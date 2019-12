Jocuri video și modă: Louis Vuitton lansează o colecție de haine inspirată din League of Legends

După ce în luna septembrie popularul joc video League of Legends (LoL) a făcut primul pas în lumea modei, cu o colaborare între dezvoltatorul jocului ― Riot Games și Louis Vuitton pentru designul unor obiecte din joc, acum casa de modă anunță prima colecție inspirată din lumea gamingului. Casa de modă franceză a lansat mai multe articole de îmbrăcăminte cu elemente inspirate din LoL ― precum un tricou cu caracterul Qiyana, la prețul de 670 dolari, sau o jachetă de piele la 5.650 dolari.

Toate articolele de îmbrăcăminte și accesoriile din colecție combină monograma populară folosită de Louis Vuitton (LV) cu paleta de culori din jocul League of Legends.

Cum era de așteptat, produsele din colecția LVxLoL sunt destul de scumpe. Cel mai ieftin produs dintre cele 47 vândute pe site-ul casei de modă este o eșarfă care combină linii în culorile jocului cu monograma LV în stilul elementelor din League of Legends - la 170 dolari.

Eșarfă LVxLol (Sursa foto: https://www.louisvuitton.com)

La polul opus, cel mai scump produs din colecție este o jachetă de piele care combină culorile gri și albastru - la 5.650 dolari.

Jachetă LVxLoL (Sursa foto: https://www.louisvuitton.com)

Printre altele, Louis Vuitton mai vinde și un ceas (3.050 dolari), brățări, genți și chiar un breloc care combină elemente din joc cu logo-ul casei de modă.

Acest tip de colaborare nu este complet surprinzătoare: ar putea ajuta atât Riot Games, cât și Louis Vuitton să ajungă la audiențe pe care altfel nu le-ar putea atrage.

Casa de modă franceză a creat în această toamnă o carcasă pentru Summoner’s Cup — trofeul oferit în fiecare an echipei care câștigă Campionatul Mondial de League of Legends (LOL). Evenimentul din acest an a început loc la Berlin, pe 2 octombrie și s-a terminat cu finala din 10 noiembrie de la Paris. Nu este prima dată când Louis Vuitton creează astfel de cutii pentru trofee. În trecut, casa de modă a realizat carcase pentru de trofee pentru evenimente precum Cupa Mondială și French Open.

De asemenea, Nicolas Ghesquière, directorul artistic al Louis Vuitton pentru colecțiile dedicate femeilor, a proiectat o serie de skin-uri (înfățișări ale personajelor din joc) pentru eroii din joc.

Aceasta nu este prima dată când Louis Vuitton se implică în gaming. Casa de modă franceză a lucrat anterior la personajul din Final Fantasy XIII — Lightning. Dar, colaborarea cu Riot Games vine într-un moment în care industria modei devine mai strâns legată de industria jocurilor video și e-sports.

De exemplu, Nike a semnat un acord la începutul acestui an pentru a face tricouri pentru League of Legends Pro League din China, care urmează să debuteze la Campionatul Mondial de LOL din octombrie.

De asemenea, cel mai popular gamer de pe platforma de streaming video Twitch (care s-a mutat recent pe platforma rivală a Microsoft - Mixer) ― Tyler Blevins, cunoscut pe internet ca Ninja ― este primul gamer care a semnat cu Adidas.

Reprezentanții Adidas au spus într-un inverviu acordat celor de la Engadget că acordul cu Ninja este modul în care compania își arată angajamentul și susținerea culturii gamerilor și „susține creatorii care excelează în domeniul lor”. Tânărul a semnat în trecut parteneriate cu o varietate de companii - inclusiv Samsung, Red Bull, Uber Eats și NZXT.