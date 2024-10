Amnistie fiscală 2024: 15 întrebări de la contribuabili și răspunsurile ANAF

Două angajate ANAF au răspuns marți, în cadrul unui seminar online, la întrebările contribuabililor legate de amnistia fiscală. StartupCafe.ro a participat la webinarul Fiscului privind facilitățile fiscale reglementate de OUG nr. 107/2024 (anulare accesorii și debite principale) și a selectat câteva dintre spețele prezentate.

Iată 15 întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF privind amnistia fiscală 2024:

1. O persoană fizică autorizată poate depune Declarație rectificativă pentru perioada 2019 - 2020?

ANAF: Declarația rectificativă se depune în situația în care nu sunteți în inspecție fiscală și aveți posibilitatea să o depuneți până la data de 25 noiembrie. Trebuie să aveți în vedere faptul că dacă o depuneți până pe 25 noiembrie, trebuie să aveți achitate atât obligațiile fiscale curente, respectiv obligațiile de plată principale, cât și accesoriile cu termene de plată scadente începând cu 1 septembrie 2024, cât și obligațiile fiscale pe care le-ați declarat prin Declarația rectificativă. Apoi, întrebare mai vizează și dacă pentru acea perioadă beneficiați de 75% din principal fără accesorii. Ca idee, obligațiile fiscale principale restante la 31 august 2024, declarate de persoana fizică pe cod numeric personal, în situația în care acele obligații sunt sub 5.000 lei, atunci se poate beneficia de o reducere cu 50% a obligației fiscale principale, iar în situația în care obligația fiscală principală restantă la 31 august 2024 este mai mare de 5.000 lei se poate beneficia de o anulare a obligației fiscale principale în procent de 25%, caz în care diferența de obligație fiscală principală de 75%, respectiv 50% trebuie achitată până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor fiscale, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024.

2. Dacă am prestat ca persoană fizică autorizată servicii de consultanță în IT, cod CAEN 6202, dar am observat după câțiva ani că sunt paragrafe din contract care s-ar încadra la CAEN 6201, cum pot beneficia de amnistie? În condițiile în care am înțeles că trecerea la real se face cel târziu în anul următor prestării serviciilor. Încazul meu au trecut 3 ani de atunci.

ANAF: În situația în care considerați că trebuie să depuneți Declarație rectificativă pentru acea perioadă, puteți depun și puteți beneficia de facilitățile prevăzute de OUG 107. În primul rând, dumneavoastră ar trebui să luați legătura cu organul fiscal de arondare să vedeți exact care e situația în care vă regăsiți și apoi, eventual, să depuneți Declarații rectificative pe perioadele în care considerați că sunt corecții de făcut.

3. Am depus Declarație rectificativă și D111 (notificarea) și nu am primit CAF (certificat de atestare fiscală) până pe 25 noiembrie. Singura variantă este să plătesc 100% sau cum ar trebui procedat?

ANAF: CAF-ul se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care ați depus notificarea. E posibil să mai fie întârzieri, dar încercați să depuneți notificările până la 25 noiembrie ca să aveți timp sau organul fiscal să aibă timp să emită în termen acel CAF ca să știți care sunt obligațiile fiscale care trebuie achitate, respectiv obligații fiscale care sunt ca și condiție pentru accesarea facilităților. Nu cred că dacă ați depus acum notificarea nu veți primi până pe 25 noiembrie CAF-ul.

4. Dacă am inspecție fiscală după 25 noiembrie și se constată că am o sumă de plată?

ANAF: În ceea ce privește obligațiile fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală, ca urmare a unui control început după data apariției OUG 107, respectiv după 6 septembrie 2024, deci obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de obligații stabilite de inspecții fiscali, nu intră în anulare. Ar intra în anulare doar dacă ar fi depuse Declarații rectificative până la data începerii inspecției fiscale, pentru anumite obligații fiscale. Altfel, accesoriile aferente diferențelor obligațiilor fiscale stabilite de inspecție nu intră în anulare.

5. În perioada 2019 - 2021 am avut un PFA la normă. În urma unei invitații la ANAF și a verificării documentelor, doamna inspector mi-a comunicat că nu am fost încadrată corect la normă, ci trebuia să fiu la real. Am ales să mă conformez și am depus Declarații rectificative săptămâna trecută, înainte de data începerii inspecției fiscale. O să pot beneficia de amnistie?

ANAF: Să înțeleg că este în derulare o inspecție fiscală. Deci Declarația rectificativă a fost depusă înainte de data începerii inspecției fiscale. Situația se regăsește la articolul 1, la alineatul 16: contribuabilii pentru care controalele fiscale sunt începute după data de 26 septembrie, până la data depunerii cererii de anulare a unor obligații bugetare, pot depune Declarații rectificative până la începerea controlului fiscal, caz în care sunt aplicabile prevederile articolului 3. Deci, prin urmare, în cazul controlului care va începe după data de 27 septembrie, aveți posibilitatea. Așa cum ați procedat și dvs., ați depus Declarații rectificative, caz în care puteți beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale cu termene scadente la 31 august 2024, cu condiția să aveți depuse toate declarațiile, să achitați obligațiile fiscale principale și obligațiile accesorii cu termen de plată începând cu 1 septembrie și puteți beneficia de anularea accesoriilor ca urmare a depunerii Declarației rectificative.

6. Am avut un PFA activ în 2019 pe un cod CAEN în sistem normă de venit și mi-am dat seama că am făcut pe acel PFA activități diferite ce se încadrează la sistem real.

ANAF: Puteți depune Declarații rectificative, depuneți notificare, organul fiscal va emite certificatul de atestare fiscală în care vor fi evidențiate obligațiile fiscale care constituie condiție și care trebuie achitate pentru a beneficia de prevederile OUG 107.

7. PFA care a avut investigație ANAF legat de încadrarea la venit real a ales să se conformeze prin depunerea de Declarații rectificative, în urma discuției cu inspectorii. Dacă notificarea a fost depusă pe 8 octombrie și încă nu s-a primit niciun răspuns. Care ar fi motivele?

ANAF: Ar trebui să luați legătură cu organul fiscal sau trebuie verificat în Spațiul Privat Virtual (SPV) dacă într-adevăr nu ați primit acel certificat de atestare fiscală. În situația în care dvs. știți cu certitudine sumele care trebuie achitate ca și condiție pentru a beneficia de anularea accesoriilor, puteți să faceți acest lucru. Puteți plăti acele obligații.

8. Cum pot să plătesc în mod corect și fără penalități taxele pentru anii fiscali 2019 - 2020.

ANAF: Dacă au fost depuse declarații pentru anii 2019 - 2020 și sumele evidențiate în aceste declarații sunt restante la 31 august 2024, obligațiile fiscale accesorii, adică dobânzile, penalitățile, penalitățile de întârziere pot fi anulate dacă obligațiile fiscale principale evidențiate în aceste declarații sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024. Dacă aveți celelalte obligații fiscale depuse și în condițiile în care achitați obligațiile fiscale principale și accesoriile cu termene scadente începând cu 1 septembrie 2025. Dacă întrebarea dvs. vizează obligațiile fiscale aferente anilor 2019 - 2020 stabilite prin decizii de impunere din oficiu, atunci obligațiile fiscale aferente acestor decizii de impunere din oficiu a veniturilor pentru anii 2019 - 2020 pot fi anulate în condițiile în care toate obligațiile bugetare stabilite prin deciziile de impunere din oficiu sunt stinse în termenul prevăzut la articolul 156, adică până pe 5 sau 20 a lunii următoare celei în care s-a primit decizia de impunere din oficiu, iar cererea de anulare a obligațiilor accesorii aferente debitelor pentru anii 2019 - 2020 trebuie depusă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu. Aici, la decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice sunt reglementări distincte în OUG 107. Astfel încât dacă au fost primite astfel de decizii de impunere din oficiu, pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente acestor debite trebuie achitate debitele stabilite prin deciziile de impunere din oficiu până pe 5 sau 20 a lunii următoare celei în care au fost comunicate aceste decizii. Cererea de anulare se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

9. Am avut un PFA la normă de venit în perioada 2019 - 2021, am aflat ulterior că nu se poate încadra la normă de venit și ar fi trebuit încadrat la sistem real. Ce pot face pentru a beneficia de amnistie și plăți 75% din taxele datorate? Pot depune Declarații rectificative? Ar trebui să completez ca PFA încadrat la real?

ANAF: Dacă se depun Declarații rectificative, se poate beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor principale restante la 31 august 2024, dar cu aceleași condiții. Trebuie să fie depuse și celelalte declarații, să fie achitate obligațiile fiscale curente și cele accesorii cu termene scadente începând cu 1 septembrie 2024. În situația în care obligațiile fiscale scadente la 31 august 2024 sunt sub 5.000 lei atunci, se poate beneficia de anularea unui procent de 50% din debit, iar dacă obligațiile fiscale principale sunt mai mari de 5.000 lei se poate beneficia de anularea obligațiilor fiscale principale în limita a 25%, cu condiția achitării diferenței de 75%, respectiv 25% până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor fiscale, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024.

10. Am o întreprindere individuală cu datorii pe Cod fiscal, TVA, CAS, CASS. Beneficiez de reducerea a 25% din debit sau se anulează doar dobânzile? De fiecare dată mi se spune că întreprinderea individuală sau PFA-ul nu au personalitate juridică și sunt asimilate persoanele fizice. Beneficiez de aceleași reduceri ca la persoane fizice?

ANAF: Ceea ce trebuie reținut este că anularea obligațiilor fiscale sau reducerea cu 25%, respectiv 50% a obligațiilor fiscale principale restante la 31 august 2024 vizează doare acele obligații fiscale care sunt individualizate pe cod numeric personal. Celelalte obligații fiscale care sunt pe codul unic de înregistrare, cum ar fi în cazul dvs. TVA-ul, nu se beneficiază de reducerea cu 25%, respectiv 50% a debitului principal.

11. Dacă am o cheltuială de judecată dată printr-o sentință penală, pot să beneficiez de reducerea la jumătate?

ANAF: Pentru obligațiile stabilite prin hotărâri penale definitive, după cum știți, nu se poate beneficia de facilitățile prevăzute de OUG 107. Dacă acea cheltuială este stabilită printr-o hotărâre penală definitivă, atunci nu se poate beneficia de anularea accesoriilor aferente acestor obligații.

12. Decizie de atragerea răspunderii solidare pentru care persoana fizică are poprire pe salariu. Persoana fizică a transmis notificarea de mai bine de 2 săptămâni. Nu a primit încă răspuns. Ce se întâmplă dacă primește fișa fiscală cu suma care ar trebui plătită și a doua zi angajatorul mai poprește o dată salariul? Practic, se mai virează o sumă în contul datoriei iar fișa fiscală nu va cuprinde și această plată, suma pe care ar trebui să o plătească devenind mai mică. Trebuie să solicite altă fișă? Va achita 75%, se va stinge datoria de pe CNP-ul persoanei, însă pe fișa societății care în acest moment este radiată vor mai rămâne 25% neplătiți? I se vor impune tot persoanei sau se închide și datoria firmei?

ANAF: În situația în care aveți o decizie de atragerea răspunderii solidare pentru care aveți și poprire, ați depus notificarea, teoretic trebuie emisă decizia de amânare a obligațiilor fiscale care pot face obiectul OUG 107. Odată cu depunerea notificării se suspendă executarea silită. Urmează, probabil, ca angajatorul dvs. să primească încetarea popririi dar ca idee ar trebui să achitați. Dacă obligația fiscală principală este mai mare de 5.000 de lei, atunci ar trebui să plătiți diferența de 75% până la data depunerii cererii de anulare, urmând ca ulterior diferența cealaltă despre care spuneți că rămâne pe societate să fie scăzută din evidența organului fiscal și nu vi se mai impune tot dvs. Dacă achitați 75% din obligația fiscală principală, în acest caz considerând că obligația fiscală principală este mai mare 5.000 lei, atunci diferența de 25% va fi anulată.

13. Persoană fizică cu eșalonare simplificată în derulare la 31 august 2024, care cuprinde doar obligații fiscale principale. Care e procedura de urmat pentru a beneficia de reducerea a 25% din debitul principal? Se depune cerere de renunțare la eșalonarea simplificată? Înainte de depunerea notificării trebuie achitată toată suma și apoi formulată cerere pentru restituirea a 25% sau se achită doar 75% din sumă? Dar pentru situația în care eșalonarea la plată a fost obținută după 31 august, este o diferență în procedură de urmat?

ANAF: La eșalonări nu este nicio diferență. Dacă este obținută eșalonarea la plată înainte de 31 august sau după 31 august. Pentru a beneficia de reducerea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante la 31 august trebuie să depuneți o notificare. Prin acea notificare dvs. vă exprimați intenția de a beneficia de anularea obligațiilor fiscale principale. Din păcate, la eșalonare dvs. trebuie să o achitați sau să fie finalizată până pe 25 noiembrie sau până la data cererii de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, și apoi veți beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii. Pentru obligațiile fiscale accesorii incluse în ratele de eșalonare cu termen de plată sau plătite după 6 septembrie, data de intrare în vigoare a OUG, puteți beneficia de restituire. Dar, pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii, trebuie să finalizați eșalonarea până pe 25 noiembrie, respectiv să achitați toate sumele din eșalonare, urmând ca ulterior, dacă debitul vizează un PFA să se poată beneficia și de anulare cu 25%, respectiv 50% a debitului principal. Desigur, cu condiția achitării diferenței de debit principal de 50%, respectiv 75%.

14. Apreciați ca fiind corectă interpretarea că o persoană fizică identificată prin CNP beneficiază de anularea accesoriilor în condițiile articolului 3 din OUG 107/2024, în situația în care a depus deja Declarație rectificativă după 1 septembrie 2024 pentru obligații principale cu scadență anterioară datei de 31 august 2024 mai mici de 5.000 lei. Stingerea obligației bugetare principale s-a efectuat prin plata în procent de 50% până la data depunerii cererii de anulare, diferența de 50% urmând a fi anulată conform articolului 16 din OUG.

ANAF: La persoanele fizice identificarea se face pe baza codului numeric personal. Dacă dumneavoastră vă regăsiți în situația în care aveți debite principale și accesorii restante la data 31 august și ați depus notificare, ați efectuat plățile, ați depus sau urmează să depuneți cererea, veți putea beneficia de facilități.

15. În cazul în care avem un control fiscal în derulare la data Ordonanței, trebuie depusă notificare privind intenția de a beneficia de anularea dobânzilor și penalităților sau după emitirea deciziei de impunere, indiferent când va fi, dacă va fi cazul se achită debitele și se face cerere de anulare în 90 de zile de la data deciziei, chiar dacă este după data de 25 noiembrie? La momentul acesta nu știm dacă vom avea decizie de impunere sau nu. Astfel, nu știm nici dacă este relevantă notificarea intenției de a beneficia de facilități.

ANAF: În ceea ce privește controalele fiscale în derulare la data de 6 septembrie 2024, în situația în care organul de inspecție va emite o decizie de impunere, atunci pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii ar trebui să achitați debitele stabilite prin decizia de impunere conform articolului 156, respectiv trebuie să achitați până pe data de 5 sau 20 a lunii următoare celei în care ați primit decizia de impunere și totodată aveți obligația de a depune și cererea de anulare a obligațiilor fiscale accesorii în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei. Deci poate să depășească data de 25 noiembrie în situația aceasta.

