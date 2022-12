Schema HoReCa 2: „Programul este gata, și schema, și ordonanța, așteptăm doar finanțarea” (ministrul Cadariu)

Schema HoReCa 2 figurează cu zero bani naționali în proiectul de buget de stat 2023, propus de Ministerul Finanțelor, însă ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, spune că MAT așteaptă finanțarea, mai ales că programul „este gata”.

Întrebat de StartupCafe.ro ce se întâmplă cu Schema HoReCa 2, ținând cont că în proiectul de buget de la Finanțe figurează cu buget zero, ministrul Cadariu a spus că:

„Acum, strict pentru program, dacă ne uităm în anexă, am constatat cu toții că în dreptul programului HoReCa 2 sunt trecute zero fonduri la proiect de bugetare, zero fonduri la credite de angajamente. Lucrurile stau în felul următor, avem un alt titlu, Titlul 58, unde avem o alocare pentru finanțări din fonduri europene peste 2 miliarde de lei. De altfel, pentru HoReCa 2, discuția era ca finanțările, granturile să fie pentru două categorii: pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mari. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, conform discuțiilor avute cu MIPE, am convenit ca din acel buffer de 10% destinat finanțării programelor de susținere pentru cadrul temporar Ucraina, aproximativ 300 milioane EUR să fie alocate ministerului nostru pentru a constitui HoReCa 2, destinați doar finanțării IMM-urilor”.