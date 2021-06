Magazinul online de telefoane SH deschis în pandemie a fost cumpărat de o firmă franceză

Fenix.eco, un magazin online românesc de telefoane second hand, care fusese deschis în aprilie 2020, la începutul pandemiei COVID-19, este vândut acum unei firme franceze de același profil.

Antreprenorul francez Grégoire Vigroux, stabilit în România de ani buni, și-a suprins apropiații când a ignorat șocul pandemiei și s-a hotărât să-și lanseze o afacere în aprilie 2020. El a deschis atunci, la București, magazinul online de smartphone-uri second hand, recondiționate Fenix.eco, alături de Adrien Arnoux și Hector Destailleur.

Investiția inițială era de 200.000 de euro, cea mai mare parte mergând către stocul de dispozitive.

„Am avut mulți prieteni care ne-au spus: <<Nu! Nu este momentul potrivit. Vă opriți, așteptați trecerea crizei și lansați!>>. Noi suntem antreprenori, este un nivel de risc când ești antreprenor. Și, ca antreprenor, eu sunt un optimist. Dacă nu suntem optimiști, nu suntem antreprenori. Am spus: <<OK, uite, lansăm acum. Nu vrem să așteptăm>>. Eu am observat că eMag și CEL.ro vând destul de bine produse electronice, între 30% și 50%, am citit în presă. Și atunci, pentru business-ul nostru este momentul potrivit”, ne spunea Gregoire Vigroux, în aprilie 2020.