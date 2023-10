„Prea multă teorie” la facultate, în România. „Ca antreprenor, nu mai vreau teorie, vreau ceva practic”. Video-interviu cu fondatorul școlii românești de afaceri, cu taxă de 3000 EUR, Gregoire Vigroux

Video: Răzvan Tătaru

---

Gregoire este francez, dar a venit în România cu mulți ani în urmă și încă din 2007 și-a deschis prima companie aici. Call Point era o firmă de call center, pe care a vândut-o gigantului canadian Telus. El a rămas în companie, pe o poziție de vicepreședinte pe afacerile europene ale canadienilor. De atunci, Gregoire a ținut-o numai în business-uri, lansare după lansare. Printre startup-urile cofondate de el se numără Fenix.eco, un magazin online de telefoane SH recondiționate, pe care l-a vândut gigantului francez Recommerce Group. O altă afacere a sa este Bonapp, o aplicație de combatere a risipei alimentare, care anunță consumatorii când și unde apar produse la vânzare accelerată.

În total, Greg s-a implicat, ca fondator sau investitor, în 22 de business-uri, iar despre cel mai recent ne-a povestit acum, într-un interviu video, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe: programul de EMBA Beyond Business School, de la București.

StartupCafe: Ce este și în ce constă programul vostru de EMBA, Beyond Business School?

Gregoire Vigroux: Eu am făcut o școală de comerț în Franța, între 1999 și 2003 și a fost o experiență extraordinară. Și, de când am venit în România, în 2007, am observat că aici nu este o școală de comerț, așa cum am urmat eu în Franța, la Lyon. Și de asta mi-a fost ciudă întotdeauna. Dacă poți să-ți imaginezi, numai în Lyon avem cinci școli de comerț și management de top. Și, de când sunt antreprenor în România, mi-am spus: „Am avut acest vis, vreau să fac o școală de comerț aici, în România”. A fost visul meu din 2007, dar nu am găsit parteneri de afaceri cu experiența necesară în domeniul educației. Și în final am găsit doi parteneri de afaceri: Andra Ghibuțiu și Nicolas Boitout și împreună am lansat un Executive MBA în România. Vom începe în ianuarie 2024 cu o primă cohortă, până în martie. Vor fi zece weekenduri, adică vineri seara, sâmbătă și duminică dimineața. O cohortă, zece weekenduri, 120 de ore de lucru și acesta va fi un program minunat.

Ce am făcut diferit față de ceea ce am observat aici în București și în România este faptul că noi suntem foarte pragmatici. Dacă mă duc la o universitate publică din România și este din domeniul economiei, de management sau de leadership, este prea multă teorie. Și eu, ca antreprenor, nu mai vreau teorie, vreau ceva practic. De aceea am construit programul nostru de EMBA cu 90% dintre profesori care sunt oameni de business de top.

StartupCafe: Dă-ne și câteva exemple de lectori...

Gregoire Vigroux: În principiu, este confidențial, dar, pentru că este interviul cu tine și îți mulțumesc încă o dată, îi vom avea, de exemplu, pe Bogdan Ion, care este CEO Ernst & Young România, pe Maria Rousseva, CEO BRD, Ella Moraru, CEO Google România, Georges Durdilly, CEO Airbus în România, avem o listă impresionantă de 25 de lideri de top, de CEO, care, când am vorbit cu ei, au spus: „Da, este un proiect extraordinar, hai să facem ceva împreună!”. CEO-ul Carrefour, CEO-ul Auchan, CEO-ul Orange în România și alții...

Eu am o rețea destul de puternică în domeniul afacerilor, ca antreprenor în serie, și am o relație foarte puternică cu mulți oameni de business și, când ne-am întâlnit, le-am: „Uite, am acest vis, vreau să lansez o școală de comerț, începând cu un Executive MBA”. Și mi-au spus: „Da, Greg, este extraordinar. De ce este extraordinar? Că eu, ca mare CEO, am o problemă, faptul că nu găsim lideri de top, manageri de top”. Și eu am avut aceeași problemă cu firma aceasta. Aici suntem la Telus, avem 10.000 mp aici, un birou foarte frumos, avem 3.000 de angajați în România. Și în firma aceasta, pe care am lansat-o în 2007, am avut o problemă: faptul că a fost foarte dificil și complicat să găsim manageri de top, directori sau la nivel de vicepreședinte. Oamenii sunt super-talentați în România, când este vorba de IT, de tehnologie. Da, avem o țară, țara noastră este super-bună...

StartupCafe: De ce spui țara noastră, când te referi la România?

Gregoire Vigroux: Soția mea este româncă, am trei copii franco-români aici, casa mea este aici. Eu sunt parizian, dar am venit aici și mă simt super-bine în România, sunt implicat în 22 de business-uri ca investitor sau co-fondator și 19 dintre ele sunt în România. Eu sunt jumi-juma, jumi-francez, juma-român.

Ei bine, la noi, la Telus, oamenii sunt super-talentați când vine vorba de tehnologie, când este vorba de IT, fără niciun fel de problemă. Dar când trebuie să găsim oamenii de top pentru o poziție de management, este puțin mai complicat. De ce? Pentru că nu există educație de business de top. La Universitate e prea multă teorie, prea mult profesorat. Eu sunt un antreprenor. Aducem 90% din profesori CEO de top, pentru că motoul nostru este „Beyond Business School: by professionals, for professionals”. Și eu, când îmi reamintesc de epoca respectivă, când am făcut școala de comerț în Franța, am uitat tot, tot ce am văzut, când e vorba de profesori, când este prea multă teorie. Dar îmi reamintesc foarte, foarte bine despre CEO de top sau antreprenori.

Apropo, nu prea avem mulți CEO și mulți antreprenori din România, că vrem să aducem oameni din domeniul corporatist, dar și oameni din domeniul antreprenorial. Am axat programul nostru de Executive MBA foarte mult pe partea de networking. Vom începe cu o cohortă de 40-50 de studenți în ianuraie 2023.

StartupCafe: Cum se face admiterea?

Gregoire Vigroux: Numai pe interacțiune face-to-face cu partenerii mei de afaceri, Nicolas și Andra. Candidații au nevoie de un bachelor (diplomă de licență), au nevoie de experiență în middle management sau management la orice fel de firmă sau să fie antreprenori. Noi credem că oamenii vor fi în jur de 30-45 de ani, oameni ambițioși și cu un spirit de networking. Beyond Business School este de 120 de ore de studiu, dar este pe termen lung o comunitate foarte puternică, cu un nivel de influență foarte mare în afaceri și noi spunem, într-un alt moto: „Work hard, network harder!”. Pentru că pe termen lung, dacă un student care a fost într-o cohortă ne sună și spune: „Greg, am nevoie de ajutor, mă poți pune în legătură cu cineva, să putem să ne vedem la o cafea?”, dacă are nevoie de ajutor, suntem beyonders. Beyond Business School este despre o comunitate de beyonders și va fi o comunitate foarte puternică în România, așa cum există în Franța. De exemplu, în Franța, sunt niște școli de comerț. Ai 50 de ani, ești CEO, dacă primești un CV de la un tânăr care a absolvit recent aceeași școală de comerț, îl ajuți și CV-ul este primul pe listă. Asta vrem să facem. Este puțin elitist, asta știu, vom fi elitiști, că vrem să construim generația nouă de lideri din România. Avem și un alt moto: „Beyond Business School, building the next generation of Romanian business leaders”.

StartupCafe: Care sunt taxele de studii?

Gregoire Vigroux: Este elitist, dar nu vrem să avem un Executive MBA cu un preț prea mare, pentru că, dacă este cineva extraordinar și nu are bani - pentru că am vorbit despre antreprenori - noi suntem deschiși și la antreprenori poate mai tineri. Și am spus: „OK, 3.000 de euro este prețul pentru early bird”. Încă o dată, e vorba de 120 de ore cu cei mai importanți oameni de business din România.

StartupCafe: Și până când ține oferta early bird?

De când am lansat comunicatul de presă (din 4 octombrie), până acum, am primit 68 de candidaturi. Și când vom ajunge la 100 de candidați - probabil în 5 zile - vom avea un preț puțin mai mare, 4.500 de euro. Acum, am confirmat deja și am semnat contractul cu 6 candidați. Din 68 de candidați, am luat 10% până acum.

StartupCafe: Și care va fi limita?

Gregoire Vigroux: 40-50 de studenți vor fi în prima cohortă. Nu trebuie să fie prea mare, nici prea mică, cu maximum 50 e bine. Asta având în vedere că avem 3 module: 60 de ore pe general management, leadership, public speaking și 60 de ore cu un modul în care fiecare student alege între sustenabilitate, transformare digitală și business development. Și presupunem că la sfârșit vom avea 15 oameni pe digital transformation, 15 pe sustainability și 15 pe business development. De ce am ales 3 module diferite? Pentru că am vorbit cu top CEO din România și am întrebat: „Am înțeles că credeți foarte mult în proiectul nostru, dar când este vorba de module, ce ai nevoie tu la firma ta?”. Și mi-au spus: „Sustainability este un subiect important”.

StartupCafe: Aici intră inclusiv mediu...

Gregoire Vigroux: Exact, ESG (environmental, social, governance), CSR (corporate social responsibility) și nu este nimic care pregătește oamenii în sustenabilitate. Și mi-au spus: „Dacă poți să ai un modul dedicat sustenabilității, ar fi bine”. Și atunci, am spus „Da, am bifat. După aceea, altceva?”. Și au spus „digital trasformation”. Pentru că digital transformation este epoca noastră, ar trebui să ne pregătim. Și am mai întrebat: „Altceva?” Și ei au spus: „Avem o problemă în România, este faptul că nu găsim foarte ușor oamenii de top când este vorba de vânzare și de business development, chief commercial officers, head of sales, head of business development”. Am spus: „OK, am bifat, am validat”.

StartupCafe: Deci îi învățați cum să vândă mai bine, cum să-și prezinte produsele?

Gregoire Vigroux: Da, da, strategie comercială și tot ce include business development, la nivel de firme mari și la nivel de startup.

StartupCafe: Ai menționat mai devreme programele de educație formală, universitățile, dar sunt și școli private, programe de EMBA în România. Cum vă diferențiați voi, Beyond, față de toate aceste programe existente în România și care și-au dovedit utilitatea?

Gregoire Vigroux: În primul rând, eu am un principiu în afaceri: eu sunt prieten cu toată lumea, mai ales când este vorba de concurență, eu vorbesc, interacționez foarte mult. Așa sunt eu și experiența mea demonstrează că e bine. Atunci ne-am întâlnit cu cei de la BISM, de exemplu, care au făcut un job extraordinar, suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine. Noi, ce am făcut cu programul nostru de EMBA este faptul că este în modul fast track. Am vorbit cu mari corporații, au spus că e bine cu un program de Executive MBA, dar noi credem că din când în când, pentru niște oameni este prea lung sau este prea solicitant. Și de aceea am venit cu ideea tailor made pentru ei și am spus: „Programul nostru este pe 10 weekenduri, 120 de ore, pentru că studentul din firma ta va fi un student într-un mod fast and furious, va fi un student într-un mod fast track”. Și asta ne diferențiază puți. Și în al doilea rând, așa cum am spus, faptul că aducem numai lideri top, top, top. Și încă o dată, profesori, CEO, antreprenori, și ei fac parte din comunitatea noastră de beyonders. Beyonders nu este numai despre studenți, despre mine și partenerii mei de afaceri, ci este despre comunitatea noastră de profesori de top. Scuze că sunt super-entuziasmat, este primul proiect non-tech pe care l-am lansat în viața mea și, la un moment dat, am crezut că trebuie să mă concentrez pe tehnologie, dar proiectul cu școala de comerț a fost în capul meu din 2007 și am spus: „Într-o zi o să lansez așa ceva”. Și am venit cu ideea cu Beyond și cu programul de Executive MBA.

La început, pentru că sunt ambițios, am spus: Lansăm o școală de comerț adevărată, post-bacalaureat, de 3 ani, pentru absolvenții de bacalaureat. Și am realizat că este puțin cam complicat la început și că e mai ușor și mai rezonabil dacă începem în primul rând cu 3 cohorte de Executive MBA, pe care le vom face în fiecare an. Și, după încă un an de experiență, adică din septembrie 2025, vom avea în afară de cele 3 cohorte pe an, o școală de comerț pentru absolvenți de bacalaureat, de 3 ani. În 2026, dacă toate merg cum trebuie - și cred că vor merge fără niciun fel de problemă, pentru că proiectul nostru nu este extrem de complicat, n-avem tehnologie, nu avem o echipă extraordinar de mare - ne vom extinde în Grecia, Bulgaria, Moldova și Ungaria și vom deveni un jucător regional.

StartupCafe: Și care este procesul de absolvire, se dă un examen final, aveți și partea asta practică, în ce constă?

Gregoire Vigroux: Partea practică este pentru mine foarte foarte importantă, este dezvoltată de partenerul meu de afaceri care are o experiență educativă, Nicolas. A venit cu ideea ca, la sfârșit, să fie grupuri de studenți și vor avea un proiect de tip antreprenorial cu nun juriu format din oamenii de business în domeniul antreprenorial.

StartupCafe: Greg, spune-ne, te rog, care este nivelul de acreditare sau de autorizare a cursului vostru?

Gregoire Vigroux: La început, ne-am întâlnit cu prieteni din domeniul educației și ne-au spus: „Uite, Greg, dacă vrei să ai o diplomă care este recunoscută de statul român, va dura un an și va costa 30.000 de euro”. Și eu, care sunt un antreprenor startup, am vorbit cu partenerii mei de afaceri și am spus: „Știți ce, lansăm! Fără niciun fel de acreditare la început și vom lucra pentru a obține această acreditare puțin mai târziu”. Și ne focalizăm pe o cohortă, pentru că pentru un student care vine la noi, în programul nostru de Executive MBA contează mai mult că este recunoscut de statul român sau este mai important nivelul de interacțiune cu cel mai mare CEO din România și cel mai bun antreprenor din România?

Dar vom avea un nivel de acreditare. Acum, ce am făcut, vom avea un parteneriat cu niște școli de comerț de top din Europa de Vest, mai ales ESSEC și HSC, care sunt dintre cele mai mari și bune școli de comerț din Franța, și studenții noștri vor avea 20 de ore de cursuri online: 10 ore cu ESSEC și 10 ore cu HSC. Atunci, ei primesc o diplomă de la ESSEC și de la HSC și nu avem o diplomă de la statul român, dar avem o diplomă, care este recunoscută, de la două școli de comerț din Franța. Pe termen lung, vom avea toate acreditările de care avem nevoie în România. Dar, ca antreprenor, eu caut shortcuts și să ne mișcăm foarte, foarte repede. Și în toate firmele pe care le-am început noi ne mișcăm mai repede decât autoritățile și este normal pentru un antreprenor. Trebuie să începem repede, puternic, cu un nivel de eficiență și de productivitate super înalt. Eu sunt hiper-activ, am ADHD, se vede probabil.