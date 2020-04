Antreprenor român tech, mărturie din New York: Criza coronavirus „ne va face mai umili”/ De ce nu au prevăzut-o „vizionari” ca Elon Musk și Donald Trump

„Carantina” de acasă, pentru cumpărături

StartupCafe.ro: Salut, Raul! Ce faci la New York?

Raul Popa: Am fost acceptați în Techstars acum 2 ani, am trecut prin programul din New York, unul dintre cele mai bune programe ale lor. Ei au vreo 30 de programe, inclusiv în Europa. Ăsta din New York este unul dintre programele legacy și noi nam trecut pe acolo. Apoi, am ridicat o rundă seed în decembrie 2018- ianuarie 2019, de 1,5 milioane de dolari. Pe urmă am început să scalăm. Acum am ridicat o nouă rundă, de 7 milioane de dolari de la mai mulți investitori, cum ar fi Gradient, care este fondul de AI al Google, de la Credo Ventures, de la Techstars Ventures, care este fondul de invetsiții al Techstars și care investește doar până la 10% din startup-urile din acceleratorul de afaceri. Plus GapMinder, care investește predominant în România.

Eu m-am mutat în America, cu familia. Nu definitiv, o vreme, nu știu, 2-3 ani. Nu am neapărat planuri. Mă întreabă lumea unde îmi place mai mult: în România, în America, ce mă consider mai mult, român...? Nu consider o chestie de aroganță, dar cred că facem parte dintr-o nouă generație, în care putem liniștiți să ne considerăm cetățeni globali. Adică nu mai locuiești într-o singură țară, într-un singur oraș, ci ne mai mutăm din loc în loc. Astăzi suntem în România, mâine în Germania, poimâine, în America. Bineînțeles, nu toate țările permit luxul ăsta, să stai, să lucrezi... În America, de exemplu, e mai greu să ai toate drepturile ca să poți să muncești. Eu le am, dar nu e ușor pentru toată lumea să facă pasul ăsta. În schimb, în Uniunea Europeană e mai ușor.

StartupCafe.ro: Unde anume la New York locuiești.

Raul Popa: Eu locuiesc în Brooklyn, într-o zonă foarte frumoasă, care se numește Park Slope.

StartupCafe.ro: Și cum este acolo, Raul, ce vezi în jurul tău în momentele astea, te-am prins într-un moment rău din păcate, vedem și noi pe posturile TV americane, pe CNN, New York-ul este foarte afectat. Acolo au murit foarte mulți oameni, au avut un record negru, 2000 de oameni au murit într-o zi în SUA din cauza bolii COVID-19. Care sunt restricțiile, cum trăiești acolo? Cum trăiește lumea în momentul de față în New York?

Raul Popa: Păi aici nu sunt restricții. Aici sunt recomandări. Nu e ca în România. Mă rog, există și aici restricția să nu se întâlnească mai mult de 20 de oameni, primești amendă, e plin de poliție. Oamenii nu se prea întâlnesc mai mult de 20. Mai nou, este și recomandarea de a purta mască, înainte nu a fost, ca să nu facă oamenii hoarding de măști, ca să fie suficiente pentru cei din zona medicală. Noi nu am prea ieșit, cam stăm cuminți în casă, dar am ieșit când a fost un pic mai soare, 2 zile, și săptămâna trecută am ieșit în parc, aici, aproape, avem un parc foarte mare. Într-adevăr, erau destul de mulți oameni care făceau exerciții, dar oamenii se distanțează destul de bine, fac social distancing, poartă măști. Oamenii sunt destul de liniștiți, sunt puțini în magazine, nu se aglomerează. Eu nu am mai mers cu metroul de o lună de zile.

StartupCafe.ro: Ai un birou?

Raul Popa: Avem un birou, dar nu mai merg la birou. Avem un birou în DUMBO, o zonă foarte fancy din Brooklyn, e fix sub Brooklyn Bridge și sub Manhattan Bridge. Sunt multe birouri, firme cunoscute au acolo birourile. E o zondă de startups, de young startups. Mie îmi ia 10 minute cu metroul până acolo, dar n-am mai mers de vreo o lună. Am mers o dată pe jos și mi-a luat vreo 40 de minute. Și o dată m-am mai dus cu Uber.

StartupCafe.ro: Dar acum lucrezi de acasă?

Raul Popa: Lucrez de acasă. Am un birou aici, mai schimb, mai stau la birou, mai stau pe canapea, mai am un birou și în dormitor și fac cu schimbul când mă plictisesc.

StartupCafe.ro: Care e rutina ta zilnică, ce faci, cum mănânci, pentru că „voi, americanii”, ca să zic așa, voi mâncați de multe ori în oraș, știu că lumea nu prea gătește și la New York oamenii sunt foarte ocupați, au și câte 2-3 joburi...

Raul Popa: Nu am stat suficient în America, să mă pot considera american, nici new-yorkez, nici american, îs român. Am tot fost back and forth în ultimii mulți ani și cumva m-am acomodat. În New York se mănâncă destul de mult în oraș, dar se mănâncă destul junk food, nu se merge doar la restaurante cu 3 stele Michelin. Există și restaurante cu stele Michelin, practic toate felurile de restaurante le găsești în orașele mari, dar am impresia că oamenii au tendința să meargă la restaurant pe week-end. Brunch-ul e o chestie foarte populară în general în America.

StartupCafe.ro: Sunt deschise localurile, că la noi, în România, sunt închise?

Raul Popa: Nu, nu-s deschise. Sunt din astea, take away, nu-ți intră nici înăuntru în magazin. Ușa e deschisă și pusă o sfoară și o măsuță și, dacă vrei, acolo te servesc, la intrare.

StartupCafe.ro: Și comanzi acasă pe Uber Eats, pe aplicațiile astea?

Raul Popa: Eu folosesc Amazon Fresh. Amazon au opțiunea să comanzi de la Amazon sau de pe Whole Foods Market. Și mai este o aplicație, se numește Mercato, care aici, în New York, funcționează destul de bine și au 400 de magazine sau ceva de genul ăsta... Dacă vrei ceva de la un anumit magazin care are lista de produse pe Mercato, tu comanzi și practic Mercato ți le trimite acasă, ți le aduce la ușă. Mai există Instacart, care funcționează destul de bine, Uber Eats, mai sunt câteva servicii, dar nu le folosesc pe toate. Am încercat să ne facem provizii, avem și aici aproape niște magazine, am făcut provizii din timp.

StartupCafe.ro: Dar cum percepi oamenii, atmosfera, sunt anxioși, e panică la New York?

Raul Popa: O, da, da, e panică! Ne-am mai uitat și la televizor să vedem ce se întâmplă, de obicei noi nu ne uităm la televizor chiar deloc, decât la ceva on demand, Netflix. Dar în perioada asta te mai uiți la ce se mai întâmplă, la chestii live, prezintă ba guvernatorul statului, ba primarul, ba Trump ce s-a mai întâmplat.

Oamenii sunt panicați. Era un șofer de autobuz supărat că cineva a tușit în fața lui, o femeie și el era foarte supărat că ce s-a întâmplat și pusese pe YouTube și l-au invitat la o emisiune să vorbească. Și cinci zile mai târziu a murit omul de COVID și acum e un caz. Dar sunt multe cazuri din astea în care oamenii s-au supărat că alții nu păstrează distanța, sunt și care s-au bătut, prin spitale, că nu au ținut distanța. Îs atenți și pe trotuare, când mergi, oamenii repede se mută pe celălalt trotuar sau te muți tu, deci la modul ăsta de social distancing se face. Îs destul de atenți oamenii. Am înțeles că și în metrou se spațiază bine, mai nou.

StartupCafe.ro: Ai un ritual cu spălatul pe mâini, cu dezinfectarea?

Raul Popa: Cam am. În principiu, și dacă cumpărăm chestii, le dezinfectăm pe toate înainte. Nu știu dacă e ce trebuie făcut, dar avem o zonă în care lucrurile pe care le cumpărăm le lăsăm să stea câteva zile înainte să ne atingem de ele, zona de carantină a bunurilor. Și dacă chiar vrem neapărat ceva din chestiile alea sau trebuie puse în frigider, atunci le spălăm bine și le punem în frigider. Dacă nu, le lăsăm acolo. De exemplu, am luat făină și am pus-o să stea să se purifice singură. Dar nu știu cât funcționează...