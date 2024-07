Înscrieri 2024: Finanțări de 15.000 EUR și training pentru startup-uri de tehnlogii în sănătate, prin InnoStars, susținut de Uniunea Europeană

Startup-urile românești care dezvoltă tehnologii în domeniul sănătății (health-tech) se pot înscrie online la programul european InnoStars Awards, care pune la bătaie finanțări de 15.000 EUR, training, oportunități de prezentare în fața unor investitori de top, precum și șansa de a ajunge în Marea Finală InnoStars, dotată cu premii de până la 25.000 EUR.

Înscrierile la InnoStars Awards 2024 se fac AICI, până pe 5 august 2024, a anunțat organizatorul programului, EIT Health, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

„În ultimii șapte ani, peste 120 de start-up-uri au participat la InnoStars Awards, dintre care mai mult de jumătate au progresat in mod semnificativ către piață, inclusiv companii promițătoare precum Orgavalue din Portugalia, IQ Biozoom din Polonia și Tully din România. Pe baza feedback-ului primit de la participanți, în acest an am decis să schimbăm programul pentru a crea și mai multe oportunități de networking pentru start-up-uri. InnoStars Awards sunt, de asemenea, un loc unic pentru investitorii care caută proiecte cu potențial în domenii precum biotehnologie, medtech și științele vieții. Așteptăm cu nerăbdare să ducem cât mai multe dintre prototipuri și MVP (minimum viable product- produs minim viabil) - uri către soluții de sănătate pregătite pentru piață și să includem start-up-urile participante printre membrii constanți ai dinamicei noastre rețele, unde pot încheia parteneriatele necesare pentru a face următorii pași în drumul lor inovator”, a declarat Tamás Békási, RIS Business Creation Lead la EIT Health și managerul programului InnoStars Awards, susținut de Uniunea Europeană.