1 Decembrie 2021: antreprenori români care ne fac mândri

De Ziua Națională, StartupCafe.ro vă prezintă o listă incompletă a antreprenorilor de care putem fi mândri, ca români. Sunt oameni de afaceri care au creat branduri ce au depășit granițele țării sau i-au ajutat și pe alți români să ia calea antreprenoriatului.

Măriuca și Florin Talpeș - Bitdefender. Cei doi soți au fondat, încă din anul 1990, compania bucureșteană Softwin, care a creat un antivirus puternic, Bitdefender, ce apără calculatoarele din întreaga lume. În anul 2017, business-ul Bitdefender a fost evaluat la 600 de milioane de dolari, în urma unei investiții a fondului european Vitruvian Partners, care a preluat 30% din firma românească. În paralel, soții Talpeș au continuat să investească în startup-uri și în proiecte de educație.

Daniel Dines și Marius Tîrcă - UiPath. Cei doi antreprenori români au deschis, la București, în anul 2005, compania DeskOver, redenumită apoi UiPath, după principalul lor produs, scos pe piață în 2012. În martie 2018, UiPath a devenit primul unicron românesc, fiind evaluat la 1,1 miliarde de dolari, după o investiție de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G (fondul de investiţii al Google). Pe 22 aprilie 2021, UiPath a devenit prima companie românească listată pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume. Totodată, UiPath este cea mai mare companie antreprenorială fondată în România, din istorie. La momentul actual valoarea de piață a firmei este de circa 25 de miliarde de dolari. În domeniul său, al roboților software, UiPath este lider de piață la nivel mondial. Conform situației de la data de 31 ianuarie 2021, UiPath avea 2.863 de angajați full time în 30 de birouri din toată lumea. 122 de angajați erau la sediul de la New York, iar 727 la București. Principalele operațiuni ale UiPath sunt în SUA, România și Japonia.

Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț - FintechOS. Cei doi antreprenori cu experiență au lansat în anul 2017 startup-ul FintechOS, care digitalizează sectorul bancar. Foarte rapid, compania s-a extins în Europa și în SUA, propunându-și ca în anul 2022 să ajungă la 400 de angajați. Până acum, FintechOS a obținut investiții de 76 milioane dolari de la fonduri de capital de risc importante.

Ioan Iacob, Șerban Chiricescu și Radu Căutiș - FLOWX.AI. Cei trei antreprenori au lansat platforma de digitalizare a serviciilor bancare în anul 2020 și deja în 2021 au ridicat o rundă de investiții de 8,5 milioane de dolari, condusă de PortfoLion.

Sebastian Gabor, Ruxandra Pui - Digitail. Cei doi tineri antreprenori români au deja experiență internațională. În 2017, au lansat Digitail, o platformă de programări la medicul veterinar. Din echipa inițială mai făcea parte și un al treilea cofondator, Alexandru Tăbolcea, care a ales să plece din startup între timp. Firma a obținut investiții de 3,7 milioane de dolari, din care 2,5 milioane de dolari, în martie 2021 - o rundă asigurată de fondurile byFounders, Gradient Ventures (Google) și Partech.

Raul Popa şi Cristian Tamaș - TypingDNA. Cei doi antreprenori au fondat startup-ul la Oradea, în 2016, și au fost acceptați rapid în acceleratorul de afaceri Techstars de la New York. TypingDNA este un startup de securitate cibernetică, ce a dezvoltat algoritmi proprii de inteligență artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcție de modul în care aceștia scriu la tastatură. Printr-un proces de observare a modului în care utilizatorul tastează, TypingDNA poate recunoaște încercările ulterioare ale unui anumit utilizator prin potrivirea lor cu contul cunoscut. Firma, înregistrată acum în SUA, a obținut investiții totale de 8,9 milioane de dolari, din care 7 milioane de dolari printr-o rundă de finanțare condusă de Gradient Ventures, fond de investiții al Google axat pe inteligență artificială.

Claudiu Petria și Alexandru Govoreanu - Questo. Înființată în 2016, la București, aplicația oferă jocuri de explorare a orașelor, care permit turiștilor și localnicilor să descopere un oraș pe cont propriu, ghidați de aplicația mobilă. Jucătorii explorează orașe rezolvând provocări și ghicitori în împrejurimile lor, astfel deblocând noi locuri și poveștile acestora. Criza COVID a lovit grav turismul, iar investitorii străini au văzut imediat potențialul revitalizator al aplicației românești. Claudiu Petria și Alexandru Govoreanu au fost primit, în noiembrie 2020, la acceleratorul Startupbootcamp Scale Osaka (Japonia). La finalul anului 2017, Questo a primit distincția Best Travel App la evenimentul eTravel Awards, iar în ianuarie 2020 românii au fost premiați de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) la competiția Tourism Startup de la Madrid. Compania a obținut investiții de 1,8 milioane de dolari.

Alexandru şi Tudor Iliescu, Mondly. Cei doi frați au fondat în anul 2013, la Brașov, startup-ul de învățare a limbilor străine. Din 2018, firma brașoveană a lansat, în colaborare cu Google, aplicația MondlyAR, ce foloseşte realitatea augmentată pentru a-i ajuta pe utilizatori să înveţe mai uşor limbile străine. Mai exact, un profesor virtual vorbeşte cu utilizatorul, îi pune întrebări şi îi corectează greşelile. În 2017, aplicaţia a primit premiul “Regional App of the Year Europe” (Aplicaţia regională a anului) pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, în compeţitia FbStart Apps of The Year, organizată de Facebook. Alexandru Iliescu a fost desemnat Fondatorul Anului la Central European Startup Awards 2018, de la Varșovia. principalele piețe ale Mondly sunt SUA și China.

Radu Apostolescu, Dan Teodosescu, Bogdan Vlad, Iulian Stanciu - eMAG. În 2001, la 7 ani după ce Jeff Bezos a deschis Amazon.com la Seattle, SUA, aici, în România, Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad au lansat eMag. Ulterior, a intrat în firmă și Iulian Stanciu, iar din 2012, fondul de investiții sud-african Naspers a cumpărat 70% din companie. eMag este cel mai mare jucător din comerțul online românesc și a construit în jurul marketplace-ului său o comunitate mare de antreprenori care vând pe internet, într-un sistem standardizat, în care clienții pot avea încredere. eMag s-a extins și în Bulgaria, Ungaria și Polonia, devenind un lider regional.

Beniamin Mincu, Lucian Mincu, Lucian Todea - Elrond. Dezvoltat din 2018, la Sibiu, startup-ul Elrond este cunoscut mai ales pentru criptomoneda sa eGold, care se apropie de o valoare de piață de 10 miliarde de dolari. Dar Elrond înseamnă un întreg sistem de dezvoltare a business-urilor în jurul tehnologiei blockchain, prin Maiar Launchpad (incubatorul strategic al Elrond Network). Cu sediul central în Malta, startup-ul românilor a obținut investiții de capital de risc de 1,9 milioane de dolari și a devenit el însuși un investitor în alte startup-uri românești deep tech.

Radu Georgescu - Gecad Ventures. Omul de afaceri este un „inamic” al criptomonedelor și al tehnologie blockchain. Radu Georgescu este cunoscut mai ales pentru că, în 2002, a vândut antivirusul RAV către Microsoft. Aceea a fost printre primele exit-uri reușite de un antreprenor est-european către un gigant tech din America. Printre afacerile pe care le-a fondat sau în care a investit se mai numără Avangate (exit către Francisco Partners, SUA), Vector Watch (exit către Fitbit), Gecad (exit către Bittnet, România), GECAD ePayment (actualmente, Pay U România, vândut către Naspers, Africa de Sud).

Radu Savopol și Lucian Bădilă - 5 to Go. În final, să ieșim din sfera IT și să ne uităm puțin și la HoReCa, greu încercată de criza COVID. Radu Savopol și Lucian Bădilă nu s-au speriat de măsurile anti-COVID care au închis cafenele și s-au extins și pe timp de pandemie, în toată România. În 2019, fondatorii au vîndut 35% din business către fondul de investiții Mozaik Investments, pentru a pregăti extinderea 5 to go în Bulgaria, Moldova și Polonia. Ceea ce este uimitor la 5 to go este cultura antreprenorială care se formează în jurul francizei sale, prin care tot mai mulți români iau calea business-ului.