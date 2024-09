VIDEO. Contabil: Amnistia fiscală are un caracter grav discriminatoriu. Eu am avut poprire în 5 bănci, în aceeași zi, pentru o amendă de 300 de lei

Prezent la Întâlnirile online StartupCafe.ro, contabilul și consultantul Horațiu Hagiu, fondatorul Weex Global, a analizat, pentru antreprenorii din comunitatea noastră, amnistia fiscală 2024, decisă de guvern prin Ordonanța de Urgență 107/2024.

„Sunt două aspecte inedite: anularea unor debite principale pentru persoanele fizice și noutatea absolută în istoria modernă a României: bonificație pentru contribuabilii bun-platnici, pentru că, să recunoaștem, o astfel de măsură are un caracter grav discriminatoriu. Mare parte dintre contribuabilii onești, corecți, care aunplătit dobânzi și penalități nu beneficiază de o astfel de prevedere” - a spus consultantul fiscal.

El a precizat, însă, că nu-i poate sfătui pe contribuabilii bun-platnici să nu-și mai plătească nici ei taxele la stat, în așteptarea unei viitoare amnistii, pentru că riscă să le fie poprite conturile.

„Nu pot da astfel de sfaturi. Marea majoritate a contribuabililor nu pot opta pentru neplata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, nu pot avea această opțiune. Deja în acest moment, mecanismul de urmărire, de control, de risc pe care îl are statul român identifică foarte rapid acel contribuabil și poate începe măsura de executare silită, de poprire de conturi. Eu, personal, am fost în situația de a fi poprit pentru o amendă judiciară de 300 de lei în 5 bănci în aceeași zi, în condițiile în care legea nu mai permite acest lucru. Și, atenție, în calitate de persoană fizică, nici după 3 luni de zile nu mi-am recuperat banii popriți! Cei care se gândesc că vor rezista în următorii 2-3 ani să nu plătească taxe, că va veni o nouă amnistie fiscală - o astfel de opțiune ține de domeniul fantasticului” - a explicat Horațiu Hagiu.

Fondatorul Weex Global consideră că marea majoritate a firmelor care au datorii restante la ANAF și sunt eligibile la amnistia fiscală nu au oricum bani pentru a-și plăti datoria principală pentru a beneficia de amnistie și a scăpa de penalități.

„Hai să recunoaștem că celor care au rezistat și nu au plătit până acum fie nu are statul ce să le execute, nu au activitate, sunt companii fie băgate în faliment cu bună știință, fie efectiv în ciclul economic au ajuns în această stare, fie sunt companii cu dedicație, că sunt și astfel de companii, care nu sunt și nu vor fi executate vreodată. (...) Din datele publice, eu nu am reușit să-i identific pe cei 355.000 de contribuabili pe care Guvernul îi menționează în ordonanță ca fiind persoane juridice potențiale beneficiare ai amnistiei fiscale. Datele statistice ANAF pe care am reușit să le analizez duc la un maximum 39.000-40.000 de contribuabili, dintre care, atenție - cei mai mulți sunt fie în insolvență, fie în faliment, fie în reorganizare judiciară, fie sunt acele companii (de stat n.r.) pe care nimeni, niciodată nu le-a executat și nici nu vor fi executate și nici nu vor avea fonduri să plătească aceste datorii” - a comentat Hagiu.