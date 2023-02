Finanțare de 2,8 milioane dolari pentru startup-ul unor antreprenori români din IT

IT-iști români care au lucrat și la compania româno-americană UiPath și-au deschis un startup de tehnologie, iar acum, după mai puțin de un an, au obținut o finanțare de capital de risc de 2,8 milioane de dolari, de la importanți investitori străini.

Platforma Kubeark, pentru scalare de produse software, a fost inițiată în 2022, de un grup de cofondatori din care fac parte Bogdan Nedelcov (CEO), Teofil Harapcea (CTO) , Adrian Tudoran (VP of Engineering), George Dumitrașcu (VP of Customer Success), Bogdan Dumitru (VP of Product) și Mihai Faur (Board Member). Cu sediul central în New York, Kubeark are birouri în București și o echipă de 20 de oameni.

Acum, la mai puțin de un an de la lansarea startup-ului, românii au atras o investiție în valoare de 2,8 milioane de dolari, într-o rundă pre-seed, condusă de fondul ceh Credo Ventures, cu participarea Seedcamp (Marea Britanie), LAUNCHub Ventures (Bulgaria), 500 Emerging Europe (Turcia) și a altora.

Investiția va ajuta Kubeark să accelereze dezvoltarea platformei și să construiască o rețea puternică de parteneri globali pentru a avansa și a scala adoptarea tehnologiei sale.

Ce face Kubeark?

Kubeark se prezintă drept o platformă deschisă, compatibilă cu toate tipurile de infrastructură, proiectată pentru a scala orice produs software, care integrează implementarea și managementul în procesele de business. Startup-ul spune că prin platforma sa furnizorii de software pot elimina complexitatea parcursului dezvoltării aplicațiilor prin implementarea, gestionarea și scalarea facilă a aplicațiilor pe orice tip de infrastructură, de la cloud privat sau public la on premise, atât pentru sisteme deschise, cât și pentru cele închise.

Kubeark și-a asumat astfel misiunea de a sprijini companiile să-și rezolve provocările legate de scalabilitate, livrare și managementul ciclului de viață al aplicațiilor.

Pandemia i-a constrâns pe managerii din pozițiile de CIO (chief information officer), CFO (director financiar) și CTO (director de tehnologie) să implementeze strategii de cloud flexibile și a convins companiile de pretutindeni să caute instrumente care le permit să dețină controlul asupra sarcinilor de lucru cu impact critic și managementul datelor.

„Furnizorii de software întâmpină greutăți legate de infrastructura lor hibridă de cloud și atunci când vor să transforme produsele din on premise în produse cloud la scară largă. Kubeark îi poate ajuta să obțină excelență operațională, indiferent de locul în care își țin infrastructura: on premise, în cloud public sau privat. Platforma noastră deschide o nouă eră, în care produsele software sunt livrate ca produse SaaS veritabile, ajutând furnizorii să accelereze imperative precum time-to-value, sa hiper-scaleze livrarea de aplicații și să transforme instant orice software într-un produs SaaS”, a spus Bogdan Nedelcov, CEO și co-fondator Kubeark, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

De ce au ales investitorii startup-ul Kubeark:

„Cloud computing continuă să fie un trend tehnologic important, din ce în ce mai multe companii adoptând o abordare de tip cloud-native. În acest parcurs, o provocare majoră cu care se confruntă acestea este aceea de a face aplicațiile mai scalabile și mai ușor de implementat. Considerăm că Kubeark răspunde acestei nevoi reducând complexitatea și permițând utilizatorului să definească regulile de business care pun în mișcare procesul de implementare”, a declarat Ondrej Bartos, co-fondator și Partener General la Credo Ventures. „Suntem încântați să sprijinim Kubeark, o companie fondată de o echipă incredibil de experimentată, cu rădăcini la UiPath, companie care a fost susținută de către Seedcamp. Soluția lor, holistică dar in același timp versatilă, are potențialul de a supraaccelera scalabilitatea într-un mod eficient și sigur”, a declarat Reshma Sohoni, Managing Partner la Seedcamp.