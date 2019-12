Un fond de investiții a preluat 35% din 5 to Go: Ce planuri are lanțul românesc de cafenele

Un fond de investiții cofondat de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a preluat 35% din lanțul românesc de cafenele 5 To Go. Reprezentanții companiei spun că modelul de business rămâne neschimbat, compania care a fondat 5 to go, alături de Radu Savopol și de Lucian Bădilă, fiind în continuare acționar majoritar - cu 65% din acțiuni.

„În contextul unei piețe internaționale efervescente, această tranzacție vine să confirme potențialul 5 to go și să ofere și mai multă încredere antreprenorilor pentru a accesa o franciză, bazându-se pe un parteneriat de succes", a declarat Radu Savopol.

Mozaik Investments este un fond de investiții lansat în 2018 prin parteneriatul dintre antreprenorul Sacha Dragic și Roland Haas. Fondul are în spate mai mulți investitori privați, atât locali cât și regionali. Reprezentanții 5 to Go nu au oferit detalii în cea ce privește cifrele, însă sumele investite de Mozaik variază între 1 și 5 milioane de euro, iar perioada de investiție poate ajunge și la 10 ani. Fondul acoperă Europa Centrala și de Est prin cele două birouri locale din Viena și din București.

Parteneriatul va susține obiectivele de dezvoltare stabilite, de creștere a numărului de locații la nivel local, dar și de dezvoltare către piețele regionale. Mozaik susține antreprenorii, oferindu-le vizibilitate și întregul know-how pentru a se dezvolta, prin expertiza echipei și a celor doi fondatori.

Cu o evoluție spectaculoasă a numărului de locații, de la 10 deschise la finalul anului 2015, la aproape 150 la final de 2019, în creștere cu 50% față de anul precedent, planurile de dezvoltare 5 to go vor fi întărite prin viziunea lui Sacha Dragic, omul de afaceri ce a reușit să creeze una dintre cele mai mari rețele de locații de retail, de peste 1.200 la număr, susțin reprezentanții lanțului românesc de cafenele.

„Ne bucurăm să fim parteneri cu 5 to go pentru că are toate ingredientele pe care noi le căutăm atunci când investim: brand puternic, campion local și lider de piață pe segmentul său, condus de un antreprenor dinamic, cu o echipă extraordinară în spate. În același timp, credem că povestea 5 to go este încă la început și are în continuare un potențial foarte mare de creștere atât pe plan local, cât și regional. Noi suntem aici să amplificăm această dezvoltare și să conturăm astfel un parteneriat de încredere cu Radu și cu întreaga rețea a francizaților 5 to go", a declarat Vlad Bușilă, Managing Partner Mozaik Investments.

Bilanțul anului 2019 numără pentru 5 To Go o cifră de afaceri de peste 8 milioane euro, cu aproape 70% peste cea din 2018 și 450 de locuri de muncă oferite. De asemenea, afacerea a înregistrat o cota de piață de 31,3% în 2018 în România, pe segmentul lanțurilor de cafenele.

Pentru 2020, 5 to go vizează o cifră de afaceri de peste 12 milioane euro, 100 de noi locații, cu potențial mai mare de dezvoltare în afara Bucureștiului, și peste 300 de noi locuri de muncă

De asemenea, fondul de investiții are în plan pentru 2020 să realizeze "cel puțin două investiții în România", potrivit lui Vlad Bușilă.

"Ne uităm la companii cu o echipă dinamică și potențial de creștere. Nu căutăm o anumită industrie, putem investi în orice. Antreprenorul contează cel mai mult, el duce business-ul mai departe", a menționat Vlad Bușilă.

Investiția în 5 to Go este prima realizată de Mozaik în România și a 3-a în Europa. Până acum, Mozaik a investit în studioul de jocuri video ― Golden Rock Studio și în compania de tehnologie aviatică ― Airborne Technologies.

Citește și