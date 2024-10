Startup Nation: Peste 2.000 de antreprenori care au făcut investiții în ediția 2022, „nevoiți să plătească ratele la credit și dobânzile aferente lună de lună” până la plata deconturilor 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) cere oficial Ministerului de Finanțe și Guvernului 442 de milioane de lei din Fondul de rezervă, pentru a plăti cererile de decont depuse de 2210 firme care au făcut investiții în ediția 2022 a programului Startup Națion, acești antreprenori fiind acum „nevoiți să plătească ratele la credit și dobânzile aferente lună de lună până la data plății deconturilor”.

Pentru plata tuturor decontrurilor, inclusiv cele care vor veni până la termenul de 15 noiembrie 2024, MEAT are nevoie de peste 1,3 miliarde de lei.

Informația apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat, miercuri, în dezbatere publică, de MEAT. Proiectul are nevoie de avizul Ministerului Finanțelor și trebuie aporbat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru scoaterea sumei de 442,05 milioane lei din Fondul de rezervă, în vederea plății ajutoarelor de minimis promise antreprenorilor calificați la finanțare în cadrul Startup Nation 2022 și care au făcut investiții din credite bancare.

Sumele rămase neutilizate se vor restitui la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2024, potrivit proiectului de HG.

Reamintim că, prin programul Startup Nation 2022, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România au putut accesa ajutoare de minimis de câte 200.000 de lei (40.000 EUR) de la bugetul de stat, pentru investiții, în anumite condiții. În 2024, Ministerul Economiei și Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene lucrează, în această perioadă, la ediția a patra a programului Startup Nation, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, în principal din fonduri europene, iar ajutorul nerambursabil va crește la 250.000 de lei (circa 50.000 EUR)/firmă.

În anul 2022, la ediția a treia a programului Startup Nation, s-au înscris 15.319 de microîntreăprinderi și firme mici și mijlocii la Pilonul I - dedicat antreprenorilor din România. separat, la Pilonul II, dedica cetățenilor români care se întorc din diaspora s-au inscris 1648 de IMM-uri.

În urma proceduirilor de selecție și evaluare s-au încheiat 9120 contracte de finanțare, dintre care 8278 contracte aferente SUN Pilonul I România, respectiv 842 contracte aferente SUN Pilonul II - Diaspora.

Ca urmare a depunerilor Formularelor de Decont de către beneficiari – la data de 11 octombrie 2024, rezultă de plată suma de 792.012.000 lei, dintre care:

MEAT precizează că, până acum, pentru Startup Nation 2022, a fost alocată suma de 349.962.000 lei, astfel:

În prezent, MEAT mai spune că are deja în bugetul său 75.000.000 lei, bani care „urmează a fi utilizati în acest trimestru”.

Astfel, pentru plata formularelor de decont depuse, la data de 11 octombrie 2024, Ministerul Economiei mai nevoie de 442.050.000 lei.

Aceasta însemnă că „aproximativ 2210 aplicanți sunt nevoiți să plătească ratele la credit și dobânzile aferente lună de lună până la data plății deconturilor” - a menționat MEAT, în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern.

Atenție! Ultima zi de depunere a deconturilor este 15.11.2024.

Astfel, pentru plata tuturor deconturilor în cadrul Startup Nation 2022 (în plus față de alocările bugetare aferente anului 2023 + alocările bugetare aferente anului 2024), la data de 11 octombrie 2024, MEAT estimează o sumă necesară de plată în valoare de 1.350.077.000 lei.

În încercarea de a convinge Ministerul Finanțelor și Guvernul să-i aloce banii necesari plății sumelor restante către firmele care au făcut investiții în ediția a treia a Startup Nation, Ministerul Economiei a subliniat beneficiile pe care antreprenorii câștigători în orimele două ediții le-au adus înapoi statului: rentabilitate de 151%, respectiv 112%.

Ediția 2017 a acestui program a avut un buget plătit de aproximativ 1.320.000.000 lei din care 420.000.000 lei fonduri europene și 900.000.000 lei de la bugetul de stat de care au beneficiat 7.150 de întreprinderi. În urma monitorizării la 5 ani de la lansarea programului, analizând rezultatele la 31.12.2022, 6534 de întreprinderi erau funcțiune (91.39%), 12603 locuri de muncă create în cadrul programului erau active la 31.12.2022, respectiv 15.238 în 2021, 19.887 în 2020, 21.272 în 2019, 17.688 în 2018 (primul an de monitorizare).

În anul 2018, bugetul plătit al programului a fost de aproximativ 1.573.902.163 lei integral de la bugetul de stat, de care au beneficiat 8.092 de întreprinderi. În primul an de monitorizare, 32.618 noi locuri de muncă create prin program, din care 27.120 persoane din categoria absolvenților, persoane defavorizate (inclusiv șomeri). În urma monitorizării la 4 ani de la lansarea programului, analizând rezultatele la 31.12.2022, 7.848 de întreprinderi erau în funcțiune la 31.12.2022 ((96.99%), 31.478 locuri de muncă create în cadrul programului erau active la 31.12.2022, respectiv 37.694 în 2021, 32.618 în 2020 (primul an de monitorizare), 12.596 în 2019 (an de implementare).

Aproximativ 1.770.000.000 lei s-au întors în 3 ani din taxe, impozite și contribuții, ceea ce conduce la o rentabilitate a investitiei de 112%, cu un impact bugetar pozitiv de 200.000.000 lei.