Acțiunile UiPath, printre cele mai populare pentru investitorii români de pe eToro

Investitorii români își păstrează încrederea în companiile de tehnologie, potrivit platformei de tranzacționare eToro care arată topul celor mai deținute acțiuni de utilizatorii din România în 2023, printre care se regăsește și compania româno-americană UiPath.

La nivel global, investitorii individuali și-au pus încrederea în acțiunile axate pe inteligență artificială. De asemenea, s-au îndreptat spre Manchester United, în așteptarea vânzării clubului, potrivit datelor din al doilea trimestru privind acțiunile de pe platforma eToro.

Astfel, la nivel global, topul celor mai deținute acțiuni a fost condus de Tesla, Amazon și Apple, toate acestea înregistrând creșteri mari ale prețului acțiunilor în acest an, cotațiile Tesla pe bursă crescând cu 131% de la începutul anului până în prezent. Printre alte acțiuni din acest top se numără NVIDIA (înregistrând o creștere de +193% a prețului acțiunilor de la începutul anului) și Meta (+76%).

„De asemenea, investitorii de retail au vrut să culeagă roadele loialității lor susținute față de big tech, sectorul recuperând în continuare teren în al doilea trimestru”, arată eToro.

Investitorii români sunt și ei în trendul global, arătându-și loialitatea față de companiile de tehnologie. Tesla Motors rămâne în continuare favorita lor, urmată de Nio, și UiPath, unicornul născut în România, Apple și Amazon. Când vine vorba de acțiuni care au înregistrat o creștere a numărului de deținători, investitorii români sunt mai conservatori: Walt Disney are cea mai mare creștere, cu 8,6%, urmată de Coca Cola cu 8,1%, PayPal cu 7,5% și Alibaba cu 1,7%.(tabelul 3).

„Se pare că investitorii români se pregătesc pentru o încetinire a economiei, trecând de la IA la acțiuni mai defensive. Acest lucru este în concordanță cu tipul de acțiuni care și-au pierdut din popularitate, precum Meituan, Meta Platforms, Netflix și Nvidia - una dintre acțiunile care conduc actuala creștere a sectorului”, spune Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România.

TOP cele mai deținute acțiuni de către români pe eToro și poziția acestora în ultimul trimestru

Tesla Motors Nio UiPath Apple Amazon Microsoft Meta Platforms Alphabet Palantir Technologies Alibaba-ADR

eToro prezintă și acțiunile care au înregistrat cele mai mari creșteri și scăderi proporționale de la un trimestru la altul în rândul deținătorilor români de pe platformă. Astfel:

UiPath s-a listat pe Bursa de la New York în anul fiscal 2022. Pe data de 21 aprilie 2021, compania și-a lansat oferta publică inițială (IPO), în urma căreia a strâns 1,34 miliarde de dolari de la investitorii care au cumpărat acțiuni.

Pe 1 februarie 2021 , când a primit ultima rundă de investiții, de 750 de milioane de dolari, UiPath fusese evaluată privat la 35 de miliarde de dolari.

, când a primit ultima rundă de investiții, de 750 de milioane de dolari, UiPath fusese evaluată privat la 35 de miliarde de dolari. Pe 23 aprilie 2021 prețul acțiunii UiPath era de 74 de dolari și 84 de cenți, iar la un an de la listarea la bursă, pe 29 aprilie 2022, ajunsese la 17 dolari și 83 cenți.

prețul acțiunii UiPath era de 74 de dolari și 84 de cenți, iar la un an de la listarea la bursă, pe 29 aprilie 2022, ajunsese la 17 dolari și 83 cenți. Miercuri, 5 iulie 2023 , la ora transmiterii acestei știri, prețul acțiunii UiPath era de 16 dolari și 75 cenți.

, la ora transmiterii acestei știri, prețul acțiunii UiPath era de 16 dolari și 75 cenți. În martie 2022 , valoarea de piață a companiei s-a prăbușit de 4 ori față de nivelul său de vârf, coborând la 10,7 miliarde de dolari, după cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

, valoarea de piață a companiei s-a prăbușit de 4 ori față de nivelul său de vârf, coborând la 10,7 miliarde de dolari, după cum am mai scris pe StartupCafe.ro. În prezent, capitalizarea bursieră a UiPath este de 9,40 miliarde dolari.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software, cu circa 700 de angajați. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.

În România, unul dintre principalele sale centre de dezvoltare, UiPath avea în anul 2021, ultimul raportat, un număr de 929 angajați, prin subsidiara sa de aici, Uipath SRL. Firma bucureșteană a UiPath a avut în anul 2021 venituri totale de 1,8 miliarde de lei (circa 394 milioane de dolari), dar a ieșit cu o pierdere de 360 milioane lei. La nivel mondial, UiPath are peste 3.800 de angajați.

Ce mai spune analiza eToro

Printre cele 10 „cele mai mari ascensiuni" înregistrate la nivel global se află pe listă mai multe companii legate de inteligența artificială, deoarece investitorii individuali au căutat să beneficieze de explozia acestui sector. Numărul de utilizatori globali ai eToro care dețin C3.ai a crescut cu 96% de la un trimestru la altul, în timp ce Koninklijke Philips a înregistrat o creștere de 69% a deținătorilor, după ce a lansat în luna mai un nou software bazat pe inteligență artificială. O altă acțiune care a înregistrat un salt semnificativ al deținătorilor în T2 a fost Manchester United, cu o creștere de 21%, investitorii individuali sperând în mod clar că vor beneficia de pe urma vânzării mult așteptate a clubului. Între timp, investitorii au căutat, de asemenea, să cumpere o serie de acțiuni care au suferit scăderi ale prețului acțiunilor în acest an, inclusiv Nikola, Enphase și CVS. „Investitorii individuali au fost în pole-position pentru dramatica revenire a sectorului de tehnologie din acest an și practic au devansat majoritatea investitorilor instituționali. Acțiunile așa numiților "șapte magnifici" din domeniul tehnologiei - sunt toate printre primele zece cele mai deținute pe platformă”, spune Ben Laidler, Strategul pentru piețe globale al eToro. La celălalt capăt al spectrului, la nivel global, rezultatele au fost destul de amestecate în ceea ce privește acțiunile care și-au pierdut popularitatea. EA a ocupat locul al doilea în topul celor care au scăzut, pierzând 14% din deținătorii de pe platforma eToro în al doilea trimestru, în timp ce Royal Caribbean Cruises a pierdut 11%, posibil ca urmare a faptului că investitorii individuali au încasat bani în urma creșterilor semnificative ale prețului acestei acțiuni.

Top acțiuni care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători pe platforma eToro de la un trimestru la altul

Top 10 cele mai deținute acțiuni de către utilizatorii eToro la nivel global și poziția lor în trimestrul anterior

