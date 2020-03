Nouă procedura la șomaj tehnic. Ionel Dancă: Nu mai este nevoie de certificatul CSU. Cât vor primi PFA și alte forme de activitate

Certificatul de situație de urgență (CSU) a fost eliminat din procedura de subvenționare de către stat a indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru firmele închise de autorități ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului. Guvernul a modificat procedura pentru șomajul tehnic și a stabilit valoarea indemnizației fixe pe care o vor primi persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale și cei cu profesii liberale.

Reamintim că prin ordonanța de urgență 30/2020, erau 2 categorii de firme care primeau facilitatea subvenției de șomaj tehnic pentru perioada de stare de urgență:

firmele închise direct de autorități prin măsuri de limitare a epidemiei coronavirus COVID-19

și firmele care au suferit scăderi de încasări ca urmare a situației economice create de pandemie.

Firmele din prima categorie, închise direct de autorități (cum sunt restauranetele, barurile, saloanele de înfrumusețare etc) trebuiau să își scoată de la Ministerul Economiei un certificat de situație de urgență (CSU) albastru, pe acre să-l trimită la agenția județeană de ocupare a forței de muncă (AJOFM) de care aparțin pentru a primi banii de la stat pentru indemnizațiile de șomaj tehnic.

Prin modificarea adusă de Guvern joi la OUG 30/2020, aceste firme nu vor mai avea nevoie de certificatul CSU pentru șomajul tehnic, ci vor depune direct la AJOFM o declarație pe proprie răspundere privind modul în acre au fost afectate de situașia de urgență, împreună cu lista de angajați trimiși în șomaj tehnic și nivelul salariilor lor, după cum a declarat, pentru StartupCafe.ro, Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului Orban.

„Pentru șomajul tenhnic, nu mai e nevoie de certificatele pentru situații de urgență. Certificatul pentru sitații de urgență este la Ministerul Economiei și este folosit pentru alte situații: pentru forță majoră, pentru amânarea plății utilităților, chiriei, altceva. Dar la șomaj tehnic a fost eliminată cerința aceasta”, a explicat, pentru StartupCafe.ro, Ionel Dancă.

El a menționat că modelul acestei declarații pe proprie răspundere va fi stabilit prin ordin de ministru, la începutul săptămânii viitoare. „Va fi o declarație pe proprie răspundere foarte simplă, care va fi disponibilă la începutul săptămânii viitoare”.

Ionel dancă și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, au prezentat, vineri, la Guvern și alte aspecte ale modificărilor aduse joi la procedura pentru șomajul tehnic.



Procedura pentru șomaj tehnic la firme

Conform declarațiilor oficiale ale lui Ionel Dancă și ale Violetei Alexadru, procedura de șomaj tehnic se va aplica astfel, la firme:

- Toate categoriile de firme vor putea beneficia de facilitate, în condițiile OUG: microîntreprinderi, firme mici, mijlocii și companii mari. De asemenea, vor putea beneficia și organizațiile neguvernamentale, PFA, întreprindeirle individuale și alte categorii de angajatori.

- În cazul contractelor individuale de muncă, indemnizația este de 75% din salariul de bază, nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. Dacă angajatul are un salariu mai mare decât salariul mediu brut, firmele au posibilitatea să suporte diferența până la 75% din salariul de bază, în funcție de negocierile dintre angajatori și angajați.

Reamintim că pe anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația acoperită de stat nu poate depăși 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020) pentru angajații trimiși în șomaj tehnic.

- În cazul firmelor care NU au fost afectate direct de măsuri restrictive ale statului pentru limitarea epidemiei, dar care au avut de sufert din cauza scăderii activității economice în contextul coronavirus COVID-19, s-au eliminat anumite condiționări.

- Astfel, la modul în care se constată că o companie este afectată de efectele epidemiei cu coronavirus, a fost eliminată prevederea cu privire la scăderea încasărilor cu 25% în luna martie față de media lunilor ianuarie-februarie.

- În plus, a fost eliminată și restricția privind numărul de angajați pentru care se cere indemnizația care era limitat la 75% din numărul de angajați pentru aceste firme.

„Astfel, se extinde facilitatea la toți angajații companiilor afectate de epidemia de coronavirus și nu mai există o limită de scădere a încasărilor în baza căreia să fie eligbile firmele pentru acest ajutor. Cerința este o declarație pe proprie răspundere că angajatorul a fost afectat de epidemia cu coronavirus, iar această declarație va fi verificată ulterior plăților. Plata nu este condiționată de efectuarea acestui control pe perioada stării de urgență”.

- Angajatorul depune documentele la structurile județene AJOFM pentru lucrătorii cu contracte individuale de muncă. „Dacă ești angajat, trebuie să soliciți angajatorului să depună cererile la AJOFM”.

- Facilitatea se acordă pentru contractele pe perioada stării de urgență pentru zilele aferente stării de urgență. Astfel, pentru contractele de muncă suspendate în luna martie, ajutorul de șomaj tehnic va putea fi acordat de stat pentru numărul de zile aferente stării de urgență.

- Contractele de muncă suspendate înainte de intrarea stării de urgenă - vor putea să beneficieze de plata de la stat a șomajului tehnic parțial doar pentru perioada stării de urgență.

- Plata acestor ajutoare se va face astfel: în primele zile ale lunii aprilie se vor depune documentele solicitate - o declarație pe proprie răspundere din partea angajatorului, însoțită de o listă cu angajații cu contractele de muncă individuale suspendate. În termen de 15 zile de la depunerea documentelor, Ministerul Muncii, prin ANOFM, va face plata către angajator. Angajatorii au obligația ca în 3 zile de la primirea banilor să facă plata către angajați (conform afirmației ministrului Violeta Alexandru)

- Cealaltă categorie de firme - societățile închise prin măsurile restructive ale autorităților (cum sunt cele din HoReCa, de exemplu), nu vor mai avea nevoie de certificatul de situație de urgență (CSU) la șomajul tehnic, ci vor depune și ele tot declarație pe proprie răspundere la AJOFM.

- Perioada pentru care se acordă ajutorul este perioada stării de urgență: de la intrarea în vigoare a Decretului privind starea de urgență, 16 martie, până la finele acestei perioade, cu posibilitatea de prelungire, dacă situația de urgență va fi prelungită.

Conform ANOFM, firmele vor depune documentele necesare acordării șomajului tehnic la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, pe e-mail, la adresa dedicată fiecărui județ.

Fiecare e-mail are ca ID numele județului (ex: brasov@anofm.gov.ro). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro ).

Șomajul tehnic pentru PFA, întreprinderi autorizate, profesii liberale - procedura și cuantumul

Potrivit declarațiilor ministrului Muncii, Violeta Alexandru, și ale lui Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, pentru PFA, ÎI, profesii liberale, drepturi de autor și alte astfel de forme de activități economice independente, procedura la șomajul tehnic va fi astfel:

- Vor putea primi ajutor de șomaj tehnic de la stat și cei care desfășoară activități economice ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, profesii liberale, cei cu contracte pe drepturi de autor etc.

- Aceștia vor beneficia de o indemizație fixă de la stat în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe economie.

Reamintim că pe anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația fixă pentru PFA și alte astfel de categorii va fi de 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020).

- PFA, întreprinderile individuale și alte categorii de profesii liberale care NU au contracte individuale de muncă trimit documentele individual la structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din cadrul Ministerului Muncii. (Așadar ei NU depun la AJOFM, ca societățile comerciale, ci depun la ANPIS).

Subvențiile vor fi plătite de stat, fără să suporte firmele

Subvențiile la șomajul tehnic vor fi plătite de stat și nu va fi nevoie ca angajatorul să suporte el mai întâi valoarea subvențiilor pentru ca apoi statul să-i deconteze sumele, a dat asigurări ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

„Firmele și PFA NU trebuie să plătească din propriile resurse, urmând să deconteze de la ANOFM, repspectiv ANPIS. Procedura este că depun aceste documente la începutul lunii aprilie pentru perioada din luna martie acoperită de decret și vor primi în cel mai scurt timp banii. Nu este vorba despre decontarea banilor, ci fiecare angajator sau PFA se prezintă cu această situație, urmând să primească banii în cel mai scurt timp. Eventuale verificări se vor face ulterior, pe baza unui eșantion, dar după trecerea de perioada critică”, a spus ea.

Pentru toate categoriile de beneficiari subvenția de 75% la șomajul tehnic este acordată numai pentru zilele în care este în vigoare Starea de Uregnță decretată de președintele Iohannis începând cu 16 martie 2020. Angajatorii suportă șomajul tehnic pentru restul zilelor din perioada în care lucrătorii stau în șomaj tehnic.