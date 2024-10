Premiu de 350.000 EUR pentru un startup românesc de inteligență artificială, la competiția Spotlight 2024 de la București

Programul GO GLOBAL, lansat la How to Web 2024

Ajunsă la ediția a 14-a, conferința How to Web 2024 a reunit peste 3.000 de participanți, reprezentând 840 de companii, dintre care 50% din top management (executivi C-level și VP), inclusiv 600 de start-up-uri și 200 de investitori.

Ediția din acest an a facilitat 2.500 de întâlniri și a conectat persoane de decizie cu cei care construiesc tehnologiile viitorului.

„Rolul conferinței How to Web evoluează împreună cu dinamica și obiectivele regiunii. Observăm o nevoie tot mai mare a companiilor de toate dimensiunile, pentru antreprenori, fondatori și investitori de a avea contextul necesar pentru a se conecta și a descoperi resurse care le pot accelera creșterea și oportunitățile. Suntem extrem de onorați că am avut atât de mulți participanți din întreaga lume, care ne-au spus că au găsit exact ceea ce căutau pe parcursul acestor două zile”, a declarat Monica Zara, Head of Conference How to Web.

Ediția din 2024 a reunit peste 100 de speakeri care au abordat teme esențiale precum dezvoltarea de produse, UX, inginerie, vânzări, marketing și strategii de investiții. April Dunford, liderul global în poziționare de produse tehnologice, a discutat despre strategii eficiente de vânzare, în timp ce Fonz Morris a condus dezbateri captivante despre designul experienței utilizatorului. Chris Heilmann s-a axat pe viitorul tehnologiilor open web, Andy Budd a abordat leadershipul în design, iar Staffan Helgesson, un important investitor de tip VC, a oferit perspective valoroase despre scalarea start-up-urilor.

La conferință, a fost lansat și Programul GO GLOBAL, dezvoltat de Upgrade100 și How to Web, care va sprijini start-up-urile în extinderea lor pe piețele internaționale.

Programul avansat de accelerare este conceput de compania Arieli Capital, fiind lansat şi în România în cadrul unui parteneriat coordonat de Upgrade 100 alături de How To Web, cu sprijinul strategic al AmCham (American Chamber of Commerce) și cu susținerea Raiffeisen Bank România.

Principalele centre de dezvoltare ale Arieli Capital sunt Tel-Aviv, New York și Londra.

În alte două țări europene, Italia și Slovenia, precum și în statul american Utah, acest program de accelerare a făcut deja posibile investiții de sute de milioane de dolari. Programul e în curs de lansare și în Cehia.

Acceleratorul propune antreprenorilor la început de drum „conectarea proiectelor locale la ecosisteme de investiții globale”.

Cele mai potrivite pentru acest accelerator de afaceri sunt startup-urile care îndeplinesc două condiții principale:

Au deja un produs sau un prototip (MVP) – nu doar o idee sau o viziune.

Au mai obținut deja cel puțin o finanțare, din orice sursă terță – adică nu au dezvoltat totul doar din banii fondatorilor.

Programul de accelerare are o durată de 5 luni – și constă într-o preselecție, stabilirea finaliștilor și, apoi, un stagiu intens care va avea loc la Milano, Italia, în primăvara anului viitor.

În acest interval, antreprenorii ale căror aplicații vor fi selectate pentru finală – numărul vizat pentru România fiind între 8 și 12 startup-uri – se vor întâlni cu investitori și experți globali de top.