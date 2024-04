București: Ansamblu de 2.000 de apartamente, cu stații de încărcare a mașinilor electrice, planificat de un dezvoltator imobiliar

Un mare dezvoltator imobiliar din România a achiziționat un teren de peste 6 hectare în zona Sisești și anunță că vrea să construiască acolo „cel mai mare ansamblu rezidențial” situat pe malul unui lac din nordul Bucureștiului.

Prima Development Group, dezvoltator imobiliar din Oradea, prezent și în București, a achiziționat de la Immofinanz un teren de peste 6 hectare, situat pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești.

Dezvoltatorul mai deține în aceeași locație un alt teren de 5 hectare și anunță, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro că intenționează ca pe aceste două terenuri să construiască „cel mai mare ansamblu rezidențial amplasat pe malul unui lac din nordul Bucureștiului, cu peste 2.000 de apartamente și deschidere directă la lacul Grivița”.

Valoarea brută de dezvoltare pentru proiectul realizat pe cele două terenuri deținute de dezvoltatorul imobiliar se ridică la 260 de milioane EUR, conform comunicatului.

Noua dezvoltare din portofoliul companiei se va numi Alizee by the Lake și este concepută ca un un mini-oraș, cu facilități și panoramă.

Vor fi aproape 2.000 de apartament, iar ansamblul va dispune de 3 hectare de spații verzi și un front liber către lac de 500 m. Ansamblul va fi prevăzut cu peste 2.000 locuri de parcare, dintre care peste 300 vor fi echipate cu stații de încărcare pentru mașinile electrice, anunță dezvoltatorul imobiliar.

„Alizee by the Lake este spațiul ideal în care să locuiești și să te relaxezi în același timp. Este conceput ca un oraș în miniatură, cu pază și supraveghere video, care să le ofere rezidenților tot ce au nevoie: de la spații comerciale, de birouri, farmacii, săli de fitness și locuri de joacă, până la priveliștea atât de relaxantă oferită de lacul Grivița, pe malul căruia este situat. Alizee by the Lake oferă cu generozitate spații verzi ample, dar nu va duce lipsă de o zonă de servicii necesară pentru un ansamblu de asemenea dimensiuni. Este un proiect cu necesar foarte redus de energie, cu impact minim asupra mediului și avantaje în ce privește costurile de întreținere. Apartamentele sunt gândite astfel încât să ofere confort și să reprezinte o investiție inteligentă pe termen lung. Estimăm că vom începe construcția la Alizee by the Lake în 2025”, spune Adrian Stoichină, co-CEO Prima Development Group.