București: Fonz Morris, de la Netflix, vine la How to Web Conference 2024

How to Web Conference 2024, cea mai importantă conferință de tehnologie și startup-uri din Europa de Est, îl anunță pe Fonz Morris, Lead Product Designer, Global Conversion & Monetization la Netflix, ca unul dintre speakerii principali ai acestei ediții viitoare.

Fonz Morris este un antreprenor și designer autodidact stabilit în San Jose care, din 2020, este Lead Product Designer la Netflix, după ce a condus echipa de design de la Coursera. Expertiza lui Fonz a fost cultivată la intersecția dintre creștere de produs, UX și business, cu o perspectivă esențială pentru toți participanții la eveniment.

În 2021, a primit titlul de Most Innovative Designers din partea Business Insider, face parte din juriul Adobe Design Awards și a împărtășit experiențele lui profesionale la conferințe precum AfroTech, UXDX și Rethink. Ca susținător al designerilor autodidacți, este mentor al cursanților de la UX Design Bootcamp, program derulat de General Assembly.

Discursul său nu va fi doar o sursă de inspirație, ci va oferi participanților strategii practice și informații valoroase. El va prezenta exemple din activitatea sa la Netflix și va analiza modul în care UX poate fi utilizat pentru a atinge obiectivele de business.

Ediția din acest an a How to Web Conference, care se va desfășura pe 2–3 octombrie, la Face Convention Center București, va reuni peste 3.000 de participanți internaționali: fondatori, investitori, ingineri, marketeri, designeri UX, product manageri și mulți alți pasionați de tehnologie.

Alături de Fonz, peste 100 de minți inspirate vor intra în lumina reflectoarelor și vor susține discuții interesante. Speakeri de la Stripe, Zoom, Seedcamp, fondatori de startup-uri în ascensiune și investitori venture capital de renume mondial vor transforma Bucureștiul într-un epicentru de tehnologie și business timp de două zile.

Ce pot învăța participanții la How to Web Conference 2024 de la Lead Product Designerul Netflix

Designul de produs nu mai este doar un nice-to-have în lumea tehnologiei foarte competitive de astăzi – este o necesitate critică. În discursul său intitulat „UX for Business Impact: A Netflix Story” pe care îl va susține pe scena conferinței How to Web, Fonz va analiza chiar esența acestei idei.

El va împărtăși informații foarte valoroase pe care le-a învățat în activitatea sa la Netflix, o companie recunoscută pentru faptul că pune clientul pe primul loc și pentru o filosofie UX captivantă care transformă milioane de utilizatori în clienți fericiți. Participanții la conferință din diverse medii profesionale pot beneficia de perspectiva sa unică după cum urmează:

Fondatori și investitori: Vor afla cum să abordeze componenta de UX pentru a proiecta produse care rezonează cu utilizatorii, stimulând creșterea și extinderea bazei de utilizatori.

Marketeri și Growth Experts: Vor obține informații despre rolul pe care îl joacă UX în optimizarea campaniilor de marketing și cum poate fi stimulată activitatea utilizatorilor.

Experți UX/Sales și profesioniști în HR: Vor descoperi cum să integreze principiile UX în fluxurile lor de lucru, astfel încât să livreze o experiență de utilizare fără cusur.

Ingineri: Vor înțelege importanța colaborării dintre echipele de design și inginerie pentru dezvoltarea cu succes a produselor.

Tehnologie și business la How to Web Conference 2024

Cea mai recentă ediție a conferinței How to Web arată cum sunt construite produsele viitorului, businessuri și echipe, valorificând cele mai bune practici din industrie. Experți de talie mondială în produse, inginerie, creștere, marketing, vânzări și multe altele își vor prezenta pe scenele evenimentului cele mai recente descoperiri și vor oferi inovatorilor din Europa de Est resursele și inspirația de care au nevoie pentru eforturile lor.

Conferința How to Web 2024 promite să fie o experiență transformatoare, cu o listă de speakeri de excepție, evenimente satelit cu multe experiențe noi și oportunități de networking de neegalat.

Conferința How to Web este realizată în parteneriat cu Stripe, Google for Startups, BRD – Groupe Société Générale și Underline Ventures.

Biletele Early Bird sunt disponibile pe site-ul evenimentului pentru o perioadă limitată de timp.