Omul care și-a deschis o afacere în plină criză: „Dacă nu suntem optimiști, nu suntem antreprenori”

Pe 6 aprilie 2020, multe firme din România începeau să depună cereri la stat pentru certificatele de situații de urgență (CSU), care să le permită amânări de rate bancare, chirii sau facturi la utilități. Sute de mii de angajați erau deja trimiși în șomaj tehnic, iar firmele din România începuseră să solicite subvenții de la stat pentru indemnizațiile pe care le vor acorda oamenilor. Afaceri întregi se restrângeau brusc, altele erau închise cu totul de autorități, să mai limiteze epidemia de coronavirus.

În ziua aceea, fix pe 6 aprilie, omul de afaceri francez Gregoire Vigroux (39), stabilit în România de ani buni, a lansat o afacere cu 200.000 de euro investiție: un magazin online de telefoane second hand.

Eu am observat că eMag și CEL.ro vând destul de bine produse electronice, între 30% și 50%, am citit în presă. Și atunci, pentru business-ul nostru este momentul potrivit. Și oricum avem deja o echipă și plătim salariile și atunci e mai bine că am lansat pe 6 aprilie. Suntem 5 persoane până acum. Avem planuri de creștere destul de abițioase, anul viitor vrem să ne extindem în alte țări din regiune, începând cu Bulgaria”, ne-a spus Gregoire Vigroux, fondator al magazinului online fenix.eco.

„Am avut mulți prieteni care ne-au spus: <<Nu! Nu este momentul potrivit. Vă opriți, așteptați trecerea crizei și lansați!>>. Noi suntem antreprenori, este un nivel de risc când ești antreprenor. Și, ca antreprenor, eu sunt un optimist. Dacă nu suntem optimiști, nu suntem antreprenori. Am spus: <<OK, uite, lansăm acum. Nu vrem să așteptăm>>.

Fenix i se spune în spaniolă păsării Phoenix. fenix.eco vinde telefoane Apple, Samsung și Huawei recondiționate, care „revin astfel la viață”.

De ce cumpără lumea de pe fenix.eco? Sunt telefoane premium la jumătate de preț față de modelul similar nou. În schimb, telefonul SH este recondiționat. „E SH , dar e SH ca nou. Noi aducem avantajul unui telefon nou: garanție de 1 an și e ca nou, e în condiții bune”, spune Gregoire Vigroux.

În acest moment, piața de telefoane SH constă practic în vânzările de la persoană la persoană, pe site-urile de anunțuri, gen OLX. „E complicat să cumperi de pe OLX, trebuie să te întâlnești cu vânzătorul iar apoi ce faci dacă telefnul nu este bun? Nimic. Noi venim cu un preț aproape la fel de mic ca pe OLX, dar cu garanție și arată ca nou”.

În fine, telefonul SH vine curățat, recondiționat, cu unele piese schimbate dacă e necesar, cu căști noi, ambalat într-o cutie cu brandul fenix.eco.

Telefoanele sunt aduse din Germania și din țările scandinave, printr-un partener. „De ce de acolo? Pentru că în Germania și Scandinavia rata de schimbare a telefonului este foarte mare, oamenii își schimbă telefonul în fiecare an”, explică Gregoire.

De altfel, cea mai mare parte a investiției de 200.000 de euro se duce în stocul de telefoane, care se reface la 5 zile. „Noi am vrut să avem un stoc destul de mare. Nu vrem ca un consumator să vină pe site-ul nostru și să spună: <<O, nu mai găsesc iPhone X>>, de exemplu”.

Site-ul este realizat de către clujenii de la Bluegento. Pe partea de marketing, fenix.eco începe cu o campanie cu influeceri în online, după care va lansa reclame Google Ads și Facebook Ads, de 3-4 mii de euro pe lună. „Nu este foarte mult, vom vedea, vom pune și mai mult, dacă trebuie”, ne-a mai spus Gregoire.

În viitor, omul de afaceri francez vrea să lanseze la București și o firmă de corporate carpooling, care să transporte cu autoturisme angajații unor corporații din România, pe drumul de acasa la job și înapoi. „Seamănă mai mult cu Bla Bla Lines, o filială din Bla Bla Car, care se ocupă de corporate carpooling”, a mai explicat el.

Gregoire Vigroux a venit prima dată în România în 1991, când era copil, tatăl său fiind expat la București. Apoi, în 2007 a revenit în România și a deschis o firmă de call center, Call Point. „Am avut foarte mult noroc. Afacerile sunt și despre noroc. Am început cel mai bun business - call center, în cel mai bun timp - 2007, în cel mai bun loc - București”, spune el acum.

În 2017, firma a fost cumpărată de compania Telus, iar acum el este vicepreședinte pe Europa al acestui gigant canadian cu 50.000 de angajați în toată lumea.

„Eu sunt mându că sunt francez, dar viața mea este aici, soția mea este româncă, business-ul este aici, nu am un cont bancar în Franța”, spune acum Gregoire Vigroux.

„Am făcut un MBA în Paris, în 2005, și apoi am vorbit cu colegii mei. Unii spuneau: <<Eu mă duc la Londra>>, <<Eu stau la Paris>>, <<Eu mă duc la New York>>. Și eu le-am spus: <<Uite, băieți, eu mă duc la București>>. Și ei au spus: <<Ești nebun! De ce București? De ce nu Palo Alto, de ce nu Silicon Valley?>>. <<Pentru că România este Europa nouă și are un ritm de creștere foarte bun, oamenii sunt adaptabili, sunt vorbitori de limbi străine. Cred că se întâmplă ceva acolo>>. Este cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea profesională. Este o țară extraordinară, cu oameni extraordinari”, mai povestește omul de afaceri francez din România.