termeni de săptămâni.