Șomajul tehnic, cu șeful ANOFM: Cum se va aplica, procedurile de accesare. „Ideal ar fi să trimiteți cu semnătură digitală, dar puteți să o faceți și cu semnătură olografă”

StartupCafe.ro: Cum vor accesa firmele acea subvenție, care sunt pașii procedurali pentru șomajul tehnic plătit de stat cu 75% din salariu? Azi au apărut și formularele necesare, pe site-ul ANOFM.

Victor Picu: S-au simplificat procedurile pentru șomajul tehnic. În prima formulă, Ordonanța de urgență 30/2020 avea anumite prevederi restrictive, iar Ordonanța 32 a adus unele modificări și a simplificat aceste proceduri:

- În primul rând, nu mai este nevoie de certificat de situație de urgență (CSU) eliberat de Ministerul Economiei.

- Nu mai sunt 2 categorii de beneficiari, orice angajator poate să beneficieze de acești bani pentru plata șomajului tehnic, în condițiile în care, pe proprie răspundere, își asumă că activitatea sa a fost redusă sau întreruptă temporar sau parțial. De fapt sunt prevederile din Codul Muncii, art. 52, litera c, care reglementează șomajul tehnic. În acest moment orice angajator care și-a redus activitatea sau și-a întrerupt-o total sau parțial poate beneficia de șomajul tehnic.

- Banii se plătesc în maximum 15 zile, s-a redus la 15 zile de la 30 de zile, tocmai pentru că banii se dau nu ca un decont, ci ca plată pentru șomajul tehnic. Deci angajatorul nu trebuie să plătească pentru ca apoi să vină cu cerere de decont.

- Documentele pe care trebuie să le depună sunt modelele reglementate prin ordin al ministrului Muncii - cerere, declarație pe proprie răspundere și lista cu persoanele angajate care au avut contractele suspendate.

Aici fac o precizare: banii, plata pentru șomajul tehnic este pentru perioada stării de urgență, începând cu 16 martie. În schimb, procedura pentru suspendarea contractului terbuie să o facă angajatorii, conform art. 52, lit. c din Codul Muncii. Angajatorii notifică în REVISAL această suspendare, iar data de la care se socotește plata pentru fracția din șomajul tehnic. Pentru 16 martie - 31 martie documentele se depun din 1 aprilie, iar pentru 1-5 aprilie, de la 1 mai, deci când angajatorii își închid de fapt luna.

E foarte important de înțeles că contractele trebuie suspendate prin decizia angajatorului, iar aceasta este reglementată de Codul Muncii, nu de ordonanța de urgență. OUG doar schimbă modalitatea de plată, pentru că plătește statul, nu angajatorul.

StartupCafe.ro: Să luăm un caz concret, să spunem că sunt firme care au așteptat publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial, aceste firme ce fac, cum își iau banii? Ăși iau banii socotiți începnd de la 16 martie (de la începerea perioadei de situație de urgență), de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență sau de cînd au declanșat șomajul tehnic? pentru că poate au stat în cumpănă până a apărut ordonanța...

Victor Picu: Plata se face de la suspendarea contractului de muncă în REVISAL, de atunci se face calculul pentru plată. Există posibilitatea ca foarte mulți dintre angajatori - și avem această informație - să-și fi suspendat contractele de la 16, 17, 18 martie, pentru că oricum oamenii nu mai puteau lucra, neavînd activitate, și atunci acești angajați beneficiază de prevederile ordonanței.

Dacă de pe 16 martie până pe 20 martie un contract este activ și un salariat a primit pentru această perioadă salariul întreg nu ai cum să plătești un șomaj tehnic pentru ceva ce deja era un contract activ, ca și cum ai intra pe un contract întreg. Deci de la data suspendării contractului de muncă se socotește șomajul tehnic.

StartupCafe.ro: Un alt caz, o firmă poate a declanșat șomaj tehnic mai devreme, de la 1-2-3 martie, pentru că le-a scăzut activiattea din cauza situației generale economice ca urmare a epidemiei. Aceste firme ce fac: până la 16 martie suportă ele din bugetul propriu, iar de la 16 martie în sus vin banii de la stat?

Victor Picu: Da, reglementarea este ținută de starea de urgență, de decretul care a reglementat de fapt starea de urgență și pentru această perioadă în care contractul este suspendat se face plata de către stat.

Aș dori să adaug un amănunt foarte important, care nu era inclus în vechea ordonanță 30, angajatorii au sarcina ca în termen de 3 zile de când au primit banii să plătească angajaților aceste sume.

StartupCafe.ro: Care este salariul care este luat în considerare pentru șomajul tehnic - pentru acel 75% din salariu, care însemană indemnizația de șomaj tehnic suportat de stat - salariul de la momentul suspendării contractului individual de muncă și trecerea în șomaj tehnic? Sau care?

Victor Picu: Da, acela. Trebuie să înșelegem că această bucătărie proprie de contabilitate o face angajatorul și, așa cum este prevăzut și în ordonanță, veridicitatea și corectitudinea datelor înscrise în cerere și le asumă. Statul plătește - prin ANOFM - ceea ce îi solicită și își asumă angajatorul.

StartupCafe.ro: În afară de acest cadru de reglementare, în care statul oferă acea subvenție pentru perioada de situație de urgență, șomajul tehnic cât poate să dureze, oamenii cât pot sta în șomaj tehnic? E în funcție de negocieri,sau cum?

Victor Picu: Asta ține de Codul Muncii, șomajul tehnic vine ca urmare a deciziei angajatorului, dar sumele și perioada sunt stabilite în urma unor negocieri între sindicate și patronate sau între reprezentanții angajaților, acolo unde nu există sindicate și patronate, și angajatori. Deci se face în urma unei negocieri între cele două părți.

StartupCafe.ro: În OUG 32 și în OUG 30, dvs ați pus acolo posibilitatea ca angajatorul să acorde peste cei 75% din salariul mediu pe economie dacă sunt salarii mai mari în firmă, sp acorde din bugetul propriu, să suporte el, că așa a negociat cu oamenii lui. Aceasta este o posibilitate sau o obligație, în momentul în care s-a declanțat șomaj tehnic?

Victor Picu: Nu. Este o posibilitate, nu o obligație. Este o posibilitate ca angajatorul să plătească șomajul așa cum a negociat cu sindicatul.

StartupCafe.ro: Să luăm un caz fictiv, să zicem că eu sunt un patron de firmă în România și îmi trimit angajații în șomaj tehnic acum. Dar angajații mei sunt încadrați pe salariul minim pe economie, dar eu, înainte să-i trimit în șomaj tehnic, la înțelegere cu angajații - 3-4-10 angajați, câți am - le măresc salariul pe contractul de muncă la nivelul salariului mediu pe economie, astfel încât ei să beneficieze de suma întreagă de la stat. Se poate face această schemă, legal?

Victor Picu: Aceste renegocieri ale contractului țin de angajator și de angajat, noi verificăm pur și simplu în REVISAL data suspendării contractului, nu mergem în spate să vedem ce salarii sau cum s-au renegociat contractele. Pur și simplu, data cu care s-a suspendat contractul, în anexa -listă pe care o depun angajatorii se solicită salariul brut al angajatului, zilele pentru care să se facă plata, CNP-ul angajatului sar în final, ce amai importantă este indemnizația solicitată. Până și denumorea, indemnizașie solicitată, presupune că respectivul calcul l-a făcut și și-l asumă angajatorul. Plecăm de la buna-credință a angajatorului, dar asta nu înseamnă că după ce se va încheia perioada de urgență nu vor fi făcute verificări și, acolo unde va fi cazul, nu se vor imputa bani.

StartupCafe.ro: În vechea OUG 30 se spunea că încasările pe martie să fi scăzut cu 25% față de media lunilor ianuarie și februarie. Și s-a eliminat această condiție în OUG 32. Ce condiție li se va aplica firmelor ca să demonstreze că sunt afectate de coronavirus?

Victor Picu: Declarația pe propria răspundere se referă la reducerea activității sau încetarea totală sau parțială. Și aici avem cazurile respective: prin încetarea totală înțelegem foarte clar - cei care au fost afectați de deciziile autorităților, la încetarea parțială, la fel, iar reducerea activității se referă la cei care aveau producție mai bună, iar pe această perioadă, fiind afectați, și-au redus activitatea.

Aceasta este demonstrabilă și cuantificabilă de către ei. Pentru că presupun că cei care au activitate crescută în această peroadă sau au nevoie de angajați n-or să declare că și-au redus actvitatea și or să negocieze șomajul tehnic pentru angajați dacă nu or să aibă nevoie. Deci este o măsură pentru a veni în întâmpinarea și a angajatorilor - să nu-și piardă angajații-, dar mai ales a angajaților, care trebuie să fie protejați. Avem foarte muște cazuri de angajați cărora li s-a încetat contractul de muncă, au fost disponibilizări. Și este o măsură rapidă și utilă pentru ca acești oameni să nu-și piardă locurile de muncă și pentru angajatori, să nu piardă colaborarea și raporturile de muncă cu salariați în care au investit know how sau resurse materiale.

StartupCafe.ro: Deci dacă practic mie mi-au scăzut încasările cu 10% pentru că oricum începutul de an era mult mai greu, eu pot să aplic la șomaj tehnic de la stat, pentru angajați?

Victor Picu: Da. dacă considerați că nu aveți nevoie de toți angajații pe care îi aveți și s-au redus din activitate, exact cum scrie în Codul Muncii, la art. 52, lit. c, condițiile pot fi tehnice, economice sau similare. Deci imaginea asupra business-ului respectiv o are cel mai bine angajatorul și angajatorul știe dacă are nevoie de toți angajații sau un angajat sau doi să aibă contractul suspendat pe o perioadă determinată. Deci nu mai sunt restricții din acest punct de vedere, doar că angajatrorul trebui să-și știe cel mai bine afacerea pe care o are. Și presupun că cei care au nevoie de forță de muncă în continuare nu or să declare că și-au redus activitatea și să suspende contractele de muncă dacă nu e nevoie.

StartupCafe.ro: Da, pentru că e în interesul lor să-și continue activitatea, acesta e interesul oricărui antreprenor, nu să-și trimită oamenii în șomaj tehnic, pe asta mizați.

Mai spuneți-ne care este procedura. Antreprenorul descarcă acele formulare de pe site-ul ANOFM și cum se face compeltarea, se semnează olograf?

Victor Picu: În parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, au reușit colegii de la Guvern să dezvolte o platformă care, de mâine, va fi funcțională. Bineînteles că de azi și apoi în paralel cu platforma, se pot trimite aceste documente pe e-mail. Noi le-am pus pe site în mai multe frmate editabile: Word, PDF, PDF inteligent pentru cei care vor să semneze cu semnătură electronică. Dar cel mai facil ar fi să se utilizeze această platformă care de mâine va fi funcțională, vom afec un comunicat de presă în acest sens cu colegii de la Guvern.

StartupCafe.ro: Deci nu se vor mai trimite obligatoriu pe mail, se vor putea încărca pe platformă?

Victor Picu: Exact. Noi încurajăm beneficiarii să folosească platforma, va fi mai ușor de utilizat, va fi mai ușor de urmărit și de către colegii noștri de la agențiile județene, se va putea lucra la mai multe calculatoare, și de acasă.

StartupCafe.ro: Unde se găsește platforma, la ce adresă?

Victor Picu: Va fi aici.gov.ro. De mâine va fi funcțională, azi nu este funcțională. Am încercat împreună cu colegii de la agenție, dar sunt foarte multe condiții de securitate, servere și așa mai departe, trebuie să fie o platformă care să susțină acest proiect foarte mare. Dar e important ca această platformă să fie utilizată, dar bineînțeles, de azi am primit solicitări pe mailurile din țară, deja am comunicat și în paralel vor fi folosite și mailurile. Dacă anumiți beneficiari nu doresc să folosească platforma, pot trimite pe mail mai departe.

StartupCafe.ro: Domnule președinte, descarc formularele, decarația o completez, o semnez olograf, scanez și pot să o trimit pe mail fără semnătură digitală?

Victor Picu: În mod ideal ar fi să trimiteți cu semnătură digitală, dar da, puteți să o faceți și așa, cum ați spus, cu semnătură olografă. În formatele pe care le-am afișat pe site există acolo posibilitatea pentru semnătură olografă sau electronică, încurajăm toți angajatorii și beneficiarii să folosească semnătura electronică.

StartupCafe.ro: Bun, în termen de 15 zile virați banii la firmă, iar firma are obligația să vireze în 3 zile șomajul tehnic către salariați. Și oprește impozitul și contribuția și le virează apoi la stat, da?

Victor Picu: Angajatorul face asta. Primește sumele totale - indemnizația brută - și va plăti contribuțiile către stat și va plăti net-ul.

StartupCafe.ro: Mai aveți ceva dvs de adăugat?

Victor Picu: Vă mulțumesc pentru susținere. E o perioadă grea pentru toată lumea. Rog beneficiarii să utilizeze în primul rând toate instrumentele pe care le-am pus la dispozișie, încurajez foarte mult semnătura electronică și pentru informații să sune la telefoanele puse la dispoziție, avem și un număr unic, un call center pe care îl vom dezvolta. Au sunat foarte mulți oameni, avem 8 linii telefonice la call center, dar nu facem față. Vom dezvolta acest call center, suntem în discuție cu o companie să dezvoltăm call center-ul, pentru ca informașia să ajungă cât mai repede și mai ușor la beneficiari.