Start-Up Nation: 330 milioane EUR, buget disponibil, necontractat/ Situația la Agri-Food, Microindustrializare, Comerț și alte programe de finanțare IMM

Mai puțin de un sfert dintre potențialii beneficiari ai programului Start-Up Nation 2022 au semnat până în prezent contractele de finanțare pentru a putea începe investițiile, fiind în continuare disponibil un buget de 1,65 miliarde de lei (circa 330 de milioane de euro) pentru a fi contractat de către potențialii beneficiari din lista celor calificați de principiul la granturile de câte 200.000 d elei de la stat.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a prezentat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, situația la data de 28 aprilie 2023 a principalelor programe de finanțare IMM: Startup Nation 2022, Femeia Antreprenor 2022, Măsura 2 AGRI-FOOD 2022, Microindustrializare 2023, Comerț 2023.

La Starup Nation 2022 (ediția a treia), Polul I- național, s-au înscris 15.319 solicitanți, în perioada 19 iulie-1 septembrie 2022. Până în prezent au semnat contracte de finanțare 2.153 de solicitanți din lista celor calificați de principiu la granturile de maximum 200.000 de lei fiecare. Valoarea contractelor semnate este de 430,6 milioane de lei, dintr-un buget total disponibil pentru contractare de 2 miliarde de lei. Astfel, la SUN3- Pilonul I, sunt disponibili pentru contractare în continuare 1,5694 miliarde de lei (circa 318 milioane euro). Astfel, peste 7.800 de firme calificate de principiu la finanțare, pe lista RUE, mai pot semna contracte de finanțare, în limitele bugetului existent.

La Startup Nation 2022 Pilonul II-diaspora, s-au înscris 1.648 solicitanți, în perioada 19 iulie-3 octombrie 2022. Dintre cei calificați de principiu la finanțările de maximum 200.000 de lei fiecare, 608 potențiali beneficiari au semnat contractele de finanțare până în prezent. Valoarea contractelor semnate se ridică la 121,6 milioane de lei. Astfel, un buget de 78,4 milioane de lei (circa 16 milioane euro) este în continuare disponibil pentru a fi contractat de solicitanții din lista RUE. Practic, mai e loc în buget pentru contractarea a încă aproape 400 de firme.

Reamintim că în bugetul pe anul 2023 sunt disponibili pentru programul Startup Nation 2022 (ambii piloni) aproape 2,2 miliarde de lei - credite de angajament, din care aproape 1,1 miliarde de lei sunt acoperite de credite bugetare existente acum. Creditele de angajament permit semnarea contractelor de finanțare, dar pentru plăți e nevoie de credite bugetare. Așadar, în acest moment, sunt bani puși în buget pentru plata a 5.500 de beneficiari Start-Up Nation 2023, adică banii disponibili sunt de două ori mai mulți decât valoarea contractelor semnate.

Ulterior, după data de 1 iulie 2023, dacă se vor consuma creditele bugetare existente (1,1 miliarde de lei), Guvernul, prin rectificare bugetară, ar trebui să transforme creditele de angajament în credite bugetare, pentru a putea fi plătiți mai departe beneficiarii StartUp Nation 2022. Dar mai e mult până acolo.

Pentru o eventuală nouă ediție, 2023, a programului Start-Up Nation nu este un buget disponibil, momentan, pe anul 2023.

Un alt program de finanțare de la bugetul de stat, lansat în anul 2022, este Femeia Antreprenor. În perioada 18 august- 30 septembrie 2022, s-au înscris 9.520 de solicitante. Dintre acestea, 836 au semnat contracte de finanțare, 167,2 milioane de lei. Potrivit MAT, bugetul total pentru Femeia Antreprenor 2022 este de aprox. 200 milioane lei. Așadar, mai este disponibil un buget de 32,8 milioane de lei, care ajunge pentru cel puțin 164 de aplicante calificate de principiu la finanțare, mai jos în lista RUE. În bugetul pe anul 2023, pentru programul Femeia Antreprenor sunt alocate credite bugetare de 211 milioane de lei, ceea ce înseamnă că sunt toți banii disponibili pentru plăți.

La Granturile IMM AGRI-FOOD de la Măsura 2, lansate în mai 2022, din fonduri europene, în cadrul măsurilor COVID prin OUG 61/2022, s-au înscris 10.961 de aplicanți pentru ajutoarele de capital de lucru de câte 5.000-120.000 EUR destinate fermierilor și antreprenorilor din industria alimentară.

3.474 de beneficiari au semnat contracte de finanțare cu MAT. Dintre aceștia, un număr de 3.338 de beneficiari au primit autorizare la plată din partea MAT. Măsura 2 Granturi IMM AGRI-FOOD figurează încă în curs de implementare la minister.

În bilanțul MAT la data de 28 aprilie 2023 figurează în total 17 programe de finanțare pentru sectorul IMM și turism, unele finalizate, altele în derulare, iar altele în pregătire.

„Finanțările MAT ajung la 10% din IMM-urile din România. Este cea mai bună promovare a ministerului de care avem nevoie pe zona antreprenorială” - a afirmat ministrul Daniel Cadariu, în comunicat.

Anterior, Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR), principala organizație patronală a sectorului firmelor mici și mijlocii, l-a criticat dur pe ministrul Cadariu, inclusiv pentru faptul că acesta nu s-ar fi făcut „cunoscut de nimeni din mediul de afaceri sau din turism”.

„Rezultate zero pe linie privind implementarea programului de guvernare: niciun program vechi dus la capăt, niciun program nou în implementare. Participare ZERO la reuniunile externe, ministrul antreprenoriatului și turismului ar trebui să participe la CAE COMERȚ, la Organizația Mondială a Turismului și la întâlnirile SMEs Envoy. Situația revoltătoare este generată de lipsa de implicare a ministrului pentru antreprenoriat și turism. Timp de 1 an și jumătate MAT nu a avut ministru, cel numit în funcție nefiind cunoscut de nimeni din mediul de afaceri sau din turism” - a susținut, marți, CNIPMMR, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.