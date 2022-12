LISTA 2023: Programele de finanțare de la bugetul de stat pentru antreprenori IMM. Plăți Start-Up Nation, Femeia Antreprenor și altele

Parlamentul miercuri a aprobat Bugetul de stat pe anul 2023, dar lista de programe de finanțare de la stat pentru antreprenori, prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului a rămas neschimbată față de propunerea inițială prezentată deja de StartupCafe: Se lansează în 2023 fondurile de Microindustrializare și Comerț-Servicii plus câteva programe noi. În schimb, Schema HoReCa 2 nu a primit bani de la bugetul de stat, Start-Up Nation începe în 2023 plățile pentru ediția 2022, dar nu are buget pentru vreo ediție nouă, programul Femeia Antreprenor are bani pentru plata integrală pentru ediția 2022, dar nu și pentru o nouă lansare.

Așa cum arată lista amendamentelor admise la legea bugetului de stat pe anul 2023, parlamentarii nu au modificat nimic în privința alocării pentru Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Descarcă de AICI fila de buget a MAT.

Lista oportunităților de finanțare bugetate să se lanseze în 2023:

Programul national multianual de microindustrializare: 85.000.000 lei credite de angajament și 85.000.000 lei credite bugetare. Bugetul permite lansarea înscrierilor, selecția, contractarea și plata câștigătorilor. Prin Programul microindustrializare, se acordă fonduri nerambursabile de la bugetul de stat în valoare maximă de 100.000 de euro fiecare pentru mici făbricuțe. Și în 2022, programul a fost bugetat, dar nu s-a lansat. Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata: 74.500.000 lei credite de angajament și 74.500.000 lei credite bugetare. Și la Programul Comerț-Servicii bugetul permite lansarea înscrierilor, selecția, contractarea și plata câștigătorilor. Și acest program a fost bugetat și în 2022, dar nu s-a lansat Programul de accelerare a intreprinderilor mici si mijlocii: 7.000.000 lei credite de angajament și 7.000.000 credite bugetare. Bugetul permite lansarea înscrielor și plata beneficiarilor. Obiectivul principal al masurii il constituie stimularea componentei de creditare a IMM prin acordarea de împrumuturi cu dobanzi subventionate, pentru investiții. Estimativ, 80 de firme vor putea primi credite de câte 50.000 de lei fiecare. Programul national pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale - Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice: 15.000.000 lei credite de angajament și bugetare. Schema de ajutoare de minimis este destinată operatorilor economici, în vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice: investitii in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportiva si de agrement, si pentru acoperirea cheltuielilor aferente formarii profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA. Proiectul de schemă a fost făcut în 2022, dar finațarea nu s-a mai deschis. Pe hârtie erau prevăzute ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro fiecare, cu inensitate de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. Bugetul pe anul 2023 permite lansarea înscrierilor, contractarea și plata câștigătorilor. Programul de promovare a exporturilor: 149.000.000 lei credite de angajament și 70.000.000, credite bugetare (de plată). Prin acest program se acordă ajutoare pentru asigurarea participarii la targuri si expozitii internationale si misiuni economice in strainatate sub Pavilion National in cadrul Programului de Promovare a Exporturilor.

Programul HoReCa2 - zero bani de la buget

Așa cum am arătat anterior pe StartupCafe.ro, schema de ajutoare HoReCa2 nu a primit niciun ban de la bugetul de stat pentru 2023. Schița de buget de la Ministerul Finanțelor a fost confirmată în Guvern și în Parlament.

Totuși, ministrul Antreprenoriatului și Turismului ar fi vrut să obțină finanțare europeană de 300 de milioane de euro pentru beneficiarii HoReCa IMM.

„Acum, strict pentru program, dacă ne uităm în anexă, am constatat cu toții că în dreptul programului HoReCa 2 sunt trecute zero fonduri la proiect de bugetare, zero fonduri la credite de angajamente. Lucrurile stau în felul următor, avem un alt titlu, Titlul 58, unde avem o alocare pentru finanțări din fonduri europene peste 2 miliarde de lei. De altfel, pentru HoReCa 2, discuția era ca finanțările, granturile să fie pentru două categorii: pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mari. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, conform discuțiilor avute cu MIPE, am convenit ca din acel buffer de 10% destinat finanțării programelor de susținere pentru cadrul temporar Ucraina, aproximativ 300 milioane EUR să fie alocate ministerului nostru pentru a constitui HoReCa 2, destinați doar finanțării IMM-urilor” - a spus Daniel Cadariu, chestionat de StartupCafe.ro, zilele trecute.

De altfel, bugetul MAT prevede la titlul 58 fonduri europene de 2,2 miliarde de lei (circa 450 milioane EUR), dar momentan este incertă posibilitatea de a fi utilizați.

MAT a făcut o propunere de procedură HoReCa2 pe un buget de 750 milioane EUR.

Lista programelor IMM 2022 cu plata în 2023

Programul Start-Up Nation Romania: 2.198.875.000 credite de angajament și 1.096.251.000, credite bugetare. Am scris deja pe StartupCafe.ro despre situația SUN3, acum facem o scurtă recapitulare: bugetul pe anul 2023 permite contractarea a 11.000 de beneficiari eligibili în baza creditelor de angajament (pentru ambii piloni: național și diaspora), dar creditele bugetare permit plata a numai jumătate dintre ei. restul trebuie să aștepte rectificarea bugetară, după 1 iulie 2023 sau poate în 2024, pe bugetul următor. Pentru lansarea unei noi ediții SUN, în 2023, nu există buget alocat. Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii: 211.624.000, credite de angajament și tot atâtea credite bugetare. La programul Femeia Antreprenor s-a alocat buget pentru contractarea și plata integrală a circa 1000 de beneficiare ale sesiunii 2022. Și aici, tot așa, nu s-a bugetat o eventuală sesiune de înscrieri la Femeia Antreprenor 2023.

Programe pentru autorități publice 2023:

Program de marketing si promovare turistica: 25.740.000 lei credite de angajament și 17.740.000 lei credite bugetare (de plăți). Prin acest program, MAT va derula campanii de promovare a României ca destinație turistică. Pe scurt, va face reclamă turismului românesc în străinătate și în țară. Dezvoltarea produselor turistice: 550.059.000 lei credite de angajament și 102.260.000 lei credite bugetare. Se vor da bani primăriilor pentru investiții în turism (pentru lucrarile ramase de executat sau pentru lucrarile executate si nedecontate din contractele de lucrari aflate in derulare etc.). Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri: 5.350.000 lei credite de angajament și bugetare. Statul va da granturi de câte 500.000 de lei unui număr de 10 universități, să înființeze, în parteneriat cu autoritățile locale, 10 incubatoare destinate start-up-urilor fondate de studenti.

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET 2023: