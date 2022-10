Șeful Revolut, Nik Storonsky, a renunțat la cetățenia rusă. Tatăl lui, director în Gazprom, e sancționat de Ucraina

Principalul fondator și CEO-ul aplicației financiare Revolut, Nikolai Storonsky, „a renunțat la cetățenia rusă de ceva vreme”, a precizat compania fintech, după ce presa britanică a relatat despre faptul că tatăl lui, director al institutului de cercetări al companiei ruse Gazprom, a fost pus de autoritățile de la Kiev sub sancțiuni, ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În 19 octombrie 2022, Președinția Ucrainei a anunțat „sancțiuni economice speciale și alte măsuri restrictive personale” pentru 256 de oameni de afaceri ruși și pentru familiile lor. Au fost vizați miliardari ca Roman Abramovici, Ghenady Timchenko, Arkady Rotenberg și alții. Pe lista rușilor sancționați de Ucraina poate fi găsit, la numărul 64, și numele lui Nikolai Mironovici Storonsky, născut la data de 19 octombrie 1963, în orașul ucrainean Liov, Republica Sovietică Ucreainenă la vremea respectivă.

El este directorul general al JSC Gazprom Promgaz, institutul de cercetări al colosului de stat rusesc Gazprom și. Potrivit The Moscow Times, Nikolai Mironovici Storonsky (59 de ani) este tatăl lui Nikolay Storonsky (38 de ani), fondatorul și CEO-ul companiei fintech Revolut, de la Londra.

Și în CV-ul său oficial, de pe site-ul Promgaz, Storonsky Sr. precizează că s-a născut în 19 octombrie 1963, la Liov, în Republica Sovietică Ucraina.

El a plecat la Moscova și a făcut facultatea la Institutul de Fizică și Tehnologie de acolo, obținând licența în Automatizări și Electronică. Nikolai Mironovici Storonsky lucrează în cadrul Gazprom din anul 1999, mai întâi ca cercetător senior și apoi șef de laborator la Gazprom VNIIGAZ. Din decembrie 2022, el este director general al JSC Gazprom Promgaz, institutul de cercetări al colosului rus de hidrocarburi.

În prezent, potrivit listei de sancțiuni emise de Ucraina pe 19 octombrie 2022, Storonsky Senior este supus unui număr de 13 măsuri restrictive, pe o perioadă de 10 ani.

Printre măsurile impuse de autorităățile de la Kiev împotriva lui Storonsky Sr. se numără:

În acest context, ziarul britanic The Telegraph a scris, pe 29 octombrie 2022, că fondatorul și CEO-ul Revolut, miliardarul Nikolay Storonsky (38), fiul lui Nikolay Mironovici Storonsky (59), „a renunțat la cetățenia sa rusă, în timp ce își continuă îndelungata căutare a unei licențe bancare pentru Marea Britanie, iar tatăl său este sancționat de Ucraina pentru funcția lui în Gazprom”. Compania fintech a menționat însă că Storonsky Jr. a renunțat la cetățenia rusă înainte de aplicarea sancțiunilor ucrainene asupra tatălui său.

Pe 1 martie 2022, revista americană Forbes scria că fondatorul Revolut, Nikolay Storonsky, avea dublă cetățenie, rusă și britanică.

Acum, însă, Revolut a precizat că „Nik a renunțat la cetățenia sa rusă cu ceva timp în urmă”, potrivit Forbes Rusia.

Nik Storonsky devine astfel al 4-lea miliardar care renunță la cetățenia rusă în urma războiului declanțat de Kremlin împotriva Ucrainei, potrivit The Moskow Times. Ceilalți 3 sunt: Yury Milner - investitor în Facebook, Timur Turlov-mare investitor pe bursă (prin compania Freedom Holding) și Ruben Vardanyan - finanțist.

Storonsky Jr. are o avere estimată la peste 7 miliarde de dolari, în condițiile în care Revolut a fost evaluată la 33 de miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții atrase. CEO-ul Revolut s-a născut În 1984, la Dolgoprudny, în apropiere de Moscova, Republica Federativă Sovietică Rusia (cum era în URSS la vremea aceea), potrivit profilului de pe Wikipedia. Tânărul Nik Storonsky a studiat fizica și economia la Moscova și a lucrat pentru bănci occidentale ca Lehman Brothers și Credit Suisse.

Nikolay Storonsky a fondat startup-ul fintech Revolut în anul 2015, la Londra, alături de cofondatorul Vladyslav Yatsenko, originar din Ucraina. Aplicația lor s-a extins rapid în aproape toată Europa și în SUA. În România, Revolut spune că are peste 2 milioane de utilizatori, țara noastră fiind una dintre cele mai mari piețe ale sale în acest moment. În toată lumea, aplicația are circa 20 de milioane de utilizatori, potrivit companiei.

Pe 1 martie, Nik Storonsky a publicat pe blogul său un mesaj în care a condamnat invazia rusească în Ucraina, amintind atunci că el este cetățean britanic și că s-a născut în Rusia, tatăl său fiind originar din Ucraina.

„Când eram copil, noțiunea de război între Rusia și Ucraina era de neconceput. Nu doar pentru că războiul și pierderea de vieți nevinovate sunt întotdeauna greșite, ci și pentru că pentru mine ucrainenii și rușii sunt rude. Știu asta pentru că, atunci când Vladyslav și cu mine am fondat Revolut la Londra, nu a contat de unde venim. Am simțit că eram doi frați cu un scop și o viziune mare. Și astăzi, simțim la fel. Pentru că, deși am venit din Rusia și acum sunt cetățean britanic, prin descendență eu sunt și ucrainean. Tatăl meu este ucrainean. Am familie și prieteni în toată Ucraina - oameni de care îmi pasă profund și de care sunt îngrijorat enorm” -a scris CEO-ul Revolut, citat atunci de StartupCafe.ro.