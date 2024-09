VIDEO. Alina ne învață copiii să gătească sănătos și și-a deschis firmă la Stup

Video: Adi Iacob, Răzvan Tătaru

„Sunt Alina Strinu și îi învăț pe copii să gătească” - a spus antreprenoarea, la aniversarea a doi ani a centrului de soluții pentru afaceri.

Ea lansase deja cartea de rețete ilustrate „Uite, mami, ce-am gătit”, când s-a hotărât să vină la Stup, luând exemplul unei prietene. „Am înființat firma Avocuddle, anul tecut, în Stup”.

Alina avea o viziune conturată asupra activităților sale educative, dar îi lipseau cunoștințele tehnice legate de business.

„Am venit aici pentru că prietena mea, născută tot în Stup, avea o creștere fulminantă. Eu o știam de la început, de la idee si mă uitam așa la ea, că știe să-mi spună contabilitatea, ce se întâmplă cu TVA-ul, iar eu eram foarte pierdută. Și am zis: OK, la partea creativă mă descurc, dar la cea tehnică ce fac? Și am primit un contact aici foarte valoros și totul s-a întâmplat foarte repede. Ca antreprenor, mă pricep la partea creativă, dar cred că toți antreprenorii sunt un pic copleșiți la început de partea tehnică. A fost ușor și orice întrebare aveam, am primit suport. Oamenii au înțeles scopul meu, business-ul meu și m-au ajutat să-l implementez corect” - a povestit antreprenoarea.

În 2023, ea și-a lansat programul de ateliere în care îi învață pe copii să gătească și să mănânce sănătos, într-un mod distractiv și atractiv. „Am două instrumente pentru copii: o carte de rețete ilustrate - care pot fi implementate de la 3 ani, nu este nevoie să știe să citească -, și ateliere de gătit pentru copii”.

Turism și vinuri românești - aplicație care inspiră oamenii să bea vin cu măsură

Carmina Nițescu a lansat Winesday App, o aplicație care îmbină turismul cu bucuria degustării vinurilor românești.

„Eu vin din zona de turism, dar am ajuns în zona vinului acum 8 ani. În 2020 am lansat un proiect în care vorbesc despre vin și țin degustări tematice de vin, iar în 2022 am vrut să unesc cele două domenii dragi mie: turismul cu vinul. Așa că am lansat o aplicație mobilă de turism și vin, se numește Winesday App. Se referă la România. Este o aplicație de promovare care pune la un loc companii din turism și din zona de vinuri” - a spus antreprenoarea, prezentă la aniversarea Stup.

În urmă cu un an a venit la Stup, iar în primăvara lui 2024 a participat la programul „Sprint în antreprenoriat”, „un mini-MBA”, cum îl consideră ea.

„Aplicația se poate descărca gratuit și vrea să inspire oamenii să bea vin în cunoștință de cauză, cu măsură, să cunoască întâi vinul, apoi să mai meargă și la o cramă și la o degustare și tot așa. Are componentă educațională și de having fun. În cadrul Stup am învățat să cresc abonamentele din aplicație. Chiar dacă aplicația e gratuită pentru toată lumea, companiile sunt listate în aplicație în baza unor abonamente - sunt din zona de crame, cazări, wine bar-uri etc. Am învățat partea de contabilitate, am învățat să citesc un bilanț, am învățat să iau în calcul mai multe cifre decât m-am gândit eu inițial și mi-a oferit o anumită structură” - a explicat Carmina.

După primii doi ani de Stup, cei de la Banca Transilvania vor să-și adapteze continuu la schimbările din mediul de business programele educaționale și de sprijin pentru antreprenori.

„O să-i învățăm în continuare și o să schimbăm. Pentru că, de la contabilitate la educație, cu toate sprint-urile pe care le facem noi, lumea se schimbă, după cum se schimbă și anotimpul și Codul fiscal. Așa că ne adaptăm la realitățile vieții” - a comentat Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Dar și invers, Banca Transilvania a învățat ceva de la antreprenorii care au venit la Stup.

„Cred că Stup, în primul rând, ne-a învățat să avem răbdare și să ascultăm. Practic vorbim despre o consultanță colaborativă împreună cu antreprenorul, în a putea găsi ceea ce e optim pentru business-ul lui. Aici antreprenorii găsesc un număr din ce în ce mai mare de lucruri pentru business-ul lor” -a spus Cristina Sindile, CEO-ul BT Mic, inițiatoare a centrului Stup.

Ea a remarcat că, la rândul lor, antreprenorii români au început să pună preț pe nevoia de a-și educa și instrui angajații, pentru a susține creșterea firmelor. Într-un studiu realizat de Stup și Quantix, antreprenorii români au indicat, printre altele, „diversificarea ofertei de produse și creșterea competenței angajaților” drept factori care vor susține creșterea afacerilor lor. „Acesta, cu creșterea competenței angajaților, este un lucru bun. Mult timp nu apărea genul ăsta de preocupare în rândul antreprenorilor” -a comentat șefa BT Mic.

În primii doi ani, la centrul Stup din București, 6.500 de antreprenori au accesat aproximativ 10.000 de soluții financiare și non-financiare. 3.500 de firme mici și startup-uri au obținut finanțare după ce au venit aici, iar 500 de afaceri s-au născut în Stup.

În prezent, Stup este cel mai mare centru de interacțiune a antreprenorilor din România, având o comunitate de peste 27.000 de membri.

Pentru a intra în această comunitate, este necesară deschiderea unui cont de membru pe site-ul Stup, iar beneficiile sunt următoarele:

acces facil la soluții pentru începerea și dezvoltarea unui business datorită conceptului One-stop-shop, oferite cu discount de cei peste 20 de parteneri Stup;

consiliere gratuită cu privire la orice temă antreprenorială;

participare gratuită la cursuri cu aproape 20 de tematici;

fără taxă de membru.

Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, o parte dintre soluțiile de business putând fi accesate inclusiv online, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.

Localizarea Stup pe Google Maps: