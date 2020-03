Ajutor de șomaj tehnic: PFA, întreprinderi individuale, cooperație, salariați firme - noua ordonanță de urgență 32/2020 în Monitorul Oficial

Presoanele fizice autorizate (PFA), cei cu întreprinderi individuale, cei cu drepturi de autor, lucrătorii din cooperație și liber-profesioniștii vor avea indemnizație de șomaj tehnic fixă suporatată de stat. În schimb, salariații vor avea o ajutor de șomaj tehnic plătit de stat în funcție de salariul pe care îl au pe contract, dar plafonată. Prevederile apar în nou ordonanță de urgență 32/2020, publicată luni în Monitroul Oficial.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, săptămâna trecută, Guvernul și-a modificat ordonanța de urgență 30/2020 prin care a instituit subvenții de la stat (din fonduri europene) pentru persoanele care intră în șomaj tehnic, ca urmare a situației coronavirus COVID-19 în România. Noua ordonanță de urgență 32/2020 stabilește șomaj tehnic mai mare pentru PFA și alți liber-profesioniști.

Atât pentru firmele care își palsează salariații în șomaj tehnic salariați, cât și pentru PFA, lucrătorii din coperație și liber-profesioniști, statul spune că va plăti o subvenție pentru idemnizația de șomaj, aferentă perioadei Stării de urgență din România (30 de zile din data de 16 martie 2020, cu posibilitate de prelungire dacă va fi nevoie).

Actele necesare la șomajul tehnic sunt:

o cerere din partea angajatorului (sau a titularului PFA, ÎI etc.),

o listă cu angajații trimiși în șomaj tehnic și cu salariile lord e bază brute.

o declarație (sau a titularului PFA, ÎI etc.) pe proprie răspundere că este nevoit să-și întrerupă total sau să-și reducă activitatea ca urmare a efectelor pandemiei coronavirus COVID-19. Modelul declarației va fi stabilit prin ordinul Ministrului Muncii.

Ajutorul de șomaj tehnic pentru PFA, întreorinderi indviduale, drepturi autor, profesii libere, cooperație

Noua OUG 32/2020, ca și vechea OUG 30, prevede acordarea de subvenții la șomajul tehnic pentru „alți profesioniști”, așa cum sunt definiți în art. 3, alin 1 și 2 din Codul Civil:

Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Aici vor fi introduși cei care desfăloară activitate ca persoană fizică autorizată (PFA), ca întreprindere individuală (ÎI), precum și profesiile liberale.

„PFA intră în categoria alți profesioniști”, a declarat, luni, pentru StartupCafe.ro, Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban.

De asemenea, în noua OUG sunt prevăzuți cei din sectorul cooperației și persoanele care au venituri din drepturi de autor, prin contracte cesiune a acestora.

Pentru aceste categorii s-a stabilit că statul va suporta, indiferent de veniturile lor, o indimenizație fixă brută, egală cu 75% din salariul mediu brut. Reamintim că pe anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația fixă pentru PFA și alte astfel de categorii va fi de 4.071 de lei brut pe lună. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, conform Codului Fiscal.

Astfel, guvernul a majorat nivelul acestei subvenții, față de OUG 30/2020, care prevedea o sumă fixă egală cu salariul minim, adică 2230 de lei brut.

Modul de declarare și plată a acestor contribuții și a impozitului pe venit se vor stabili prin ordin comun al ministrului Muncii și al ministrului Finanțelor.

PFA și ceilalți care au dreptul la ajutoare de șomaj tehnic din această categorie vor trimite actele necesare la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecșie Socială (ANPIS) din subordinea Ministerului Muncii.

Indemnizația de șomaj tehnic pentru salariații firmelor

Salariații trimiși în șomaj tehnic de firme vor beneficia de indemnizație de șomaj de 75% din salariu. Statul va acorda o subvenție egală cu 75% din salariul angajatului, plafonată la 75% din salariul mediu.

Cum în anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de este de 5.429 lei, indemnizația acoperită de stat nu poate depăși 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020) pentru angajații trimiși în șomaj tehnic.

Practic, salariații cu lefuri sub salariul mediu vor primi indemnizații mai mici decât PFA-urile, cei cu ÎI, lucrătorii din cooperație, cei cu drepturi de autor, profesii liberale, indiferent de neviturile acestora din urmă. Având în vedere că în anul 2019 erau încadrați cu salariul minim brut peste 1,3 miloane de salariați,adică aproximativ 24% din numărul total de salariați activi (peste 5,6 milioane), putem observa din start că mulți dintre salariații care ar putea intra în șomaj tehnic vor primi de la stat sume mai mici decât cei cu PFA sau din cooperație, de exemplu.

În schimb, în funcție de negocierile bilaterale, angajații vor putea primi indemnizații mai mari, dar diferența va fi suportată de firme.

Firmele care își trimit angajații în șomaj tehnic trebuie să transmită pe mail documentele necesare pentru a primi indemnizație la agențiile județene pentru forță de muncă de care aparțin (din subordinea ANOFM).

Conform ANOFM, firmele vor depune documentele necesare acordării șomajului tehnic la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, pe e-mail, la adresa dedicată fiecărui județ.

Fiecare e-mail are ca ID numele județului (ex: brasov@anofm.gov.ro). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro )

În termen de 15 zile, statul trebuie să dea angajatorilor banii pentru subvențiile de șomaj tehnic, în conturile deschise la bănci comerciale. Pe urmă, angajatorul are la dispoziție 3 zile să facă plățile către angajații trimiși în șomaj tehnic (cu reținerea impozitului și a contribuțiilor și virarea la stat).

Un beneficiar de ajutor de șomaj tehnic care are mai multe contracte suspendate va putea opta pentru cel mai avantajos pentru a primi indemnizația de la stat. În schimb, nu vor primi șomaj tehnic de la stat cei care mai au cel puțin un contract în funcțiune (nesuspendat).

OUG 32 are mai multe prevederi, care se referă și la indemnizația pentru creșterea copilului și introducerea creșelor în rândul instituțiilor de învământ, astfel încât părinții cu copii mici să primească liber de la lucru, cu indemnizație, atunci când se închid creșele.

Fragemnt din OUG 32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr 260, Partea I, din data de 30.03.2020.