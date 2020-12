LISTĂ: Antreprenori români care ne-au făcut mândri în anul 2020

De Ziua Națională a României 2020, ne uităm cu admirație și mândrie la antreprenorii români care s-au remarcat în acest an plin de încercări și pentru comunitatea StartupCafe.ro. Iată o listă (incompletă, evident) de antreprenori români care ne oferă inspirație.

Raul Popa, Cristian Tamaș, Adi Gheară. Cei trei antreprenori români au fondat startup-ul TypingDNA, în anul 2016, la Oradea. Firma a dezvoltat algoritmi proprii de inteligență artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcție de modul în care aceștia scriu la tastatură. În ianuarie 2020, TypingDNA a obținut o finanțare de 7 milioane de dolari, condusă de Gradient, fondul de investiții al Google pentru startup-uri de inteligență artificială. În prezent, TypingDNA are sediul central la New York.

Alexandru Govoreanu și Claudiu Petria. Ei au lansat în anul 2017, la București, startup-ul Questo. Vorbim despre o aplicație disponibilă pe telefoane cu Android și pe iPhone care îi îndeamnă pe turiști să descopere un oraș prin intermediul poveștilor adăugate de localnici pe traseele sale. Pentru a explora un traseu, utilizatorii trebuie să aleagă un tur pe care îl pot parcurge răspunzând la întrebări și rezolvând ghicitori prin oraș. În noiembrie 2020, startup-ul românesc a fost selectat în acceleratorul de business Startupbootcamp Scale Osaka, pentru a-și dezvolta afacerea pe piața japoneză de tehnologii smart city și a primi eventuale finanțări.

Florin Tufan, Sorina Vlăsceanu, Mihai Vinaga. Ei au fondat anul trecut, la București, startup-ul IT Soleadify, care a dezvoltat un motor de căutare pentru business. În octombrie, 2020, firma a obținut o finnațare de capital de risc de de 1,5 milioane de dolari de la fondurile GapMinder Venture Partners și DayOne Capital, precum și de la mai mulți business angels.

Victor Prisăcariu. El a făcut facultatea la Iași, la „Gheorghe Asachi”, unde și-a luat licența în ingineria calculatoarelor, în 2008. Pe urmă s-a dus în Anglia și, în 2012, a ajuns doctor în computer vision la Oxford, unde și predă, ca profesor asociat, în prezent. În anul 2017, în UK, Victor, împreună cu un cofondator australian, a deschis startup-ul IT 6D.ai, axat pe tehnologii de realitate augmentată (AR). Anul acesta, în luna martie, când pandemia lovea toată Europa, românul nostru a reușit un exit răsunător: Studioul american Niantic, deținătorul jocurilor Pokemon Go și Harry Potter: Wizards Unite, a anunțat oficial că a achiziționat startup-ul 6D.ai.

Roxana Porada. Originară din Sinaia, Roxana a luat contact cu informatica în liceu, mai degrabă un „full contact” destul de dur, cu nota 4, după cum ne-a povestit ea. Pe urmă, a prins gustul acestei științe sau meșteșug de vremuri noi. Roxana a făcut Cibernetica la ASE București, după care, în 2006, a plecat în Germania, iar acum trăiește în Elveția, de 10 ani. În anul 2017, la Zurich, ea fondat startup-ul de inteligență artificială PXL Vision, alături de 3 cofondatori, Roxana fiind chief product manager în firmă. Compania s-a desprins, ca spin-off, din Institutul Federal Elvețian de Tehnologie (ETH), iar în 2019 a câștigat importante premii pentru firme: Swiss Economic Award, W.A. De Vigier Award și Swisscom Startup Challenge Award. Anul acesta a încheiat o investiție de 4,3 milioane de euro.

Emi Gal. În 2009, el a deschis startup-ul de publicitate video Brainient, cumpărat în anul 2016 de americanii de la Teads. Stabilit în SUA, Emi, împreună cu un cofondator de origine columbiană, Diego Cantor, a deschis, la New York, 2018, startup-ul Ezra. Ei au realizat un soft care ajută la detectarea precoce a cancerului de prostată, la costuri reduse. În iunie 2020, Ezra a ridicat o finanțare de capital de risc de 18 milioane de dolari, condusă de fondul de investiții FirstMark. În total, startup-ul a ajuns la investiții de 22 de milioane de dolari.

Bogdan Tudosoiu. Inginer român de telecomunicații, originar din Câmpina, județul Prahova, Bogdan s-a stabilit în Suedia, acum 20 de ani. În anul 2013, împreună cu 3 asociați, el a fondat firma Modcam, care realizează camere video care permit protecția vieții private și, în același timp, oferă informații inteligente, utilizate de hipermarketuri, în scopuri de marketing, de exemplu. Anul acesta, compania americană Cisco a cumpărat startup-ul suedez cu ADN românesc.

Paul Pop, Remus Pop, Patric Fulop. Cei trei tineri din România au fondat startup-ul Neurolabs, axat pe tehnologii de computer vision. În iulie 2020, startup-ul, care are birouri la Edinburgh și la Cluj-Napoca, a obținut o finanțare de 1 milion de euro de la fondurile Lunar Ventures și Techstart Ventures, cu participarea 7percent Ventures și ID4 Ventures.

Andrei Dănescu, Adrian Negoiță, Oana Jinga. Plecați în Marea Britanie la studii, ei au deschis acolo, în anul 2015, startup-ul BotsAndUs, care realizează roboți autonomi folosiți în centrele comerciale și aeroporturi, pentru a culege date de marketing din teren. În iulie 2020, românii au ridicat o investiție de 2 milioane de lire sterline (circa 2,5 milioane de dolari) de la fondurile Kindred Capital și Capnamic Ventures. În total, startup-ul a ajuns la investiții de 5,3 milioane de euro, cu tot cu o finnațare din fonduri europene pe zona de cercetare și inovare (programul Horizon 2020).

Octavian Costache. Pasionat de calculatoare, el s-a remarcat încă din liceu, la tot felul de consursuri și olimpiade de info. În 2005 a absolvit Politehnica bucureșteană, iar apoi a plecat în SUA, unde s-a angajat la Google. În anul 2013, la New York, Octavian a fondat, alături de 3 asociați, Spring Inc., un startup de comerț online (pe aplicație de mobil), care a ajuns să adune investiții de 100 de milioane de dolari și o echipă de 120 de angajați. În 2018, Spring a fost achiziționat de ShopRunner, un alt startup de comerț online, finanțat, printre alții, de grupul de e-commerce chinez Alibaba. În 2018, la New York, a deschis un startup de tehnologii în domeniul sănătății, alături de 3 asociați, iar în luna mai 2020 Stellar Health a obținut o rundă de investiții de 10 milioane de dolari de la un fond american de venture capital.

Ion Stoica. Românul, în vârstă de 55 de ani, este un nume de referință în Silicon Valley. Profesor la universtatea UC Berkeley, el a fondat, în 2019, startup-ul Anyscale, alături de doi tineri antreprenori, Robert Nishihara și Philipp Moritz. Anyscale este o firmă software de distributed computing, care își propune să ajute developerii cu resurse limitate să dezvolte aplicații care altfel pot fi realizate doar de companii mari. În octombrie 2020, startup-ul american cu inspirașie românească a obținut o finanțare de investiții de 40 de milioane de dolari, condusă de fondul de investiții NEA. Astfel, în decurs de numai 1 an, compania cofondată de Ion Stoica ajunge la investiții totale de peste 60 de milioane de dolari.

Foto (de la stânga la dreapta): pe rândul de sus- Raul Popa, Alex Govoreanu, Sorina Vlăsceanu, mijloc - Emi Gal, Roxana Porada, Victor Prisăcariu, pe pândul de jos - Bogdan Tudosoiu, Paul Pop, Ion Stoica. Surse foto: LinkedIn, Facebook, UC Berkeley Colaj realizat cu Befunky