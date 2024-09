Revistele Cariere și HR Manager, cumpărate de grupul Ascendis. Prețul de achiziție

Revistele Cariere și HR Manager au fost cumpărate de Grupul Ascendis, la o valoare de 300.000 de euro, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, grupul de afaceri de training și consultanță în domeniul dezvoltării profesionale.

Achiziția revistelor Cariere și HR Manager a fost realizată prin intermediul Asociației Ascendis, organizație înființată în 2016 cu scopul declarat „de a sprijini educația din România”. Ascendis spune că profiturile generate de activitatea celor două publicații vor finanța programele asociației. Asociația Ascendis a organizat cursuri pentru mai mult de 5.600 de elevi și studenți și peste 2.000 de profesori, potrivit comunicatului.

Revista Cariere a fost înființată, în urmă cu 22 de ani, de Cătălina Sefer.

În urma tranzacției, fondatoarea Cătălina Sefer și directorul general al revistelor Cariere și HR Manager, Monica Neumorni, vor rămâne alături de echipa Ascendis. De asemenea, Cati Lupașcu, redactor-șef al Revistei Cariere din 2020, va coordona, în continuare, activitatea editorială a celor două publicații.

Din noua echipă de management a publicațiilor vor face parte: Adelina Mihai, consultant Ascendis, care anterior a fost timp de 14 ani jurnalist la Ziarul Financiar, și Ionuț Tarcea, coordonatorul diviziei de inovație X by Ascendis.

„Am construit de la zero o revistă de nișă, unică la vremea respectivă, și ne-am bucurat de privilegiul de a crea în jurul ei o comunitate de lideri, manageri, specialiști și consultanți. Toți managerii din România au avut pe birou, ori au auzit măcar o dată despre Revista Cariere. Apoi am mai adăugat în portofoliu încă o revistă, cele două site-uri și foarte multe evenimente. Am crescut împreună, noi, echipa, cititorii și contributorii noștri. Am învățat unii de la alții, timp de 22 de ani. Am avut ca unic scop educația și dezvoltarea profesională și personală a celor dornici să crească, scop pe care l-am atins prin bunăvoința contributorilor de a împărtăși din știința și cunoașterea lor în paginile revistelor noastre. E timpul să ne uităm către generațiile mai tinere, să ne asigurăm că pot avea acces la cunoaștere și educație și că noi, cei trecuți prin mai multe experiențe, suntem cu un pas în urma lor, oferindu-le suportul nostru în continuare. Credem că Ascendis este cea mai potrivită să ducă misiunea noastră mai departe”, a spus Cătălina Sefer, fondatoarea Revistei Cariere.