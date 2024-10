Agenția Digitală a Anului vine din România. Restul câștigătorilor competiției Golden Drum 2024

MRM România a obținut titlul de „Agenția Digitală a Anului”, în cadrul ediției aniversare de 30 ani a festivalului Golden Drum 2024, care a avut loc în Slovenia, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Festivalul Golden Drum 2024 a cuprins și Gala Premiilor, care s-a desfășurat ieri, 10 octombrie 2024, în Portorož, Slovenia, eveniment care marchează a 30-a aniversare a festivalului.

Juriile au recunoscut lucrări creative excepționale, acordând un total de 62 de trofee Bronze Drum, 58 de trofee Silver Drum, 37 de trofee Golden Drum și 17 premii Grand Prix, din cele 223 de nominalizări selectate.

Cine a câștigat premiile Golden Drum 2024

Prestigiosul premiu pentru Agenția Anului a fost acordat agenției LePub din Milano, în timp ce titlul de Rețeaua Anului a fost acordat McCann Worldgroup.

Heineken a primit prestigiosul Brand Grand Prix pentru realizările lor creative deosebite.

Distincția de Creative Director of the Year a fost acordată lui Bartosz Jeglejewski, directorul de creație de la McCann Polonia, responsabil pentru campania „Room for Everyone.”

Titlul Independent Agency of the Year a fost acordat agenției Bickerstaff.756 din Kiev.

MRM Romania a obținut titlul de Digital Agency of the Year, în timp ce UM Romania a fost numită Media Agency of the Year.

Recunoașterea pentru Production Agency of the Year a fost acordată echipei wearekindofstudio.

În secțiunea All Juries, Best of Genius Loci, un premiu care onorează lucrările ce surprind esența spiritului local, a fost prezentat celor de la Fp7 McCann Beirut pentru „Selfless Shelves”, creat pentru clientul lor Arla Foods.

Best of Social Good a fost acordat Saatchi & Saatchi Ucraina pentru proiectul lor impactant, „The Minefields Honey Project,” dezvoltat pentru Kernel, Ministerul Afacerilor Externe.

Premiul Game Changer a fost acordat celor de la LePub, Milano, pentru proiectul lor inovator, Pub Museums, creat pentru Heineken.

Cea mai de succes agenție din regiunea Adriatică, care a primit premiul special Adriatic Agency of the Year, a devenit McCann Skopje.

Tot în cadrul serii, Eka Ruola, Chief Creative Officer și Președinte al Nitro Group din Finlanda, a fost onorat ca nou membru al Hall of Fame Golden Drum, alăturându-se unui grup de vizionari creativi care nu doar că au fost o sursă de inspirație, ci au influențat profund lumea creativității.

Young Drummers

În cadrul competiției Young Drummers, Nicoletta Gulíšek din Slovacia și Matúš Kollárik de la Istropolitana Ogilvy au câștigat cu seria lor de postere „Love-correct”.

De asemenea, juriul a acordat mențiuni speciale și altor lucrări, onorând calitatea și creativitatea remarcabilă a acestora: seria de postere „Real life wonders” realizată de Faruq Alimi și Ajani Olamitayo de la Noah's Ark Communications, Nigeria, și seria de postere „It's in our Sloveins” realizată de Tassy Fanni și Schafarek Boldizsár de la Republic Group // DDB, Budapesta.